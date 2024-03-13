Ünlü şarkıcı kendinden 31 yaş küçük güzellik kraliçesiyle evlenmişti… Oğullarının yüzünü ilk kez gösterdiler

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Latin müziği denince akla ilk gelen isimlerin başında gelen Marc Anthony, satış rekorları kıran albümleri, kazandığı kucak dolusu ödül ve Guinness Rekorlar Kitabına bile giren başarılarıyla uzun yıllardır sahnelerin en ünlü isimlerinden biri.

YİNE BİR GÜZELLİK KRALİÇESİNİ SEÇTİ

Dünyanın en şöhretli ve en büyük servet sahibi sanatçılarından biri olan Anthony çapkınlığıyla da nam salmış yıldızlardan. Ünlü şarkıcı dördüncü evliliğini Paraguaylı güzel Nadia Ferreira’yla geçen yılın ocak ayında yapmıştı.

Marc Anthony ve Nadia Ferreira 2023'ün hemen başında görkemli bir törenle evlenmiş, ünlü şarkıcı güzeller güzeli eşini gelinlikle karşısında görünce gözyaşlarına boğulmuştu

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Nadia Ferreira’ya güzel dememizin tek sebebi 24 yaşındaki modelin dünyalar güzeli bir kadın olması değil. Kendisi ülkesinin güzellik kraliçesi seçildikten sonra 2021’de Miss Universe yani Kainat Güzellik Yarışması’nda ikinci seçilmiş ‘tescilli’ bir güzel.

Bu arada Marc Anthony'nin ilk evliliğinin yaptığı Dayanara Torres'in de Kainat Güzeli seçildiğini hatırlatalım...

Marc Anthony ve Nadia Ferreira’nın Miami’de yapılan gösterişli düğünü adeta dünya yıldızlarının çıkarma yaptığı bir tören olmuş, günlerce konuşulmuştu. Ünlü çift evlendikten kısa bir süre sonra da bebek bekledikleri müjdesini vermişti.

Çift oğullarını geçen haziranda kucaklarına almıştı... Marc Anthony Instagramdan paylaştığı bu fotoğrafla oğlunun doğumunun Babalar Günü'ne denk gelmesinin tanrının bir lütfu olduğunu söylemişti

9 AYDIR OĞULLARININ YÜZÜNÜ SAKLAMIŞLARDI

55 yaşındaki Anthony ve 24 yaşındaki Ferreira’nın oğulları geçen haziran ayında dünyaya geldi. Çift oğullarının fotoğraflarını paylaşsa da yüzünü göstermemiş, adıı ne koyduklarını da herkesten saklamıştı.

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Çift, artık 9 aylık olan oğullarının yüzünü Instagram hesaplarından yaptıkları ortak bir paylaşımla ilk kez gösterdiler.

Anthony ve Ferreira oğullarının adını hâlâ açıklamadılar ancak onun yüzünün göründüğü bir fotoğrafı 9 ay sonra ilk kez paylaştılar

Anthony ve Ferreira, üzerinde bir şort takımı, başında sevimli bir bere ve ayağında kıyafetiyle uyumlu spor ayakkabılar olan sevimli bebeklerinin fotoğrafının altına "Mutlu 9 aylar. Sen bizim her şeyimizsin. Annen ve baban seni seviyor!!!!" yazdılar.

BU KEZ ELİNİ ÇABUK TUTTU

Ünlü şarkıcı ve güzellik kraliçesi arasındaki aşk söylentileri 2022 yılında çıktıkları romantik gezintinin ardından başlamıştı. Kısa bir süre sonra bu söylentileri doğrulayıp sosyal medyadan birlikte çektikleri bir selfie’yi paylaşarak ilişkilerini doğruladılar.

Çiftin nişanı, düğünü ve hamilelik haberlerinin hepsi bir yıl içinde gelmişti

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Bundan üç ay sonra da Florida'da nişanlandılar. Ünlü çiftin düğünü de nişandan kısa süre sonra gerçekleşti. Böylece Marc Anthony ve Nadia Ferreira’nın nişanı, düğünü ve bebek haberi peş peşe, bir yıl içinde gelmiş oldu.

Marc Anthony ikinci evliliğini Jennifer Lopez ile yapmış, 10 yıl süren bu evlilikten ikizleri olmuştu

4 EVLİLİKTEN TAM 7 ÇOCUK

Marc Anthony, uzun yıllardır çapkınlıkları ve hayatına peş peşe giren birbirinden güzel ünlü kadınlarla ün salmıştı. Ünlü şarkıcının eski kız arkadaşı Debbie Rosado’dan 30 yaşında Arianna adında bir kızı ve 28 yaşında Chase adında bir oğlu, ilk evliliğini yaptığı Dayanara Torres’ten 23 ve 20 yaşında Cristian ve Ryan adında iki oğlu ve 2014’t boşandığı Jennifer Lopez’den de 16 yaşında Emme ve Maximilian adında ikizleri var.

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EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ OLMUŞTU

2016 yılında verdiği bir röportajda Marc Anthony eğlence sektörüne girmesiyle ilgili tek pişmanlığının işi yüzünden çocuklarına istediği kadar vakit ayıramaması olduğunu söylemişti.

"Evde oturan bir baba olmak ve her şeyin her saniyesine tanıklık etmek isterdim. Bunu çok isterdim. Ama öyle olmadı" diyen ünlü şarkıcı artık işlerine daha az vakit ayırıp adı henüz belli olmayan oğlunun büyüdüğüne şahit olmak istiyor.