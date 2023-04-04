Georgina Rodriguez’den Cristiano Ronaldo itirafı: Onu ilk gördüğümde yüzüne bakmaya bile utanmıştım

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Şimdilerde mesleği bölümünün karşısında “model ve sosyal medya influencer’ı” yazan 29 yaşındaki Georgina Rodriguez, bir mağaza asistanı olarak çalıştığı yıllardan bugüne tüm dünyanın adını ezberlediği bir isim haline geldi. O, belki de birçok genç kadının hayallerini süsleyen bir peri masalının kahramanı olmayı başardı.

Rodriguez, 2016’da, İspanya’nın başkenti Madrid’de, Gucci mağazasında satış asistanı olarak çalışırken 38 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo’yla ile tanıştı. Ve bu tanışmanın ardından sevgili olan çift dünyanın karşısına el ele çıkmak için bir yıl bekledi; 2017’ye geldiğimizde ise herkes Georgina’nın adını ezberlemişti bile.

Georgina Rodriguez de hayat hikâyesi bir televizyon programına dönüşen ünlüler kervanına katıldı: I Am Georgina adı verilen yapımın ilk sezonu 2022'de yayınlandı, ikinci sezon ise önümüzdeki günlerde yayına girecek

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7 YILDIR HAKKINDA EN ÇOK KONUŞULAN ÇİFT OLDULAR

7 yıldır devam eden bu ilişki süresince kendilerine kocaman bir aile kuran ancak henüz evlilik kararı da almayan çift, merak uyandıran aşkları ve aile hayatlarıyla sürekli olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Dünya Kupası’nın ardından yıllardır top koşturduğu Manchester United'dan ayrılmak zorunda kalan, Katar'daki turnuvaya da çeyrek finalde gözyaşlarıyla veda eden Cristiano Ronaldo, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a, dünya futbol tarihinin en büyük kontratıyla 2 yıllık imza attı. Yıllık 214 milyon euroyu bulan bir kazanç sağlayacak olan Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte bu ülkede yeni bir yaşama yelken açtı.

İkiz bebeklerinden birini doğar doğmaz kaybeden çift bu büyük aıcyı kalplerine gömüp yeni hayatlarına alışmaya başladılar

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DOĞAR DOĞMAZ ÖLEN OĞULLARININ ACISINI PAYLAŞTILAR

Georgina Rodriguez, sevgilisi Ronaldo’nun taşıcı anneden dünyaya gelen büyük oğlu ve ikizlerine de annelik yapıyor. Çift bir de Alana adında bir kız çocuğuna sahip. Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo'nun geçen yılın nisan ayında doğan ikiz bebeklerinden erkek olanı doğumdan hemen sonra hayatını kaybetmişti. İkizlerden kız olan bebek ise hayata tutunmayı başarmıştı.

Ailelerine katılacak iki yeni bebek haberiyle sevince boğulan çift, bebeklerinden birini kaybedince çok büyük bir yıkım yaşadılar. Yeni doğan oğullarının kaybını sosyal medya hesaplarından duyuran Rodriguez ve Ronaldo hayatta kalan erkek bebekleri ve diğer çocukları için hayata tutunduklarını açıkladılar.

Georgina ve Cristiano Ronaldo'nun tanışma hikâyeleri yıllar içinde dilden dile dolaşarak adet bir şehir esfanesi haline geldi

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Yaşadıkları bu büyük acıyı ve Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki büyük kırılma anlarını bir arada atlatan ve birbirlerine en büyük destek olan çift yaşadıkları dolu dizgin aşkı ve büyük ailelerinin sevgi dolu anlarını sosyal medya yoluyla hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Georgina Rodriguez, son olarak İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda, artık şehir efsanesi haline gelen Cristiano Ronaldo’yla tanışma hikâyelerinin bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi.

TANIŞMALARI HÂLÂ MASAL GİBİ ANLATILIYOR

29 yaşındaki İspanyol güzel, Ronaldo’yla 2016 yılında Madrid'deki Gucci mağazasında satış asistanı olarak çalışırken tanışmıştı. İkili daha sonra ünlü markanın düzenlediği bir etkinlikte daha bir araya gelmiş; aşklarının temelleri de bu iki üst üste gelen karşılaşma ve tanışma seremonisinde atılmıştı.

Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk karşılaşmalarında onun yüzüne bile bakamadığını itiraf etti

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Georgina Rodriguez, daha önceki söyleşilerinde bu her iki karşılaşmanın da hem kendisi hem Ronaldo için “ilk görüşte aşk” olduğunu anlatmıştı ancak o özel anları kendi penceresinden bir daha aktaran ünlü isim bu kez kimselere daha önce itiraf etmediği bir durumu da dünyayla paylaştı.

“Onu ilk kez gördüğüm o anda Ronaldo’nun yüzüne bakmaya bile utanmıştım. O kadar yakışıklıydı ki, ona doğrudan bakamadığımı, bakışlarımı yakalarsa daha da fazla utanacağımı düşündüm. O anda karnımda kelebekler çoktan uçuşmaya başlamıştı. Ve evet, bu ikimiz için de ilk görüşte aşktı.” diyen Georgina, ikinci karşılaşmalarınınsa daha rahat geçtiğini söyledi:

YÜZÜNE BİLE BAKAMAMIŞ...

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“İlkinde mağazadaki o resmi ortam ve görev başında olduğum için takındığım bir ciddiyet vardı üzerimde. Ama ikinci kez, bu kez bir etkinlikte karşılaştığımızda her şey bambaşka oldu. Bu kez çalışmıyordum ve ikimiz de daha rahat bir ortamda olduğumuz için her şey daha kolay yaşandı.”

Ronaldo tıpkı forma numarası gibi 7 çocuklu bir aile istediğini söylüyor

Georgina Rodriguez ve Cristiano Ronaldo, geçen yıl kaybettikleri yeni doğan oğullarından sonra hayatlarına 5 çocuklu bir aile olarak devam ediyorlar. Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun başka bir kadından doğan büyük oğlu Cristiano Jr. ve taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen ikizleri Eva ve Mateo'ya da annelik yapıyor.

AİLE DAHA DA BÜYÜYECEK!

Yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamalarda mutlaka 7 çocuk sahibi olmak istediğini açıklamıştı. Bunun sebebininse yıllardır oynadığı bütün takımlarda giydiği forma numarasının 7 olduğunu belirtmişti.