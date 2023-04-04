Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim

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Süper kahraman filmlerinden Broadway oyunlarına, tarihi filmlerden müzikallere kadar çok farklı türlerde sergilediği rollerle Hollywood’un en sevilen aktörlerinden biri olmayı başardı. 30 yıla yaklaşan oyunculuk kariyeri başarılarla dolu olan 54 yaşındaki Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü.

Burnunun ucuna yapıştırılmış bir bantla çekilmiş bir videosunu Twitter hesabından paylaşan yıldız oyuncu “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi.

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İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Jackman, doktorunun bunun “bazal hücreli karsinom” olmasından şüphelendiğini açıkladı. Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir.

İşte Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü. Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Jackman hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Usta oyuncu hayranlarını güneşin zararlı etkileri konusunda uyardı

Bu, Hugh Jackman’ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. Usta oyuncu 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.

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Biyopsi, mikroskop altında incelenmek üzere canlıdan belirli bir doku parçasının çıkarılmasıdır. Muayene ya da benzeri incelemelerle tanı konulamayan hastalıklarda biyopsiye başvurulur. Biyopsi, çeşitli hastalıklar sırasında meydana gelen lezyonların mikroskopik tanısı için yapılan bir cerrahi uygulamadır.

Yüzünde tekrar benzer hücre oluşumları tekrarlanınca bir kez daha biyopsi yaptıran Jackman, sonuçların iki ya da üç gün içinde belli olacağını ve bunu da hayranlarıyla paylaşacağını yazdı. Öte yandan yıldız oyuncu sevenlerinin yüreğine su serpmek istedi ve bazal hücreli karsinomun cilt kanseri türleri arasında en tehlikesizi olduğunun da altını çizdi.

Uzun yıllar boyunca korunmasız şekilde güneşe maruz kalmak en sonunda yıldız oyuncunun cilt kanserine yakalanmasına yol açtı

Hugh Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı ve yaz ayları yaklaşırken herkese güneşe mutlaka korunarak çıkmalarını öğütledi. Jackman, herkese “İnanın buna değmez. Madem açık havada olmak, güneşlenmek istiyorsunuz, mutlaka güneşten sakının, güneş koruyucu sürmeden bunu lütfen yapmayın” çağrısını yaptı.

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Avustralyalı aktör çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli güneş altında yaşadığını, ancak kendi çocukluk döneminde güneş koruması konusunda böyle bir l-bilinç olmadığından yakındı. Ailesi tarafından güneşten korunma konusunda hiç uyarı almadığını söyleyen yıldız oyuncu yıllar boyunca güneş kremi kullanmadan çok sıcak ve sürekli güneşli olan bir coğrafyada yaşamış olmanın sonucu yaşadığını itiraf etti ve herkese bu duruma düşmemek için önlem almayı tavsiye etti.

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“Annem ve babam bize hiçbir zaman güneş kremi almadı ya da kullanmamız gerektiğini söylemedi. Güneşli yaz günleri için tek kural yemek yedikten hemen sonra denize girmemek ve yarım saat beklemek gerektiğiydi. Ki sonradan bunun bile doğru olmadığını anladık.”