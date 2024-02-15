Milyon dolarları olan yıldız oyuncu isyanda: Ünlü olmak çok pahalı!

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Hatta “Ünlü olmak çok pahalı!” diyen yıldız oyuncu bu durumdan çok şikayetçi. Sharon Stone, verdiği son röportajında multi milyoner bir Hollywood yıldızı olmanın zorluklarını anlattı.

ÜNLÜ OLMANIN MASRAFINDAN YAKINDI

Kişisel serveti yaklaşık 60 milyon dolar olan 65 yaşındaki Temel İçgüdü yıldızı, InStyle ile yaptığı yeni samimi sohbetinde 'ünlü olmanın çok pahalı' olduğunu ve 'her seferinde' akşam yemeğinde hesabı kendisinin ödemesinin beklendiğini açıkladı.

Sharon Stone yıllardır gösteri dünyasındaki kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliklerden yakınmış, bu konuyla ilgili ayrımcılığı yüksek sesle dile getirmişti... Ünlü yıldız bu yüzden sektörde pek de sevilmediğini de söylemişti

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Sharon Stone “Ünlü olmak çok pahalı. Akşam yemeğine çıkıyorsunuz, masada 15 kişi var ve hesabı kim ödüyor bilin bakalım? Her seferinde 3 bin dolarlık hesap benim önüme geliyor” dedi.

Yıldız oyuncu, evi ve reklamcılardan güvenliğe ve makyözlere kadar uzanan personel ekibi de dahil olmak üzere yaptığı harcamaları saydı. Sinema dünyasının en renkli ve açıksözlü figürlerinden olan Sharon Stone bu kez de büyük bir Hollywood yıldızı olmanın ne kadar masraflı olduğunu anlattı

“BEN NORMAL UÇAKLA YOLCULUK YAPAMAM”

Sharon Stone, ticari havayollarında uçuş yapamayacak kadar tanınmış olduğunu belirterek “En azından artık insanlar Jennifer Lawrence'ın bir uçağa atlayamayacağını anlıyor. Nicole Kidman normal bir havayolu seferine binemez. Sharon Stone da bunu yapamaz, çok fazla film yapıyor olsun ya da olmasın” dedi.

Bu yüzden yaptığı yolculuklarda da özel jet kullanmak zorunda kaldığını itiraf eden ünlü oyuncu "İnsanlar 'Sen hangi filmde oynadın?' diye soruyor. "Dostum, beni Amazon yağmur ormanlarında bile tanıyorlar” diyerek sık oyunculuk yapmasa da ününün kıtaları aştığının altını çizdi. Normal uçuşlara ünü yüzünden binemediğini söyleyen yıldız isim seyahatlerini özel jetlerle yapmak zorunda kalıyormuş

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ÖNCE KANSERİ YENDİ SONRA FELÇ OLDU

Bu şikayetler kâğıt üzerinde pek de inandırıcı gözükmese bile Sharon Stone’un hayatı tüm ününe rağmen oldukça büyük zorluklarla geçti. 2001 yılında ölümcül bir felç geçiren Sharon Stone, uzun yıllarını sağlığına tekrar kavuşmak ve kariyerini yeniden inşa etmek için harcadı.

Yıldız oyuncu, 2021 yılında yayınlanan otobiyografisi ‘The Beauty of Living Twice'da, 2001 yılında vücudundan 'dev' tümörlerin çıkarıldığını anlatıyordu. Stone, meme kanserine yakalanmış ve kanseri yenmişti. Sağlık sorunları yüzünden oyunculuk yapamayan Stone kendini ressamlığa verdi

YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİ, YILLARCA İŞSİZ KALDI

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Tümörler çıkarıldıktan sonra birkaç cerrahi operasyon daha geçirmek zorunda kalmıştı. Stone, artık iyileştiğini ve artık yoluna devam edeceğini düşünürken aynı yıl, henüz 43 yaşındayken önce beyin kanaması ve hemen ardından da felç geçirmişti.

Stone, yaşadığı bu kâbus dolu yılları herkesten sakladı, sadece en yakınları ünlü oyuncunun neden ortadan kaybolduğunu ve filmlerde rol almadığını biliyordu. Sharon Stone sağlığıyla ilgili riskler hâlâ sürdüğü için oyunculuk mesleğine devam etmekte zorlanıyor.





ROL ARKADAŞI ERKEK OYUNCULAR HEP ONDAN KAT KAT FAZLA PARA KAZANDI

Sharon Stone yıllarca gösteri dünyasındaki eşitsizlikleri de dile getirmesiyle tanınmıştı. Özellikle Hollywood’da, aslında genel itibarıyla gösteri dünyasının tamamında kadınlara yönelik ayrımcılığı kendine dert edindi.

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Yıldız isim özellikle de kadın oyunculara erkek meslektaşlarından çok daha az ücret ödenmesine tepki gösteriyordu. Stone, onu bir dünya starı yapan filmi Temel İçgüdü filminde kendisinin 500 bin dolar kazanırken rol arkadaşı Michael Douglas’ın ise 14 milyon dolar aldığını açıklamıştı. Stone, Temel İçgüdü filminden sadece 500 bin dolar alırken rol arkadaşı Michael Douglas ise 14 milyon dolar kazanmıştı

ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNE “KOSTÜMLÜ” ÇÖZÜM

Sharon Stone bu eşitsizlikle mücadele etmenin bir yolunu bulamayınca filmlerde giydiği kostümleri biriktirmeye başladığını itiraf etmişti. Normalde oyunculara verilmeyen bu giysileri almasının sebebini de “Kostümleri çok seviyordum. Benim için kıymetliydiler. Ama sözleşmeme onlara sahip olmak istediğimi eklettiğimde insanlar bana deli muamelesi yaptı. Ama gerçek şu ki, erkek rol arkadaşımla karşılaştırıldığında çok az para alıyordum” diyerek açıklamıştı. Sharon Stone ücret eşitsizliğiyle birlikte setlerde erkek yönetmenler ve oyunculardan da sürekli ayrımcılık gördüğünü söylemişti... Ünlü oyuncu bir tek Casino filminde oynadığı Robert De Niro'yla Joe Pesci'nin ve filmin yönetmeni Martin Scorsese'nin kendisine eşitlikçi ve dostane yaklaştığını anlatmıştı

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ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKACAK

Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden defalarca düşük yapan ve anne olamayan Sharon Stone 3 erkek çocuk evlat edinmişti. Stone, özenle sakladığı ve değerleri paha biçilemeyen kostümleri oğullarına bırakacağını söyledi. Ünlü oyuncu çocuklarının kendisi ölümce kostümleri açık artırmada satıp parayı kendileri için harcamalarını istiyor…