Kemoterapiden dökülen saçları uzadı, bikinisini giyip tatile koştu: Ben kanseri yendim!

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İngiltere televizyonlarının en sevilen ve en çok izlenen yarışması Strictly Come Dancing’in de en büyük yıldızlarından biri olan 33 yaşındaki başarılı dansçı Amy Dowden Temmuz 2022’de hem dans partneri olan hem de birlikte bir dans okunu birlikte işlettikleri büyük aşkı Ben Jones’la evlenmişti.

Amy Dowden kariyerinin en parlak, hayatının en mutlu günlerinde kansere yakalandığını öğrenmişti

Yarışmanın da en iddialı ismi olan Dowden kariyerinin en parlak yılını yaşayacağı 2023 yılında aldığı haberle yıkıldı. Geçen mayıs ayında üçüncü evre meme kanseri teşhisi konan, mastektomi ve kemoterapi uygulanan güzel yıldızın hayatı adeta bir kâbusa dönüşmüştü.

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KÖTÜ HABERİ BALAYI DÖNÜŞÜ ALMIŞTI

Üstelik bu haberi de hayatının aşkıyla evlendikten ve balayından döndükten sonra almıştı...

Hayatının en verimli ve mutlu döneminde aldığı bu haberle yıkılan Amy Dowden, kanser tadavisinin başlamasıyla birlikte çok üzülse de yarışmayı bırakmak, ağzı ve zorlu bir tedavi sürecine girmek zorunda kalmıştı.

Kemoterapi tedavisi yüzünden saçları dökülen Amy Dowden bir süre peruk kullanarak hayranlarının karcısına çıksa da bir süre sonra herkes tarafından takdir gören cesur bir hamleyle peruk kullanmadan ekranlara çıkmaya başladı.

Sevdiği adamlar evlenen güzel yıldızişleri yüzünden balayı tatilini ertelemişti... Bu tatil dönüşünde tam her şeye kaldığı yerden devam edecekken kanser olduğunu öğrendi

VERDİĞİ CESUR MÜCADELE HERKESE ÖRNEK OLDU

Kendi zorlu mücadelesi boyunca başka hastalara umut vermek için de büyük çaba gösteren Amy Dowden kanserle savaşırken yaşadığı ruhsal ve bedensel çöküntüyle ilgili samimi paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

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Bu uzun ve zorlu sürecin sonunda beş yıl boyunca tamamen temizlenemeyecek ve hala tedaviye ihtiyacı olacak olsa da Amy Dowden’ın son sağlık kontrolünde artık hastalık belirtisi göstermediği ortaya çıktı.

Ünlü yıldız da bu mutlu haberi kutlamak için ikiz kız kardeşi Strictly Come Dancing'deki rol arkadaşı Carlos Gu ile tatile koştu.

KANSERİ YENDİĞİNİ DUYURMUŞTU, KUTLAMAK İÇİN TATİLE ÇIKTI

Fas’ın gözde tatil beldesi Marakeş’in güneşli sahillerinde hem dinlenen hem de kutlama yapan Amy Dowden’ın kemoterapiden sonra tamamen dökülen saçlarının yeniden uzamaya başlamasıyla yüzünün de yeniden güldüğü dikkatlerden kaçmadı.

Kanseri yendiğini öğrendikten sonra ikiz kardeşi ve yarışma arkadaşıyla tatile çıkan Dowden mutluluk pozlarını Instagram hesabından paylaştı

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Havuz başında verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü dansçı kanserden kurtulduğu hayranlarıyla paylaşırken fotoğrafın altına “Dur ve gülleri kokla. Geçtiğimiz birkaç aydan sonra bu sözü kendime her gün hatırlatıyorum” yazdı.

KENDİSİ ACILAR İÇİNDEYKEN EKRANA ÇIKAN ARKADAŞLARINI KISKANIYORDU

Amy Dowden Strictly'nin son serisinde yarışamamış olsa da, aralık ayındaki finalde açılış şovunu yapan dansçılarla sahne aldı ve arkadaşlarını desteklemek için sık sık canlı gösterilere katıldı. Başarılı dansçı daha sonra tedavi sürecinde mesleğinden uzak kaldığı aylarda yarışmadaki arkadaşlarını içten içe kıskandığını itiraf etmişti.

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Kanseri yendikten sonraki süreç için de Amy Dowden “hormonla beslenen” bir kanser türüne sahip olduğu için kanserin geri dönmesini önlemek amacıyla aylık enjeksiyonlar ve düzenli kontroller almaya devam edeceğini açıkladı.

Amy Dowden hastalık ve tedavi süreçleriyle ilgili sürekli paylaşım yapmış, kendi durumudaki hastalara umut ve cesaret aşılamaya çalışmıştı

"ADIMLARIMDA SANKİ BAHAR VAR"

Mutluluğunu saklayamayan yıldız isim “Umduğumun en iyisi bu, gülümsüyorum, adımlarımda bir bahar var. Çok mutluyum, hayat benim için yeniden başlıyor” diyor. Kemoterapi yüzünden vücudunun yorgun ve yıpranmış durumda olduğunu söyleyen Amy Dowden hazırlık yapıp yarışmanın yeni sezonunda ekrana dönmeyi umuyor.