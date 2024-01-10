Ruhuyla bedeni aynı yaşta değil… ‘70’imde bile mayomla poz vereceğim’ demişti… Sözünü tuttu

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1970’lerin başında podyumlarda yürümeye başladığı ilk günden itibaren dünya çapında bir yıldız olan ünlü süper model Christie Brinkley, tropik bir cennet olan Turks ve Caicos'ta emekliliğinin tdını çıkarıyor.
1979’dan 1981’e kadar üç yıl üst üste dünyaca ünlü Sports Illustrated dergisine kapak olan Christie Brinkley 500’den fazla kez dergi kapaklarını süslemiş, modellik kariyeri boyunca sayısız dünya devinin reklam kampanyalarının da yüzü olmuştu.
50 yıla uzanan kariyeri boyunca koltuğunda oyunculuk, illüstratörlük, televizyonculuk, fotoğrafçılık, yazarlık, tasarımcılık, insan ve hayvan hakları ve çevre aktivistliği gibi sıfatlar taşıdı.
4 kez evlenen Brinkley’in en bilinen evliliği efsane müzisyen Billy Joel’le olan evliliğiydi. Çift hâlâ iyi birer dost. 3 farklı evliliğinden boyunca üç de çocuğu olan yıldız isim yılların yaşlandıramadığı bir isim olarak nam saldı.
2 Şubat’ta yeni yaşını kutlayacak olan Christie Brinkley, gençlere taş çıkaran fiziği ve bitmez enerjisiyle yılın çocuğunu geçirdiği Turks ve Caicos'tan muhteşem tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor.
Aslında New York’taki evinde yaşayan ünlü isim zamanının çoğunu ailesinin bir villasının olduğu bu tatil cennetinde geçiriyor. Ve yılların yenemediği gençlik enerjisinin bir kısmını da aslında bu cennet gibi adadan alıyor…
“Kendimi 40 yıl önceki kadar iyi hissediyorum. Bu yüzden 70 yaşıma geldiğimde hâlâ bikinilerimle poz vereceğim” diyen Christie Brinkley bu sözünü tutmaya kararlı gözüküyor. Ünlü model bir süre önce verdiği röportajda “Kendimi güçlü hissediyorum. 70'ime yaklaşırken, 30'uma yaklaşırken hissettiklerimin hemen hemen aynısını hissediyorum” demişti.
Yaşına odaklanmadığını hatta bunu yaparsa yaşlı hissetmeye başlayacağını söyleyen Christie Brinkley "Yaşa odaklanmanın sizi daha iyi hissettireceğine inanmıyorum” diyor ve genç görünmesinin ipucunu da “Bence etrafınızdaki dünyayı merak etmek ve her gün bir şeyler yapmak istemek, sizi genç tutan ve devam ettiren şeydir” diyerek açıklıyor.
37 yaşında Alexa Ray, 27 yaşında Jack ve 24 yaşında Sailor adında üç çocuğu olan Brinkley onu ayakta tutan şeyin ailesi ve çocukları olduğunu söylüyor: "Etrafımda ailem ve arkadaşlarım olduğu zaman, oturup gülebilmeyi çok seviyorum. Bence kahkaha her şeyi iyileştiriyor".
Karayipler'de bulunuyor olmanın avantajını kullanan Christie Brinkley, yıllardır hiç bozulmayan formunu korumak için bol bol meyve yediğini ve sadece şekerden uzak durarak egzersiz yapmasının yeterli olduğunu söylüyor.
Christie Brinkley 1994 yılında büyük bir helikopter kazası geçirmiş, adeta ölümden dönmüştü. Yıllar boyu çektiği büyük ağrılar dinmeyince ünlü model 2021’de büyük bir ameliyat geçirmek zorunda kalmış ve kalça protezi taktırmıştı.