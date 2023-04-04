Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim

Güncelleme Tarihi:

#Hugh Jackman#Wolverine#Cilt Kanseri
Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 08:27

Sevilen oyuncu Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu. Burnunun üzerinde bir bantla çekilmiş görüntüsünü paylaşan deneyimli aktör takipçilerine “Bu haberi benden duyun istedim” diye seslendi.

Haberin Devamı

Süper kahraman filmlerinden Broadway oyunlarına, tarihi filmlerden müzikallere kadar çok farklı türlerde sergilediği rollerle Hollywood’un en sevilen aktörlerinden biri olmayı başardı. 30 yıla yaklaşan oyunculuk kariyeri başarılarla dolu olan 54 yaşındaki Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü.

Burnunun ucuna yapıştırılmış bir bantla çekilmiş bir videosunu Twitter hesabından paylaşan yıldız oyuncu “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi.

Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİşte Hollywood’un yeni milyarderleri: Ryan Reynolds ve Blake Lively de kulübe katılıyorİşte Hollywood’un yeni milyarderleri: Ryan Reynolds ve Blake Lively de kulübe katılıyor!Haberi görüntüle

İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Jackman, doktorunun bunun “bazal hücreli karsinom” olmasından şüphelendiğini açıkladı. Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir.

İşte Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü. Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Jackman hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim
Usta oyuncu hayranlarını güneşin zararlı etkileri konusunda uyardı

Bu, Hugh Jackman’ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. Usta oyuncu 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.

Haberin Devamı

Biyopsi, mikroskop altında incelenmek üzere canlıdan belirli bir doku parçasının çıkarılmasıdır. Muayene ya da benzeri incelemelerle tanı konulamayan hastalıklarda biyopsiye başvurulur. Biyopsi, çeşitli hastalıklar sırasında meydana gelen lezyonların mikroskopik tanısı için yapılan bir cerrahi uygulamadır.

Yüzünde tekrar benzer hücre oluşumları tekrarlanınca bir kez daha biyopsi yaptıran Jackman, sonuçların iki ya da üç gün içinde belli olacağını ve bunu da hayranlarıyla paylaşacağını yazdı. Öte yandan yıldız oyuncu sevenlerinin yüreğine su serpmek istedi ve bazal hücreli karsinomun cilt kanseri türleri arasında en tehlikesizi olduğunun da altını çizdi.

Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim
Uzun yıllar boyunca korunmasız şekilde güneşe maruz kalmak en sonunda yıldız oyuncunun cilt kanserine yakalanmasına yol açtı

Hugh Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı ve yaz ayları yaklaşırken herkese güneşe mutlaka korunarak çıkmalarını öğütledi. Jackman, herkese “İnanın buna değmez. Madem açık havada olmak, güneşlenmek istiyorsunuz, mutlaka güneşten sakının, güneş koruyucu sürmeden bunu lütfen yapmayın” çağrısını yaptı.

Haberin Devamı

Avustralyalı aktör çocukluğu ve gençliği boyunca sürekli güneş altında yaşadığını, ancak kendi çocukluk döneminde güneş koruması konusunda böyle bir l-bilinç olmadığından yakındı. Ailesi tarafından güneşten korunma konusunda hiç uyarı almadığını söyleyen yıldız oyuncu yıllar boyunca güneş kremi kullanmadan çok sıcak ve sürekli güneşli olan bir coğrafyada yaşamış olmanın sonucu yaşadığını itiraf etti ve herkese bu duruma düşmemek için önlem almayı tavsiye etti.

Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım, bunu benden duyun istedim
Hugh Jackman, 1996'dan beri Deborra-Lee Furness'la evli... Çiftin evlat edindikleri 2 çocukları var

“Annem ve babam bize hiçbir zaman güneş kremi almadı ya da kullanmamız gerektiğini söylemedi. Güneşli yaz günleri için tek kural yemek yedikten hemen sonra denize girmemek ve yarım saat beklemek gerektiğiydi. Ki sonradan bunun bile doğru olmadığını anladık.”

Gözden KaçmasınAldatıldı, affetmedi, ihaneti şarkı yaptı: Shakira yeni aşkının peşinden Amerikaya taşınıyorAldatıldı, affetmedi, ihaneti şarkı yaptı: Shakira yeni aşkının peşinden Amerika'ya taşınıyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hugh Jackman#Wolverine#Cilt Kanseri

BAKMADAN GEÇME!

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz? İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor?

#Sağlık
Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles