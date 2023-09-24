Mesafeler aşka engel değil: Usta çapkın bir solukta yeni sevgilisinin yanına uçtu

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Artık 50 yaşına merdiven dayayan usta oyuncu Leonardo DiCaprio, sadece kabarık sevgili listesiyle usta çapkın lakabını almakla kalmıyor. Bir de hayatına giren tüm kadınların ortak bir özelliği olmasıyla hafızalara kazınıyor

Yıldız ismin bugüne kadarki tüm sevgilileri hep 25 yaş ve altındaki güzellerdi. Hatta artık bu durum kötü şöhret haline gelmeye başlamışken DiCaprio’nun hepsi birbirinden güzel bu kadınları 25. yaş günlerinden hemen sonra terk ettiği bile oldu.

Leonardo DiCaprio'yla adı en son aşk söylentisine karışan Gigi Hadid ve yeni sevgilisi İtalyan model Vittoria Ceretti, aynı defilede podyuma çıktılar

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Kendisi 48 yaşında olmasına rağmen hep 25 yaşından genç kadınlarla sevgili olan Leonardo DiCaprio çok eleştirildi. Bugüne kadar adı Leo’yla anılan ve 25 yaşından büyük tek kişi var: O da 28 yaşındaki süper model Gigi Hadid. Üstelik Hadid’in Zayn Malik’le ilişkisinden doğan 3 yaşında bir de kızı var.

25 yaşındaki güzel model Milan Moda Haftası'nda dev modaevleri için podyuma çıktı

Öte yandan Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio arasındaki ilişki bir dedikodu olmaktan öteye geçemedi. İkili birden fazla sefer bir arada görüntülense de bu ilişkiyi kanıtlayan bir şey yoktu. Zaten Gigi Hadid de usta aktörle iyi arkadaş olduklarını açıklayıp konuyu kapattı.

Leonardo DiCaprio yeni aşkı bir süredir İtalya'da olunca onu yalnız bırkakmak istemedi ve bir anda Milan'da belirdi: Adı usta çapkına çıkan ünlü oyunu her zamanki gibi şapkası ve güneş gözlüklerinin arkasına saklandı

Bu aşk dedikodusu henüz gündemden düşmemişken de zaten Leo çoktan yeni bir aşka yelken açmış oldu. Leonardo DiCaprio’nun adı Gigi Hadid’den hemen sonra ünlü model Vittoria Ceretti’yle anılmaya başladı. Ve evet, tahmin edebileceğiniz gibi Vittoria Ceretti 25 yaşında!

Vittoria Ceretti, defile sonrası verilen partiye böyle katıldı... Leo da aynı partideydi ancak çift birlikte görüntülenmek istemedi ve ünlü aktör partiyi arka kapıdan çıkarak terk etti

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14 yaşında keşfedilen ve yıllardır başarılı bir modellik kariyeri inşa eden Vittoria Ceretti, yeni neslin “süper modelleri” arasında ilk sıralarda gösteriliyor ve şimdiden bir moda ikonu oldu. Milan Moda Haftası için podyuma çıkan Vittoria Ceretti Ferragamo, Versace ve Dolce Gabbana gibi dev moda evlerinin koleksiyonlarını sundu.

Haklarında çıkan aşk söylentisini yalanlamak yerine bir arada sürekli poz veren ikili yakın zaman önce Ibiza'da öpüşürken görüntülenmişti

Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti daha önce birçok kez birlikte görüntülendiler. Bunun bir yaz aşkı ve kısa süreli bir gönül eğlendirme olup olmadığı konuşulurken taze aşıklar New York’ta yan yana gezip koyu bir sohbete daldılar ve aslında ilişkilerini ilan etmiş oldular. Bunun hemen ardından da Ibiza’da bir gece kulübünde öpüşürken yakalandılar.

Vittoria Ceretti, Leo'nun geçen yaz ayrıldığı 5 yıllık aşkı Camila Morrone’dan sonraki ilk resmi ve ciddi ilişkisi

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Yakın çevreleri geçtiğimiz günlerde basına Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti’nin arasındaki ilişkinin artık ciddileştiğini ve derinleştiğini açıklamıştı. Tam da bunu doğrulayacak bir hamleyle usta çapkın bir anda sevgilisinin bulunduğu Milan’da görüldü.

Leonardo DiCaprio ve Vittoria Ceretti geçen ay fotoğrafçılara aldırmadan uzun bir gezintiye çıktıkları Los Angeles'ta böyle görüntülenmişti

İtalya’ya gelir gelmez Vittoria Ceretti’nin de bulunduğu defile sonrası partinin yolunu tutan Leo, burada güzel modelle yan yana gelmemeye özen gösterdi. Bunun bir sebebi usta aktörün sevgilisinin başarısına gölge düşürecek haberlerin önüne geçmek olarak yorumlandı.

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Öte yandan Vittoria Ceretti, podyumda adı Leonardo DiCaprio’yla aşk dedikodusuna karışan Gigi Hadid’le birlikte podyuma çıkmıştı. Ve iki güzel model defilelerin ardından verilen partide de aynı yerdeydi. Leonardo DiCaprio, daha birkaç öncesine kadar adı birlikte anılan “arkadaşı” ve yeni sevgilisiyle fotoğraf vermek istememişti doğal olarak…

Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprio’nun geçen yıl ayrıldığı 5 yıllık aşkı bir diğer model ve oyuncu Camila Morrone’dan sonraki ilk resmi ve ciddi ilişkisi. İtalyan güzel Ceretti de 2020’de dünyaca ünlü DJ Matteo Milleri’yle evlenmişti. Çiftin Ceretti ve Leonardo DiCaprio’nun adı birlikte anılmaya başlamadan kısa süre önce yollarını ayırdığı ortaya çıktı.