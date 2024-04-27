‘Eskiden ünlü bir yıldızdım… Hastalandım, unutuldum’ demişti… Dünyaca ünlü oyuncu TRT World yayınında gözyaşlarına boğuldu…

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66 yaşındaki ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı TRT World yayınında konuşurken duygusal anlar yaşadı. Alex Salmond’ın sunduğu Turkish Tea Talk (Türk Çayı Sohbetleri) programında samimi açıklamalar yapan Stone hayranlık duyduğu insanlardan bahsederken gözyaşlarına boğuldu ve onlarla birlikte yürümek için hayatını riske atmaktan kaçınmayacağını söyledi.

İkonik sarışın güzel, her zaman örnek aldığı barış yanlısı aktivistlerle çalışmaya başladığında büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Sharon Stone TRT World'de yayınlanan, Alex Salmond’ın sunduğu Turkish Tea Talk (Türk Çayı Sohbetleri) programına katıldı

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ŞÖHRETİNİ HEP BAŞKALARINA YARIM ETMEK İÇİN KULLANDI

Şöhretini kullanarak başkalarına yardım edebilmek için çok çaba gösteren Sharon Stone 2013’te HIV/AIDS'li insanlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Barış Zirvesi Ödülü'nü kazanmıştı.

Alex Salmond’la sohbet ederken küresel insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahseden Sharon Stone o anlarda duygularına hakim olmayarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun yıllardır barış gönüllüleri ve daha birçok toplumsal mücadele alanında gönüllü olarak çalışan Sharon Stone bu deneyimlerini ve birlikte çalıştığı arkadaşlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Stone zorlukla konuşurken gözyaşları içinde “Bu insanlar o kadar cesur ki... birdenbire doğru odadaymışım gibi hissettim, bunlar benim insanlarım, bu insanlarla sokakta durabilirim, bu insanlarla hayatımı riske atabilirim, onlar beni anlıyor ve ben de onları anlıyorum,” dedi.

Sharon Stone Arnold Schwarzenegger ile 1990'da Total Recall adlı ilk büyük filmini çektiğinden beri yani tam 35 yıldır sinema sektörünün içinde.

Uzun yıllardır oyunculuktan uzak kalan Sharon Stone porgram sunucusu Alex Salmond'a resimlerini gösterdi

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Stone bu filmle dikkat çektikten 2 yıl sonra adını tüm dünyanın duymasını sağlayan meşhur Temel İçgüdü filminde başrol oynadı.

35 YIL ÖNCE BAŞLAYAN KARİYERİ HASTALIĞI YÜZÜNDEN YOK OLUP GİTTİ

Robert De Niro ile rol aldığı Casino filmiyle Oscar adaylığı alan yıldız oyuncu kariyerinin zirvesindeyken bir anda ortadan kaybolmuştu. Sharon Stone uzun yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları yüzünden oyunculuk kariyerine geri dönemedi.

Sharon Stone kanseri yendi ancak beyin kanaması geçirdikten sonra kritik ameliyatlar ve uzun bir iyileşme süreci yaşadı... Hastalığı yüzünden oyunculuk yapamayan yıldız isim sektöre geri döndüğünde ise kapılar bir bir yüzüne kapandı

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Hem kanser atlatan hem de beyin kanaması geçirip büyük ameliyatlar geçiren Sharon Stone uzun yıllar ekranlardan ve beyaz perdeden uzak kaldı. Şimdilerde kendini resim yapmaya adayan ve artık bir ressam olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Hollywood’un gerçek yüzü konusunda da oldukça açık sözlü davranmasıyla tanınıyor.

O ARTIK BİR RESSAM!

Los Angeles'taki evinde günde 17 saatini resim yaparak geçiren Sharon Stone adını yavaş yavaş bir ressam olarak da duyurmaya başladı. Yıldız ismin ilk tablosu 30,000 dolara satılmış.

Ünlü oyuncu çok istese de biyolojik yoldan anne olamamış sonrasında iki erkek çocuk evlat edinmişti

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Çocukluğundan beri resim yapmayı çok sevdiğini söyleyen Sharon Stone yakın geçmişteki bir röportajında artık Hollywood için yaşlı sayıldığını ve oyunculuk yapmak istese de rol bulamadığını itiraf etmişti.

“Eskiden ünlü bir sinema yıldızıydım... Hastalandım, unutuldum... Maddi ve manevi olarak her şeyimi kaybettim” diyen Stone hastalığını yenip sağlığına kavuştuktan sonra sinemaya geri dönemediğini, hiçbir filmde rol bulamadan tam 8 yıl didindiğini söylemişti. 66 yaşındaki Stone artık istese de yaşından dolayı rol bulamadığını, Hollywood'un yaşı ilerleyen kadın oyunculara çok acımasız davrandığını söylüyor

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“HOLLYWOOD KADINLARA KARŞI ÇOK ACIMASIZ”

Hollywood’da kadınlara ayrımcılık yapıldığını, kadın sinema oyuncularının erkek oyunculardan çok daha düşük ücretler aldığını yıllardır dile getiren Sharon Stone yaşın da kadınların kariye açısından yıkıcı bir etkisi olduğunun altını çiziyor.

Sharon Stone ne kadar çok karakteri canlandırmış olursa olsun, insanların onu Temel İçgüdü'deki seksi katil Catherine Tramell olarak hatırlamak istediğini ve bunun oldukça can sıkıcı olduğunu itiraf etti.

Kendini resme vermesinin sebeplerinden birini “Eğer ölmüş olsaydım çok daha değerli olurdum, uzun yaşamın özellikle kadın sanatçılar için dezavantaj olduğunu anladım” diyerek anlatan Sharon Stone oyunculuk kariyeri istemese de sona erince sanattan kopmamak için bu yolu seçmişti…