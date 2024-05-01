Ünlü ekran yüzü herkese ilişki tavsiyesi veriyordu… Nişanlandığı gün aldatıldığını öğrendi

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Bu sözler ilişki tavsiyeleriyle tanınan, sık sık televizyon programlarına konuk olan 30 yaşındaki ünlü yaşam koçu ve yazar, Michelle Elman’a ait.

ÜNLÜ İLİŞKİ VE YAŞAM KOÇU NİŞANLANDIĞI GÜN ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

Yıllardır başkalarına verdiği ilişki tavsiyeleriyle tanınan, aşk, evlilik, ilişkiler ve aldatma üzerine yazan ve konuşan, böylece de ünlü bir ekran yüzü olan Michelle Elman’ın hayranları onu sosyal medya hesabında gözü yaşlı halde görünce şaşkına döndü.

İlişkiler hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere sık sık yer aldığı ekranlardan tanınan ünlü yazar nişanlandıktan 24 saat sonra aldatıldığını öğrendiğini ve ilişkisinin bittiğini gözyaşlarıyla itiraf etti.

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Ünlü televizyon yıldızı insanlara aşk hayatları hakkında tavsiyeler vererek bir kariyer yapmıştı ancak ironik şekilde kendi ilişkisi de aldatılarak sona erdi.

Kıskançlığa son vermek için nasıl kendinden emin bir zihniyete sahip olunması gerektiğini anlattığı eski bir videosunu paylaşan ünlü yazar “Evet, paylaşımlarımın çoğunun artık son derece ironik olduğunu biliyorum” dedi.

TV yıldızı nişanlısının çuvalladığını ve gerçekten iyi giden harika bir şeyi mahvettiğini açıklarken gözyaşlarına boğuldu, ancak takipçilerine iyi olacağını söyledi.

Takipçilerinin karşısına gülerek çıkan Michelle Elman yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

NİŞAN HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞTİ

The Selfish Romantic (Bencil Romantik) kitabıyla tanınan Michelle, daha önce yine sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla yaklaşık üç yıllık erkek arkadaşıyla nikah masasına oturacağını duyurmuştu.

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Ancak ünlü isim aynı günün ilerleyen saatlerinde takipçilerinden birinin attığı mesajla aldatıldığını öğrendi.

Michelle Elman çocukluğunda yaşadığı ve hayatını tehdit eden sağlık sorunları, hastanede uzun süre kalması ve hem zihinsel hem de fiziksel olarak yara almasına neden olan on beş karmaşık ameliyat geçirmesinin ardından motivasyon koçu oldu.

Daha çocuk yaşta sayısız sağlık sorunu yaşayan, beynindeki tümör alınırken ölümden dönen ünlü isim başkalarına yardımcı olmak için bu mesleği seçtiğini söylüyor

DAHA BİR ÇOCUKKEN ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ünlü ekran yüzünün beyin tümörü, delinmiş bir bağırsak, tıkanmış bir bağırsak, beyninde bir kist ve hidrosefali adı verilen, beyinde sıvı birikerek tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilecek tehlikeli bir basınca neden olan bir rahatsızlığı vardı.

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Sosyal medyadan bir süre uzak kaldıktan sonra takipçilerine seslenen Elman “Bu videoyu nasıl yapacağımı bilmiyorum, o yüzden hemen konuya gireceğim. Benden son haber aldığınızda nişanlıydım ve artık değilim” dedi.

“Nişan fotoğrafını yayınladığım gün beni aldattığını öğrendiğim gündü ve beni aldattığı kadınlardan biri aslında beni takip ediyordu ve ben de bu şekilde öğrendim” diyen Michelle Elman sözlerine “Çok hoş bir kadındı ve benim durumumu bilmiyordu” diyerek devam etti.

Michelle Elman, nişanlısının kendisini aldattığı kadının bir takipçisi olduğunu ve durumu kadın kendisine mesaj atınca öğrendiğini söylüyor

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YAŞAM KOÇLARI HER ŞEYİ BİLİR Mİ?

Yaşam koçu olduğu için her şeyi bildiğinin düşünüldüğünü söyleyen ekran yüzü bunun bir yanılsama olduğunu, sadece “beş adım önde olduğunu” ve diğer insanlara bu şekilde öğretebildiğini ifade eden Elman’ın kendisi de aslında bir yaşam koçundan destek aldığını itiraf etti.

Michelle, başkalarına özgüvenli olmaları konusunda ilham vermek için sık sık geçirdiği çeşitli ameliyatlardan kalan yara izlerinin fotoğraflarını paylaşıyor.

Nişanlısıyla fotoğraflar paylaşan ancak onun yüzünü ve ismini gözleyen Michelle Elman takipçilerine onu bulmaya çalışmamalarını rica etti

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2018 yılında, 11 yaşındayken beyin tümörü ameliyatı geçirirken neredeyse öldüğünü paylaşan Michelle Elman, kendi yaşadığı zorlukları aştıktan sonra aynı duruma düşen başkalarına yardım etmek için bu yolu seçtiğini söylüyor.

"UMUDUNUZU KAYBETMEYİN BEN AŞKA HALA İNANIYORUM"

Yolculuğunu takip eden hayranlarına “Pek çok insanın beni flört ve ardından sağlıklı ilişkiler konusunda olumlu bir duruşum olduğu için takip ettiğini biliyorum ve kronik hastalıklarınız olduğunu ya da büyük beden olduğunuzu yani benim olduğum gibi biriyken de aşkı da bulabileceğinizi biliyorum” diye seslendi.

Michelle Elman her şeye rağmen aşka inandığını söyledi ve kendisi gibi genel güzellik kalıplarına uymayan kadınlara da mutluluktan vazgeçmemelerini öğütledi

Sözlerine “Ve beni dinleyenler için lütfen umudunuzu koruyun çünkü ben hala aşka inanıyorum. Hala buna değeceğine inanıyorum ve dürüst olmak gerekirse, geri dönseydim ve nasıl biteceğini bilseydim yine geri döner ve aynı kararı verirdim” diye devam eden ünlü yazar takipçilerinden kendisini aldatan nişanlısını bulmaya çalışmamalarını da istedi

Michelle Elman kendisini aldatan nişanlısıyla 2021'de sevgili olmuş ve bundan önceki 8 yıl boyunca hayatına kimsenin girmediğini söylemişti

ONU HER ŞEYE RAĞMEN AFFETTİ

Eski sevgilisini affetmeyi düşünüp düşünmediğini soran bir hayranına yanıt veren Michelle “Onu zaten affediyorum. Bu benim için oldukça ani oldu çünkü o beni dünyada en çok seven kişiydi ve bu bana gerçekten koşulsuz sevginin var olduğunu öğretti çünkü onu hala seviyorum. Sevgi koşulsuz, ilişki koşulsuz değil ve ben onunla kalmayacağım ama onu affediyorum” dedi…