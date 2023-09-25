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Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim!

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#Kate Moss#Lila Moss#Süper Model
Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 15:53

Bir dönemler adı anıldığında akan sular durur; sadece kalıplara sığmayan güzelliğiyle değil bir stil ikonu olmasıyla da herkes onu konuşurdu. Aslında modern zamanların yeni anlayışına göre hâlâ genç sayılacak bir yaşta olmasına rağmen yıllar ona acımadı.

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Aslında bunu “Kate Moss göz önünde yaşadığı uzun kariyeri boyunca kendine acımadı” diyerek anlatmak belki de daha doğru olur… İngiliz model Kate Moss, 30 yıldan fazladır sürdürdüğü modellik kariyerinde dünyanın en büyük isimlerinden biri oldu.

KİMSE ONA BENZEYEMEDİ, HEP EN ÖZEL VE ORİJİNAL KALAN İSİM OLDU

14 yaşındayken bir havaalanında tesadüfen keşfedilen efsane isim yıllar boyunca diğer meslektaşlarından çok ayır bir noktada bulundu ve aslında bu benzersiz hali onu bir ikona dönüştüren en önemli şey oldu. Ne diğer süper modeller gibi upuzun bir boyu vardı ne de klasik güzellik kalıplarına uyan bir yüzü.

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim

Mayıs ayında Met Gala'da boy gösterdiğinde yüzünde yılların izi belli olsa da herkese "Kate Moss efsanesi hâlâ yaşıyor" dedirtmişti

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Özellikle Calvin Klein’ın yüzü olduktan sonra ünü tüm dünyayı saran Kate Moss, farklı güzelliği kadar o döneme kadar hiç rastlanmamış tarzıyla da öne çıktı. aşırı zayıftı hatta “tahta gibi” diyerek tarif edilen bir fiziğe sahipti. Aynı dönem podyuma çıktığı neredeyse tüm modeller sadece fizikleriyle değil güzel yüzleriyle de öne çıkıyordu.

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim
Kate Moss'un bir süre önce çekilen bu fotğrafları herkesi şaşkına çevirdi... Bİr dönem herkesin başını döndüren efsane güzelin yüzü yaşadığı hızlı hayat ve bırakamadığı sigara bağımlılığı nedeniyle tanınmaz hale gelmişti

FARKLI GÜZELLİĞİ VE HAVALI HALLERİ ONU BİR EFSANEYE DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜ

Kate Moss ise onlar kadar güzel bulunmadı ancak bunu hiç umursamayan tavrı, kendi özel hayatındaki giyim tarzı, havalı ve soğuk görüntüsüyle büyük bir ün kazandı ve tüm dev modaevleriyle çalışıp sayısız dergi kapağını süsledi. Sektörde ve göz önünde bulunduğu uzun yıllar boyunca yaşam tarzıyla da hep dile düştü.

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim
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HER GECESİ ÇILGIN PARTİLERLE GEÇMİŞTİ

Ocak ayında 50. yaşını kutlayacak olan efsane model 2002’de kızı Lila Moss doğana kadar neredeyse her gününü ve gecesini gece kulüplerinde, çılgın partilerde ve eğlencelerde geçirdi. Bu hızlı hayatı sürdürürken bir yandan da modellik kariyerini hiç ara vermeden sürdürdü. Adı parti güzeline, partileyen Kate’e çıktı. Yıldız isim zaman zaman çevresi bu konuda onu uyarsa da bu yaşam tarzından hiç vazgeçmedi.

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim
Kate Moss 36 yaşındaki Alman aristokrat ve fotoğrafçı Kount Nikolai von Bismarck'la son 5 yıldır bir dargın bir barışık bir ilişki yaşıyor

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O KADAR YIPRANDİ Kİ ARTIK BUNU SAKLAMAKTA ZORLANIYOR

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Ve bir noktadan sonra bu hızlı hayatın izleri yüzünde görülmeye başladı. Üsteli Kate Moss birçok yaş alan ünlü arkadaşı gibi kendini kozmetik ve estetik cerrahiye de teslim etmedi: Hep doğaldı, öyle olmaya da devam etti. Ama bu hayatı yaşarken bir de dünyanın en zararlı ve ölümcül bağımlılığı olan sigarayı da asla elinden eksik etmedi. En sonunda da artık elinden düşürmediği sigarası maalesef yüzünün güzelliğini elinde aldı.

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim

EN KÖTÜ ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇEMEDİ...

Bir süredir basına yanısyan makyajsız fotoğraflarında tanınmaz halde olan ve bu konuda büyük eleştirilerin de hedefi haline gelen Kate Moss en sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. "Hala ara sıra sigara içiyorum. Bıraktığınızda bunu cildinizden anlaşılabileceğini duymuştum. Ama henüz bırakamadım...Bırakacağım" diye söze başlayan Kate Moss, yaşıyla ilgili itiraflarda da bulundu.

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YAŞ ALDIĞI GERÇEĞİNİ İNKAR ETTİ

Kısa bir süre önce Cosmoss adını verdiği bir sağlıklı yaşam markasını piyasaya süren Moss, o zamandan beri Londra'yı terk ederek Oxfordshire'a gitti ve burada sadece köylülerin girmesine izin verilen ‘gizli bir yerde’, bir sürü tarlanın ortasında çılgınca yüzüyor. Sıkı parti günlerini geride bırakan Moss, Ocak 2024'te 50. yaşına gireceği gerçeğini "inkar ettiğini" de itiraf etti.

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim

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"50 YAŞINDA DEĞİLİM, HAYIR KABUL ETMİYORUM!"

Ünlü model "50 yaşına girmiyorum” diye şaka yaptı: "Hayır. Bunu düşünmüyorum. Kendimi 50 yaşında hissetmiyorum". Moss ayrıca yaşlanma görünümünü önlemek için dolgu ya da botoks gibi herhangi bir ‘ince ayar’ yaptırıp yaptırmadığı sorulduğunda da "yorum yok" cevabını verdi. "Doğal halimdeyim. Sıradaki soru!".

Efsane güzelliği solup gitti... Görenler şaşkına dönmüştü: Ben yaşlandığımı inkar etmişim

KIZI DA KENDİ YOLUNDAN YÜRÜDÜ

Kızından sonraki hayatını "Dışarı çıktığımda gece yarısı çıkıyorum. Bu benim sonum. Herkesi gördüm, herkesle konuştum. O saatten sonra insanlar kendilerini tekrar etmeye başlıyor. O zaman eve gidiyorum." diye anlatan Kate Moss’un hayatı artık Ashtanga yoga, olumlamalar okumak ve kızı Lila için yemek pişirmek gibi şeylerden oluşuyor. Kate Moss’un eski sevgilisi Jefferson Hack’den doğan kızı 20 yaşındaki kızı Lila Moss şimdiden gelişen modellik kariyeriyle annesinin izinden gidiyor.

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#Kate Moss#Lila Moss#Süper Model

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