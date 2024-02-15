Ünlü oyuncu 48 yaşında anne olmuştu… İkizlerden fotoğraf geldi: İsimleri ortaya çıktı

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Hilary Swank hamilelik haberini Ekim 2022'de katıldığı Good Morning America programında açıklamıştı. “Bu uzun zamandır istediğim bir şeydi ve bir sonraki işim anne olmak olacak” diyen yıldız oyuncu “Ve sadece bir değil, iki tane. Buna inanamıyorum. Bunun hakkında konuşabilmek ve bunu paylaşabilmek çok güzel” diyerek ikiz bebek beklediğini duyurdu.

Swank hamilelik müjdesini katıldığı televizyon yayınında açıklamış, bir değil iki bebeği olduğunu söyleyerek ikizleri olacağını duyurmuştu

KIRMIZI HALININ EN ŞIK HAMİLESİ

Daha sonra karnı burnunda katıldığı Altın Küre töreninde giydiği yeşil elbisesiyle büyük sükse yapan Swank, kırmızı halının en beğenilen hamile pozlarının bazılarını vermişti. Hamileyken rol aldığı Alaska Daily adlı dizide büyüyen karnını nasıl sakladığını da hamile olduğunu açıkladıktan sonra itiraf edecekti.

Ünlü oyuncu ileri bir yaşta hamile kaldığı için risk almak istemediği ve ikizlerine tüp bebek yöntemiyle kavuştu

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Hilary Swank, bir yandan harıl harıl çalışarak geçirdiği zorlu hamilelik sürecinden sonra ikizlerini Nisan 2023'te kucağına almıştı. Ünlü oyuncu sadece doğum yaptıktan sonra bir kez, ikizleri kucağında, arkası dönük şekilde poz vermiş, yeni doğan bebeklerinin yüzünü de paylaşmamıştı.

İKİZLERİN İSİMLERİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Dün gösteri dünyasının ünlü isimleri bir bir Sevgililer Günü pozları paylaşırken Hilary Swank de ikizlerinin ilk fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ve biri kız biri erkek olan çift yumurta ikizlerinin isimleri de böylece ortaya çıktı.

Deniz kenarında kumlara oturan, biri pembe biri de mavi tulumlar giymiş ikizlerin isimleri arkalarına kumlara yazılmıştı. Swank, çocuklarının isimlerini de böylece bu tatlı paylaşımla ilk kez açıklamış oldu: Aya ve Ohm.

Ünlü oyuncu fotoğrafın altına "Sevgililer Gününüz kutlu olsun Not: Başka kimin kumun yenilebilir olduğunu düşünen bebekleri var?" yazdı

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Yıldız aktris ikizlerinin fotoğrafının altına "Önümde yeni filmim hakkında paylaşımlarda bulunacağım yoğun bir talk şov haftası var, ancak iki küçük aşkımın isimlerini ilk olarak sizlerle paylaşmak için Sevgililer Günü’nden daha iyi bir gün olamaz diye düşündüm" yazdı.

Swank ve girişimci eşi Philip Schneider 2016 yılında iki ortak arkadaşları tarafından bir araya getirilmiş ve 2018 yılında sessizce nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü oyuncu annelik kararını bu kadar geç vermesinin sebebini açıklamış ve ileri bir yaşta anne olmasının nedenini üzücü sebebini de itiraf etmişti.

Hilary Swank anne olmak ve aile kurmak için yıllarca doğru insanı beklediğini söylemişti... Bu doğru insanı bulup evlendi ancak bu kez de hayallerine yaşadığı zor ve üzüntü dolu yıllar engel olacaktı

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ANNE OLMAK İÇİN BU KADAR BEKLEMESİNİN BİR SEBEİ VARDI...

Daha önce başından bir evlilik geçen Hilary Swank, anne olmak için doğru insanı beklediğini söylemiş, eşi Philip Schneider’ın birlikte çocuk yapmak istediği doğru insan olduğunu da belirtmişti. Ancak Swank tam evlenip artık anne olmayı planlamaya başlamışken hayatının en kötü haberini de almış oldu.

Ünlü oyuncunun çok bağlı olduğu babası tam da Swank’in aile hayalleri kurduğu günlerde kansere yakalandı. Ve Hilary Swank sadece anne olma hayalinden vazgeçmeyip kariyerinin olgunluk dönemlerini yaşadığı yıllarda tüm işlerini de bir kenara bırakıp kendini babasına bakmaya adadı.

Hilary Swank kariyerinin en parlak dönemlerinde bir anda ortadan kaybolup herkesi şaşırtmıştı: Ünlü oyuncu akciğer kanserine yakalanan babasına yıllarca tek başına baktı, kariyerini ve annelik hayallerini de hiç düşünmeden bir kenara attı

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KARİYERİNİ VE ANNELİK HAYALLERİNİ BABASI İÇİN HİÇE SAYMIŞTI

Uzun süre ortalarda görünmeyen, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuktan uzaklaşan ünlü oyuncu aslında kansere yakalanan ve 2014’te akciğer nakli olan babası Stephen Swank’e bakmak için her şeyden vazgeçmişti.

Başarılı bir oyuncuyken ve kariyerinin parlak günlerinde neden böyle ortadan kaybolduğunu da ancak 2020’de açıkladı Hilary Swank. Vefakâr yıldız tam 7 sene babasının baş ucundan ayrılmadı, onun hem en büyük destekçisi hem de bakıcısı oldu.

BABASI NE YAZIK Kİ TORUNLARINI GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Swank ne yazık ki tüm çabalarına rağmen babasını 2021’de kaybetti. Bu süreçte sosyal medyaya da ara veren ünlü oyuncu daha sonra sık sık onu anmak için paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Kaderin büyük bir cilvesi olarak Hilary Swank’in ikiz bebekleri 10 Nisan’da 73 yaşındayken kaybettiği babasının doğum gününden tam 1 hafta önce doğmuştu. Ne yazık ki Hilary Swank’in babası Stephen Swank hastalığına yenildi ve torunlarını hiç göremeden bu dünyadan göçüp gitti.