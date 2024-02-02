×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim!

Güncelleme Tarihi:

#Christie Brinkley#Ye Dua Et Sev#Süper Modeller
70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 16:47

70’lerin başında yürümeye başladığı podyumlarda büyük fırtınalar estirmişti. Öyle ki daha süper model tabiri ortalarda yokken mesleğiyle ilgili tüm rekorları altüst etti.

Haberin Devamı

50 yıl önce başladığı mesleğine veda eden ama hâlâ değme modellere taş çıkaracak bir gençlik, güzellik ve form sergileyen Christie Brinkley 70. yaşını kutluyor.

Bir yandan modellikten kazandığı paralarla kendine kurduğu başarılı işleri yürütmeye devam eden emekli süper model bir yandan da zamanının büyük çoğunluğunu tropik bir cennete benzeyen Turks ve Caicos'ta geçiriyor ve emekliliğinin tadını çıkarıyor.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
Gelmiş geçmiş en büyük podyum efsanelerinden olan Christie Brinkley 70. yaşını bu pozla karşıladı

Christie Brinkley, 70. yaş gününü de bu deniz kenarındaki muhteşem evinde çocuklarıyla birlikte kutluyor. Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü yıldız  kısa bir süre önce hayatta hâlâ yapmak istediği çok şey, gidip gezmek istediği çok yer olduğunu söylemişti.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
Emekli olmayı aklından bile geçirmeyen Christie Brinkley hem arı gibi çalışıyor hem de bol bol yüzüp dalış yaparak form tutuyor

Haberin Devamı

70 yaşına "büyük bir saygı ve duyguyla" yaklaştığını söyleyen Brinkley hayatının ilerleyen yılları için “Yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim” dedi. Ünlü model, Julia Roberts’ın başrolünü oynadığı büyük ses getiren “Ye Dua Et Sev” (Eat, Pray, Love) filmine gönderme yaptı.

Filmde Roberts, eşinden ayrıldıktan sonra kendini bulmak için dünyanın dört bir yanına seyahat edip gittiği yerlerde maceralar yaşayan bir kadını canlandırıyordu.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
Christie Brinkley, yaş alıp bir türlü yaşlanmamasını biraz da bu durumu umursamamasına bağlıyor

"62 yaşında 'Neredeyse 70 yaşındayım' diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu, 70’inize kadar geçen tüm o on yılın üzerine bir gölge düşürüyor" diyen Christie Brinkley yine de gençlere taş çıkartacak kadar formda.

Haberin Devamı

Yaşıyla ilgili sorulara "30 yaşın nesi var? Nesi bu kadar önemli? 40'ın nesi önemli?" diye cevap veren Brinkley "Kendinize iyi bakarsanız, doğru beslenirseniz, egzersiz yaparsanız, bol kahkaha, bol merak, bol macerayla yaşarsanız bu sizi genç tutar” diyor.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
Brinkley, podyumda yakaladığı başarının ardından birçok Hollywood yıldızıyla birlikte kamera karşısına geçtiği filmlerde de rol aldı

“Ben 70’ime de gelsem mayomla bikinimle poz vermeye devam edeceğim” diyen Christie Brinkley, bu sözünü tutup bol bol deniz kıyısından hayranlarını görünümüyle şaşkına çevirdiği pozlarını da paylaşmaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Yıldız isim başta bu özel doğum günü için büyük bir kutlama planladığını ancak sonra işleri yoğun diye bundan vazgeçtiğini söyledi. Dünya çapında bir model olmasının yanı sıra Brinkley aynı zamanda üç çocuklu gururlu bir anne ve birçok başarılı iş de kurdu.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim

Gözden KaçmasınHollywood’da bir devir kapanıyor Brad Pitt ve Quentin Tarantino son kez bir aradaHollywood’da bir devir kapanıyor! Brad Pitt ve Quentin Tarantino son kez bir aradaHaberi görüntüle

Ünlü modelin bir kenara çekilmeye de pek niyeti yok. Brinkley yaşlanmanın onu yeni projeler peşinde koşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğini söylüyor.

1973 yılında Paris'te üniversite okurken Amerikalı bir fotoğrafçı tarafından keşfedildikten sonra modelliğe başlayan Brinkley, mesleğinde birçok kez tarihe geçerken, popüler filmlerde ve TV şovlarında da yer aldı.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
Brinkley, 1979, 1980 ve 1981 yıllarında Sports Illustrated kapağında üst üste yer alarak tarihe geçmişti

Haberin Devamı

Keşfedildikten kısa bir süre sonra dünyanın en büyük modellik ajansı Elite Model Management ile anlaşan Brinkley, aralarında Glamour, Harper's Bazaar, Vogue ve Cosmopolitan'ın da bulunduğu 500'den fazla derginin kapağında yer aldı.

Kendisini "çok isteksiz bir model" olarak tanımlamasına rağmen Brinkley, 1979, 1980 ve 1981 yıllarında Sports Illustrated'ın arka arkaya üç kapağında yer alan ilk model olarak tarihe geçti.

70 yaşına basan süper model gençlere taş çıkarıyor: Artık yemek yemeli, dua etmeli, sevmeliyim
4 kez evlenen yıldız ismin boyunca üç çocuğu var

CoverGirl Cosmetics ile imzaladığı 25 yıllık bir sözleşme ile de kırılması zor bir rekora imza attı…

Gözden KaçmasınRuhuyla bedeni aynı yaşta değil… ‘70’imde bile mayomla poz vereceğim’ demişti… Sözünü tuttuRuhuyla bedeni aynı yaşta değil… ‘70’imde bile mayomla poz vereceğim’ demişti… Sözünü tuttuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Christie Brinkley#Ye Dua Et Sev#Süper Modeller

BAKMADAN GEÇME!