Hollywood’da bir devir kapanıyor! Brad Pitt ve Quentin Tarantino son kez bir arada

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Quentin Tarantino’nun ilginç hayat hikâyesi ve sinemaya olan tutkusu daha önce birçok habere konu olmuştu.

SİNEMAYA TUTKUN BİR YÖNETMEN

İlk senaryosunu daha 14 yaşındayken yazdığını söyleyen ünlü yönetmen hep hayal ettiği mesleğine kavuşmadan önce yaşının büyük olduğunu söyleyerek yetişkin filmleri gösteren bir sinemada yer göstericilik yapmıştı.

İki yıldız isim üçüncü kez birlikte sete çıkacaklar... Proje, Tarantino'nun emeklilik filmi olduğu için bu aynı zamanda son kez olacak

Sonra da bir video kaset kiralama dükkanında çalışmış, elinin altındaki binlerce filmi izleyerek yıllarını geçirmişti.

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İlk büyük çıkışını eleştirmenlerden büyük övgüler alan 1992 yapımı Rezervuar Köpekleri filmiyle yaptı. Sonra da hep çok büyük yıldızlarla, çok ses getiren filmleri yönetti.

Ucuz Roman, Jackie Brown, Kill Bill I ve II, Soysuzlar Çetesi, Zincirsiz, Nefret Sekizlisi ve Bir Zamanlar… Hollywood’da gibi filmleriyle gişenin yıldızı oldu, eleştirmenlerin beğenisini kazandı. İki ünlü yıldız en son Bir Zamanlar… Hollywood’da filminde birlikte çalışmıştı

"10 FİLM ÇEKİP BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

10 film çekip yönetmenliği bırakacağını açıklayan Tarantino’nun son filmi The Movie Critic'te bir kez daha Brad Pitt’le çalışacağı açıklandı.

Deadline'ın duyurduğu habere göre Soysuzlar Çetesi ve Bir Zamanlar… Hollywood’da filmlerinde bir araya gelen iki usta isim bu veda filminde de birlikte çalışacak.





SON FİLMİNDE DE BRAD PITT'LE ÇALIŞACAK

2025’te gösterime girmesi planlanan filmde Brad Pitt’in baş karakteri mi yoksa yardımcı rollerden birini mi canlandıracağı henüz belli değil.

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2019’da gösterime giren Bir Zamanlar… Hollywood’da filmi 2020’de iki usta isme de Oscar kazandırmıştı.

Pitt, daha önce 12 Yıllık Esaret filmiyle yapımcı olarak ödüle uzanmış, ilk oyunculuk Oscar’ını ise Tarantino’nun yönettiği bu filmle elde etmişti. Brad Pitt ilk oyunculuk Oscar'ını da bir Tarantino filmiyle kazandı

ORTAKLIKLARI USTA AKTÖRE OSCAR KAZANDIRMIŞTI

Tarantino da defalarca Oscar’a aday gösterilse de hep eli boş dönen yönetmenler listesinde başı çekenlerden. Usta yönetmen iki kez, 1995’te Ucuz roman ve 2013’te Zincirsiz filmleriyle En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ı kazandı.

Tarantino son filminin 1977 yılında geçeceğini ve baş karakteri gerçekten yaşamış ama hiçbir zaman ünlü olmamış ve bir erkek dergisi için film eleştirileri yazan bir adam olacağını söylemişti.

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SENARYOYU MUHTEMELEN PITT İÇİN DEĞİŞTİRDİ

Quentin Tarantino’nun senaryosu üzerinde uzun süredir çalıştığı film için gençliğinde otomatlara yetişkin dergileri doldurup çeyreklikleri geri aldığı işinden ilham aldığı biliniyor.

Projeyle ilgili ilk haberler çıktığında Tarantino’nun, daha önce de birlikte çalıştığı Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'yu rol için fazla iddialı bulduğu, usta yönetmenin 35 yaşlarında birini hedeflediği söylenmişti.

Tarantino’nun senaryoyu elden geçirip Brad Pitt’e uygun hale getirmiş olabileceği yorumları yapılıyor. Usta yönetmen Bir Zamanlar… Hollywood’da filminde de Pitt’in canlandırdığı karakteri baştan yazıp daha uzun ve derinlikli hale getirmişti.

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PROJEYİ DUYUNCA HİÇ DÜŞÜNMEDEN "EVET" DEDİ

Bu son film iki ünlü yıldızın üçüncü kez bir araya gelişi olacak. İkili gerçek hayatta da sıkı dost olarak biliniyor.

Brad Pitt bu aralar yeni Formula 1 filminin çekimleri için koştursa da Quentin Tarantino’nun son filminde rol almayı hiç tereddüt etmeden kabul ettiği bildiriliyor.

Brad Pitt son aylarda merakla beklenen Formula 1 filminin çekimlerinde

Filmin çekimleri de muhtemelen Pitt’in yeni filminin çekimleri biter bitmez başlayacak.