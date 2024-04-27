Ünlü şarkıcı karısını aldattığını itiraf etmişti… En önemli gecesinde yapayalnız kaldı

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RÖPORTAJDA SÖYLEDİĞİ ŞEY BAŞINA DERT OLDU

Belgeselin tanıtımı için sık sık röportajlar veren ünlü şarkıcı bu sırada ağzından çıkanlar yüzünden başını belaya sokmuş gibi görünüyor…

Jon Bon Jovi, filin özel gösteriminde kırmızı halıda tek başına kaldı, ona her zaman böyle özel günlerde destek veren 35 yıllık eşi yanında değildi…





HER ZAMAN YANINDA OLAN KARISI BU KEZ ONU YALNIZ BIRAKTI

Ünlü şarkıcının eşi Dorothea Hurley'nin yokluğu dikkat çekti ve bunun Jon Bon Jovi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı itiraftan kaynaklandığı iddiaları ortaya atıldı.

Jon Bon Jovi ses getiren röportajında uzun yıllardır mutlu bir evliliği olmasına rağmen “Ben bir melek değilim” sözleriyle geçmişte eşini aldattığını itiraf etmişti.

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Ünlü şarkıcı bu durumun sürekli olmadığını ve bir başkasına gönül vermediğini ancak ününün doruğunda olduğu yıllarda farklı kadınlarla kısa süreli birliktelikler yaşadığını anlatmıştı.

HASTA DEDİLER AMA…

Dorothea Hurley'nin sebebi açıklanmayan bir sağlık sorunundan dolayı bu özel geceye katılmadığını söyleyenler olsa da bu tercihin zamanlaması soru işareti yarattı.

Evliliği boyunca sadakatsiz olduğu zamanlar olduğunu itiraf eden Jon Bon Jovi 21 yaşındaki oğlu Jake Bongiovi'ye “Stranger Things” yıldızı Millie Bobby Brown ile yaklaşan düğünleri için tavsiyelerde de bulundu.

“ONUNLA HER GÜNÜM BİR MEYDAN OKUMA”

Ancak bunu yaparken bir kez daha eşiyle ilgili çarpıcı bir yorum yapmayı ihmal etmedi. “Benim için sihir Dorothea ile birlikte büyümek oldu” diyen 62 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı bir yandan da evliliğinde “her günün bir meydan okuma” gibi geçtiğini söyledi.

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Grammy ödüllü yıldız isim her şeye rağmen evliliğinin bu kadar uzun sürmesinin nedeni olarak eşinin sabrını ve sadakatsizliğine gösterdiği hoşgörüyü göstermişti.

35 YILLIK EVLİLİKTEN DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Ünlü rock yıldızı, lise aşkı Hurley ile 1989 yılında Las Vegas'a jkaçarak evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 30 yaşında Stephanie adında bir kızları ve 29 yaşında Jesse, 21 yaşında Jake ve 20 yaşında Romeo adında üç de oğulları var.