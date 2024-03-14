Ünlü model kızını doktora götürdü, kendisine kanser teşhisi kondu!

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70 yaşındaki model dün Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla doktorunun şakağının yakınında kanserli bir nokta fark etmesinin ardından kısa süre önce kendisine biyopsi yapıldığını açıkladı.

KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

Cilt kanseri teşhisi konulduktan sonra hayranlarına güneş koruyucularını sürmelerini ve düzenli kontrollerini yaptırmalarını söyleyen Christie Brinkley kanser teşhisinin erken konduğunu söyleyerek kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen koruduğu gençlik, güzellik ve formla genç meslektaşlarına taş çıkaran efsane model cilt kanserine yakalandığını açıkladı

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"DOKTOR YÜZÜMÜ HAUTE COUTURE ELBİSE GİBİ DİKTİ"

Yapılan operasyonun birkaç fotoğrafını paylaşan efsane isim "Benim için iyi haber, bazal hücreli karsinomu erken yakaladık" dedi ve "Kanseri ortadan kaldıran ve beni haute couture bir Dior elbisesi gibi mükemmel bir şekilde diken harika doktorlarım vardı” sözleriyle doktorlarını övdü.

Christie Brinkley kanser olduğunun anlaşılmasının büyük bir şans olduğunu söyleyerek aslında doktora kendisi için değil kızı için gittiğini itiraf etti.

KIZINI DOKTORA GÖTÜRMÜŞTÜ, KÖTÜ HABERİ KENDİSİ ALDI

Ünlü modelin kızı yüzünde fark ettiği bir izi kontrol etmek için doktordan randevu almış, Brinkley de kızına destek olmak için bu randevuya onunla birlikte gitmişti.

Christie Brinkley, kızının kontrolü sırasında doktora makyaj yaparken fark ettiği bir ize bakıp bakamayacağını sormuştu.

Doktor bu ize bakar bakmaz hemen şüphelendi ve tam oracıkta ünlü modele biyopsi yaparak kanser teşhisini koymuş oldu.

Ünlü model aslında kızıyla beraber doktora gitmiş, ona moral vermek ve destek olmak istemişti... Bu sırada kanser teşhisi alan kendisi oldu

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Sosyal medyadan hem sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıp hayranlarına bilgi veren Christie Brinkley "Sizin için iyi haber şu ki, güneşten korunma konusunda özenli davranarak tüm bunlardan kaçınabilirsiniz!" yazdı.

Kendisinin bu önlemleri almakta geciktiğini söyleyen Christie Brinkley artık sadece cildini korumakla kalmadığını güneşe çıkarken uzun kollu şeyler giydiğini ve kocaman şapkalar takmaya başladığını söyledi.

Dört kez evlenen Christie Brinkley'nin iki kızı ve bir oğlu var

MODELLİK KARİYERİNDE ÇOK GÜNEŞE MARUZ KALMIŞTI

Ünlü model daha iki ay önce verdiği röportajda modellik kariyeri boyunca aşırı güneşe maruz kalmanın tüm vücudunu güneş lekeleriyle kapladığını açıklamıştı. Christie Brinkley bu sebepten de yılda iki kere kozmetik cilt yenileme tedavisi gördüğünü söylemişti.

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Brinkley'in yüzünde bu operasyondan dolayı bir yara izi kalmış olsa da, ünlü model hiçbir zaman hayatın ve yaşının görünüşüne zarar vermesini önemseyen biri olmadı.

Christie Brinkley yaş alırken estetik müdahale yaptırmamayı tercih eden ünlülerden... Bu yüzden de operasyonun yüzünde bırkatığı iz konusunda da kendini kötü hissetmiyor

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"BEN YÜZÜMDE HAYAT OLSUN İSTİYORUM"

People'a verdiği röportajda sarışın bomba, botoks ve ameliyat yoluyla genç görünümünü korumaya çalışmak yerine, zarif bir şekilde yaşlanmaktan ve sadece olduğu gibi görünmekten daha mutlu hissettiğini söylemişti.

“70 yaşıma da gelsem hâlâ bikiniyle poz vermeye devam edeceğim” diyen ve gerçekten de 70. doğum gününü mayo ve bikinili pozlarıyla kutlayan Christie Brinkley kırışıklarını kabul ettiğini ve çok estetik yaptıranların mumyaya benzediğini söylemişti: “Ben yüzümde biraz hayat olsun istiyorum, anlıyor musunuz?"

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