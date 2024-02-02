70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim!

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50 yıl önce başladığı mesleğine veda eden ama hâlâ değme modellere taş çıkaracak bir gençlik, güzellik ve form sergileyen Christie Brinkley 70. yaşını kutluyor.

Bir yandan modellikten kazandığı paralarla kendine kurduğu başarılı işleri yürütmeye devam eden emekli süper model bir yandan da zamanının büyük çoğunluğunu tropik bir cennete benzeyen Turks ve Caicos'ta geçiriyor ve emekliliğinin tadını çıkarıyor.

Gelmiş geçmiş en büyük podyum efsanelerinden olan Christie Brinkley 70. yaşını bu pozla karşıladı

Christie Brinkley, 70. yaş gününü de bu deniz kenarındaki muhteşem evinde çocuklarıyla birlikte kutluyor. Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü yıldız kısa bir süre önce hayatta hâlâ yapmak istediği çok şey, gidip gezmek istediği çok yer olduğunu söylemişti.

Emekli olmayı aklından bile geçirmeyen Christie Brinkley hem arı gibi çalışıyor hem de bol bol yüzüp dalış yaparak form tutuyor

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70 yaşına "büyük bir saygı ve duyguyla" yaklaştığını söyleyen Brinkley hayatının ilerleyen yılları için “Yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim” dedi. Ünlü model, Julia Roberts’ın başrolünü oynadığı büyük ses getiren “Ye Dua Et Sev” (Eat, Pray, Love) filmine gönderme yaptı.

Filmde Roberts, eşinden ayrıldıktan sonra kendini bulmak için dünyanın dört bir yanına seyahat edip gittiği yerlerde maceralar yaşayan bir kadını canlandırıyordu.

Christie Brinkley, yaş alıp bir türlü yaşlanmamasını biraz da bu durumu umursamamasına bağlıyor

"62 yaşında 'Neredeyse 70 yaşındayım' diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu, 70’inize kadar geçen tüm o on yılın üzerine bir gölge düşürüyor" diyen Christie Brinkley yine de gençlere taş çıkartacak kadar formda.

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Yaşıyla ilgili sorulara "30 yaşın nesi var? Nesi bu kadar önemli? 40'ın nesi önemli?" diye cevap veren Brinkley "Kendinize iyi bakarsanız, doğru beslenirseniz, egzersiz yaparsanız, bol kahkaha, bol merak, bol macerayla yaşarsanız bu sizi genç tutar” diyor.

Brinkley, podyumda yakaladığı başarının ardından birçok Hollywood yıldızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği filmlerde de rol aldı

“Ben 70’ime de gelsem mayomla bikinimle poz vermeye devam edeceğim” diyen Christie Brinkley, bu sözünü tutup bol bol deniz kıyısından hayranlarını görünümüyle şaşkına çevirdiği pozlarını da paylaşmaya devam ediyor.

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Yıldız isim başta bu özel doğum günü için büyük bir kutlama planladığını ancak sonra işleri yoğun diye bundan vazgeçtiğini söyledi. Dünya çapında bir model olmasının yanı sıra Brinkley aynı zamanda üç çocuklu gururlu bir anne ve birçok başarılı iş de kurdu.

Ünlü modelin bir kenara çekilmeye de pek niyeti yok. Brinkley yaşlanmanın onu yeni projeler peşinde koşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğini söylüyor.

1973 yılında Paris'te üniversite okurken Amerikalı bir fotoğrafçı tarafından keşfedildikten sonra modelliğe başlayan Brinkley, mesleğinde birçok kez tarihe geçerken, popüler filmlerde ve TV şovlarında da yer aldı.

Brinkley, 1979, 1980 ve 1981 yıllarında Sports Illustrated kapağında üst üste yer alarak tarihe geçmişti

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Keşfedildikten kısa bir süre sonra dünyanın en büyük modellik ajansı Elite Model Management ile anlaşan Brinkley, aralarında Glamour, Harper's Bazaar, Vogue ve Cosmopolitan'ın da bulunduğu 500'den fazla derginin kapağında yer aldı.

Kendisini "çok isteksiz bir model" olarak tanımlamasına rağmen Brinkley, 1979, 1980 ve 1981 yıllarında Sports Illustrated'ın arka arkaya üç kapağında yer alan ilk model olarak tarihe geçti.

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