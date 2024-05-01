Nişanı atınca aşka geldiler… Ünlü çift meraklı gözlere aldırmadan dans etti

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Kısa bir süre önce ilişkiler konusunda çarpıcı açıklamalar yapan Megan Fox’un sosyal medyada yayılan görüntüleri hayranlarını şaşırttı.

4 YILLIK AŞKTA MUTLU SON BEKLERKEN...

Megan Fox 2020’den beri ünlü şarkıcı Machine Gun Kelly’yle tutkulu bir aşk yaşıyordu. Çift bu göz önündeki ve mahrem detaylarını paylaşmaktan çekinmedikleri bu ilişkiyi 2022’de nişanlanarak bir adım ileri taşımıştı.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly bir süre önce nişanlarını bozdular ancak ilişkilerinin durumu hâlâ belirsizliğini koruyor

Ünlü çift nişanlandıktan sonra bu özel anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmış hatta Megan Fox nişanlanırken Machine Gun Kelly’yle birbirlerinin kanını içtiklerini de itiraf etmişti.

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HERKESİN İÇİNDE AŞKTAN KENDİLERİNDEN GEÇTİLER

Bu yoğun duygularla bezeli aşkın akıbeti ise bir süredir soru işaretleriyle doluydu. Çift herhangi bir ayrılık açıklaması yapmadı. Ancak evlenmeleri beklenirken nişanı bozdukları ortaya çıktı.

Ünlü çiftin bu halini gören hayranları "nişanı atınca aşkları depreşti" yorumunu yaptı

Geçtiğimiz gün katıldıkları bir müzik festivalinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü çift konser alanında romantik anlar yaşadı.

Kendilerini müziğe kaptıran Megan Fox ve Machine Gun Kelly etraflarını saran yüzlerce kişiyi unutup romantik bir şekilde dans etmeye başladılar. Ve bunlar da konserdeki bir hayranları tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyadan paylaşıldı.

NİŞAN BOZULUNCA İLİŞKİ Mİ DÜZELDİ?

Birbirlerinin kollarında, gözlerinin içine bakarken dünyayı unutmuş gibi dans eden ikilinin hayranları görüntülere “nişanı attıktan sonra aşkları depreşti” yorumları yaptı.

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Ne Fox ne de Kelly ilişkilerinin şu anki durumu hakkında bir açıklama yapmadı ancak görünen o ki nişanı sonlandırmalarına rağmen ünlü çiftin birlikteliği sürüyor. Belki de birbirlerinden kopamıyorlar demek daha doğru…

Machine Gun Kelly Megan Fox'a verdiği bu nişan yüzüğünü özel yaptırmıştı: Fox yüzüğü parmağından çıkartmak istediğinde parmağı kanayacak ve canı bir hayli yanacaktı...

Ne de olsa Megan Fox geçen haftalarda ilginç bir çıkış yapmış, bir yayın sorasında kadın hayranlarına seslenerek "Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum, çünkü benim tavsiyem sadece bir beceri öğrenin ya da bir hobi geliştirin ve enerjinizi erkeklere harcamayın" diyen üç çocuk annesi yıldız kadınlara kendilerine yatırım yapmalarını söylemişti.

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Megan Fox, gerçek adı Colson Baker olan Kelly ile şu anda ne durumda olduklarına dair “Bu ilişkide olmaktan öğrendiğim şey, bunun kamu tüketimi için olmadığı, bu yüzden şu an itibariyle ilişkinin durumu hakkında bir yorumum olmadığını düşünüyorum” sözlerini kullanmıştı.

Megan Fox ilk evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Brian Austin Green'den üç çocuk sahibi olmuştu... Fox'un bir süre önce yaptığı "Ben evliyken de başkalarını arzulamaya devam etmiştim" açıklaması da çok konuşuldu...

İkilinin ayrı yaşadıkları bildirilse de romantik görüntüler sergilemeye devam ediyorlar. Megan Fox geçtiğimiz hafta 34. yaş gününü gösterişli bir partiyle kutlayan sevgilisinin yanında olmayı da ihmal etmemişti.

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Ocak 2022'de Porto Riko'ya tatile götürdüğü sevgilisi Mega Fox’a asırlık bir ağacın altında evlenme teklif eden Machine Gun Kelly ona bir elmas ve bir zümrüt taşın birleşilmesiyle yapılmış özel tasarımlı bir yüzük takmıştı.

Ünlü çift çıktıkları tatilde bu ağacın altında nişanlanmış bunu yaparken de birbirlerinin kanını içtiklerini itiraf etmişlerdi

Çok konuşulan bu yüzüğün taşlarının altında dikenli kısımlar vardı ve Machine Gun Kelly bu yüzüğü takan Megan Fox’un çıkarmak istediğinde parmağının dikenlere takılıp kanayacağını söylemiş, bunun da ölümsüz aşklarının çok güzel bir simgesi olduğunu iddia etmişti.