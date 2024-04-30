Herkes üzülür, ünlü oyuncu yaş aldığı için seviniyor… ‘İyi ki 60’ımı devirdim'

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Geçtiğimiz günlerde Barselona'da düzenlenen 68. RNE Sant Jordi Ödülleri'nde kırmızı halıya son derece şık bir şekilde çıkan Meg Ryan yaşla birlikte olgunluk ve bilgeliğin de geldiğini ve artık aşk, yaşam ve ilişkiler konusunda fikrini söylemek ve görüşlerini paylaşmak konusunda kendine daha çok güvendiğini söylüyor.

"YAŞIMIN KIYMETİNİ BİLİYORUM"

62 yaşındaki yıldız oyuncu “Yaşımın kıymetini biliyorum, bunu ciddiyetle söylüyorum. Benim için artık başkalarını memnun etmek ve herkesi mutlu etmeye çalışmak yerine ne düşündüğünü açıkça söylemek daha önemli” dedi.

62 yaşındaki Meg Ryan yaş aldıkça daha rahatladığını, artık kimsenin düşüncesine takılmadan hayatını özgürce yaşadığı için çok mutlu olduğunu söylüyor

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60’ını geçtikten sonra her konuda daha rahat bir insan haline geldiğini söyleyen Meg Ryan “Aşk ve ilişkiler hakkında artık dürüstçe konuşabiliyorum ve çok özgürleşmiş hissediyorum” diyen güzel yıldız artık geçmişine de düzgünce bakıp geleceğini de daha iyi görebildiğini söylüyor.

Yıldız oyuncu bir başka Hollywood yıldızı Dennis Quaid’le 10 yıllık evliliğinden 32 yaşında, Jack adında bir erkek evlat sahibi. Proof of Life filminde başrol oynadığı Russell Crowe’la da bir dönem adı anılan Meg Ryan ünlü şarkıcı John Mellencamp’la bir dargın bir barışık aşk yaşayıp nişanlandığı ilişkisini de 5 yıl önce bitirmişti.

Romantik komedi dendiğinde hâlâ akla gelen ilk isimlerden olan Meg Ryan uzunca bir süre mesleğine ara vermişti

Meg Ryan, ikinci kez evlenmedi ancak 2006’da 14 aylık bir kız çocuk evlat edinmiş ve ona Daisy True adını vermişti. Bir de kızı olduktan sonra oyunculuğa yıllarca ara veren Meg Ryan geçen yıl David Duchovny ile birlikte rol aldığı romantik komedi What Happens Later'la ilk yönetmenlik denemesini de gerçekleştirdi.

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"HOLLYWOOD'DAN UZAK KALINDA DAHA İYİ BİR İNSAN OLDUM"

Oyunculuğa ara verme nedenini film endüstrisi dışındaki insanlarla tanışmak için başka deneyimlere ihtiyacı olması olarak açıklayan Ryan “Artık canıma tak etmişti, bu seçimi yaptığım ve o dünyadan uzaklaştığım için mutluyum. Böylece daha iyi ve daha ilginç bir insan oldum” demişti.

Meg Ryan'ın Dennis Quaid'le evliliğinin bitmesine Ryan'ın Russell Crowe'la yaşadığı kaçamağın sebep olduğu söyleniyor

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Güzel yıldız uzun süreli yokluğunun ardından yeniden spot ışıklarının altına döndüğünde yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Hep kısa kestirdiği sarı, kıvırcık saçları, kocaman gülümsemesi ve iri, mavi gözleriyle çok beğenilen Meg Ryan’ın değişiminin estetik operasyonlara bağımlı hale gelmesinden kaynaklandığı söyleniyordu.

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ESTETİKLERİ YÜZÜNDEN ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Üst üste uygulanan botoks ve dolgu gibi işlemler yüzünden yüzünün eski doğallığı kaybolmuş gibi görünen ve deyim yerindeyse plastik görünüme sahip olan oyuncunun hayranları bu konudaki hayal kırıklıklarını sık sık sosyal medya yoluyla ortaya koydular.

Yaş aldıkça hayata bakışı konusunda çok farklı bir noktaya geldiğini söyleyen Meg Ryan anlaşılan estetik konusunda da kendine dur demiş durumda. Yaşının getirdiği çizgilerin ve yüzüne yansıyan olgunluğun geri geldiği verdiği son fotoğraflardan belli olan yıldız isim görüntüsüyle de nihayet barışmış gibi görünüyor…