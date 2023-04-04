Yıldız oyuncunun yaşını duyan inanamıyor: Jane Seymour daha genç görünmek için kullandığı hileyi açıkladı

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Doğduğunda ona verilen isim Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg’di. Ama o, ünlü bir yıldız olmanın ilk adımlarını atarken birçok meslektaşı gibi kendine daha akılda kalıcı başka bir isim seçti. İngiliz oyuncu, İngiltere’nin en ünlü krallarından 8. Henry’nin üçüncü eşi, kraliçe Jane Seymour’un adını aldı. Zaten onun da kraliçelere yarışır, dillere destan bir güzelliği vardı.

ADINI BİR İNGİLTERE KRALİÇESİNDEN ALDI

Kariyerinin ilerleyen yıllarında İngiliz kraliyeti tarafından mesleklerinde başarılı olan ve ülkenin adını yükseklere taşıyan sanatçılara verilen Britanya İmparatorluk Nişanı’yla da onurlandırıldı. 72 yaşındaki efsane oyuncu Jane Seymour, birçok yaşıtı artık emekli olmuşken hâlâ aktif olarak oyunculuğa devam ediyor. Ve sanki zamanı durdurmuşçasına hiç eskimeyen güzelliğiyle adeta herkese parmak ısırtıyor.

Efsane oyuncu bir yandan kariyenie devam ederken bir yandan da kendi adını taşıyan giyim markasının patronu oldu

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Aslında oyuncu olmadan önce hayali balerin olmaktı, 13 yaşından itibaren dans etmeye başlamıştı. Hatta Macar Ulusal Bale topluluğundan teklif aldı ve ünlü Rus bale topluluğu Kirov’la birlikte sahneye de çıktı. Ama kader onu baleden koparıp oyunculuğa sürükledi. Birkaç küçük rolden sonra 1973’te dünyanın karşısına bir James Bond filmi olan “Live and Let Die” ile çıktı. O artık meşhur “Bond kızları”ndan biriydi.

HOLLYWOOD'A ADANMIŞ UZUN BİR ÖMÜR

Bu filmden sonra kariyeri hızla yükselişe geçti ve Emmy ve Altın Küre de dahil olmak üzere sayısız ödül kazandı. Ömrünü verdiği Hollywood’da 1999’da onun da, Hollywood Walk of Fame adı verilen yıldızlarla dolu bulvarda bir yıldızı oldu. Oysa ona büyük ün sağlayan televizyon dizisi Dr. Quinn, Medicine Woman’da oynamaya başlamadan önce 5 parasız kalmıştı. Ve yıllar sonra itiraf ettiğine göre iki gözünün rengi birbirinden farklı olan Jane Seymour, ilk film anlaşmasını bu özelliği yüzünden kaybetmişti.

Jane Seymour, kariyerinin başında iki gözünün rengi birbirinden farklı olduğu için (tıpta bu duruma heterokromi adı veriliyor) zorluk yaşamış

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72 yaşında olmasına rağmen genç meslektaşlarına taş çıkartacak bir güzelliğe sahip olan ve yıllar boyunca yüzüne bıçak değdirmeyen efsane oyuncu yaşı bir hayli ilerledikten sonra göz kapaklarını gençleştirdiğini ve bir kez de botoks yaptırdığını itiraf etmişti. Tam dört kez evlenen ve boşanan Jane Seymour’un bu evliliklerinden Katherine ve Sean Flynn adında bir kızı ve bir oğlu, bir de John ve Kristopher Steven Stacy adında ikiz erkek çocukları var.

YAŞINI DUYAN İNANAMIYOR!

50 yıllık bir oyunculuk kariyeri ve dört çocuğa rağmen gençliğini ve güzelliğini kaybetmeyen Jane Seymour’un en çok karşılaştığı sorulardan biri elbette 72 yaşında olmasına rağmen nasıl bu kadar genç ve güzel göründüğü oluyor. Aslında çoğu insan gibi Seymour’un genç görüntüsünü muhafaza etmesinin ve güzelliğinin en büyük sırrı taşıdığı genlerde saklı. Yani o da “şanslı doğanlar”dan.

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Gözlerinin biri yeşil biri kahverengi olan ve bu durum yüzünden kariyerinin başlarında zorlanan başarılı oyuncu ilerleyen yıllarda bu farkını, güzel yüzünü ve doğuştan gelen zarafetini koruyarak hep kendinden söz ettirmeyi başardı. Yıllar boyunca eskimeyen güzelliğiyle birçok kozmetik firmasının da yüzü olmayı başaran oyuncu aslında herkesin düşündüğü gibi bakım ürünlerine bir servet de harcamıyor.

GÜZELLİĞİN SIRRI ASLINDA BASİT

Jane Seymour, kendi ifadesine göre sadece birkaç altın kuralı uygulamakla yetiniyor. Bunlarsa aslında her kadına tavsiye edilen oldukça basit adımlar: Basit cilt temizliği ürünleri, cildi güzelce nemlendirmek, iyi bir uyku çekmek ve ne olursa olsun güneş altında yatmaktan kaçınmak. Ama 72 yaşındaki Seymour’un yaşından genç ve dinç görünmek isteyen kadınlara vereceği bir sırrı daha var…

Jane Seymour'un güzelliği elbette taşıdığı genlerden miras ancak yıldız oyuncu hayranlarına bu konuda birkaç sır vermekten de geri durmuyor

Yıldız oyuncunun “Yıllardır kamera önüne her geçtiğimde ve fotoğraf çektirirken bunu yapıyorum” diye anlattığı bu hilesi de aslında basit bir ışık oyunu. “Yıllardır oyunculuk yapmanın bir avantajı olarak ışığın benim için ne anlama gelebileceğini iyi öğrendim” diye söze başlayan efsane aktris “Bir kamera ya da fotoğraf makinesinin karşısına geçtiğimde ne yapmam gerektiğini ve ışığı nasıl kullanmam gerektiğini öğrendim; herkese de öğrenmesini tavsiye ederim” diyor.

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KULLANDIĞI MİNİK HİLEYİ HAYRANLARIYLA PAYLAŞTI

Hatta bu minik hile Hollywood’da da nam salmış ve herkes adına “Jane’in igloo’su” demiş. “Buna 30 yaşın altındakilerin ihtiyacı yok elbette ama bu yaşın üzerindekilerin öğrenmesi gerekir” diyen 72 yaşındaki Jane Seymour “Yüzüme ışığın yukarıdan gelmedi her fotoğrafta gözaltı torbalarım anında yok oluyor” diyor. Yani aslında yüzünde yaşının izleri ve çizgileri artık belli olsa da en azından fotoğrafları çekilirken ya da kameraya alınırken bunu tamamen gizlemeyi böyle başarıyor.

Jane Seymour, daha genç görünmek için bir ışık hilesi kullandığını itiraf etti

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“Yüzüme gelen ışık eğer tam karşıdan gelirse sorun yok. Kapatıcı kullanmasam bile gözaltlarımı fark etmezsiniz. Ama ışığı tepeme dayadıkları anda bir anda kocaman gözaltı torbaları olan birine dönüşüyorum” diyen Jane Seymour, Şubat 2018’de ünlü erkek dergisi Playboy için poz vermişti. 67 yaşında dergide yer almayı başaran Jane Seymour, dergiye poz veren en yaşlı kadın olma rekorunu elinde tutuyor.