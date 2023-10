Ünlü oyuncu en büyük acıyı ve en büyük sevinci art arda yaşamıştı… Uğruna kariyerinden vazgeçtiği babasını böyle andı

Haberin Devamı

Hilary Swank ve 2018’de evlendiği eşi Philip Schneider tüp bebek yoluyla sahip oldukları biri kız biri erkek ikiz bebeklerini nisan ayında kucaklarına almıştı. Hamilelik boyunca sosyal medya paylaşımları yapan ve karnı burnunda bir şekilde ödül törenlerine katılan yıldız oyuncu da eşi de ilk kez çocuk sahibi oldular.





ANNE OLMA HAYALLERİNİ DE RAFA KALDIRMIŞTI

İleri yaşta çocuk sahibi olduğu için kimi eleştirilere de uğrayan Hilary Swank aslında daha önce anne olmak istemiş ancak bu kararı sevgili babasının hastalığı yüzünden geciktirmek zorunda kalmıştı. Hilary Swank’in babası Stephen Swank akciğer kanseri olmuş, bu amansız hastalıktan kurtulabilmek için de akciğer nakli geçirmişti.

Uzun süre ortalarda görünmeyen, kariyerinin zirvesindeyken oyunculuktan uzaklaşan ünlü oyuncu 2014’ten itibaren akciğer nakli olan babasına bakabilmek için oyunculuk yapmaya ara verdiğini 2020’de açıklamıştı. Hilary Swank ileri yaşta anne olması yüzünden kimi eleştirilere de maruz kaldı ancak yıldız oyuncu aile kurmakla ilgili planlarını babasının hastalığı nedeniyle rafa kaldırmıştı

KARİYERİNİ HİÇE SAYDI, YILLARCA HASTA BABASININ YANINDAN AYRILMADI

Yıllar boyunca doktorların çok iyi bir bakımla hayata tutunabileceğini açıkladıkları babasına bakabilmek için mesleğini tek hamlede bir kenara atmıştı Hilary Swank. 49 yaşındaki ödüllü aktris yıllar boyunca babasının hastalığıyla tek başına ilgilendi.

Ancak ünlü oyuncunun babası tüm çabalarına rağmen 2021’de hastalığı yüzünden ellerinden kayıp gidecekti. Babasına yapılan akciğer naklinin ardından Oscar ödüllü oyuncu aradan geçen yıllarda onunla iyice yakınlaştı. Hilary Swank babası öldükten sonra kaybının yasını tutmak için sosyal medyadan uzak durdu. Hilary Swank, kanser olan ve akciğer nakli geçiren babasına 2014'ten öldüğü güne kadar tek başına baktı, bu uğurda da uzun yıllar boyunca mesleğiden uzak kaldı

EN BÜYÜK ACIYI YAŞADIKTAN SONRA GELEN BEBEK MÜJDESİ

Ta ki bebek beklediğini haberini verene ve büyüyen karnını ve annelik heyecanını yeniden takipçileriyle paylaşana kadar… Ancak ne yazık ki babası torunları olduğunu göremeden bu dünyadan göçüp gitti. Şimdi anneliğin keyfini çıkaran yıldız isim babasının ölüm yıldönümünde onu duygu dolu bir paylaşımla andı.

Babasının için paylaşım yapan yetenekli oyuncu fotoğrafların altına "Vefatının üzerinden iki yıl geçti. Seni tanımakla kutsanmış olan herkese çok fazla neşe getirdin. Hatıran hala yaşıyor. Seni sonsuza dek seviyorum" yazdı.





SOSYAL MEDYAYA BÖYLE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Ocak 2022'de sosyal medyaya geri dönen Hilary Swank yaşadığı zorlu süreci “Geçtiğimiz yıl benim için ve biliyorum ki pek çoğumuz için büyük bir yıldı. Çok büyük bir kişisel kayıp nedeniyle birkaç aydır telefonumdan ve sosyal medyadan uzak kaldım” diyerek paylaşmıştı.

“Yedi yıl önce yapılan akciğer naklinden sonra onun tek bakıcısı olduğum için onunla oldukça benzersiz bir ilişkim vardı" diyerek babasıyla geçirdiği son yılları anlatan Swank “Bu süre zarfında ona inanılmaz derecede yakınlaştım, ilişkimizi derinleştirdim ve birlikte geçirdiğimiz her anın tadını çıkardım” demişti.

Ünlü oyuncunun biri kız bir erkek olan ikiz bebekleri babasının doğum gününden tam 1 hafta önce doğdu... Stephen Swank torunlarını göremeden hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz nisan ayında, beyaz perdenin sevilen yüzü, 75. doğum günü olan babasına bir de yazı ithaf etti: “Bugün 75 yaşında olacaktın ve iki olağanüstü ruhun daha büyük babası olacaktın. Her gün seni ve hayatımda olduğun ve olmaya devam ettiğin lütuf dolu güzel hediyeyi kutluyorum” diye yazdı güzel yıldız. "Pek çok kişi tarafından çok özleniyorsun ama seni benden daha fazla özleyecek birini hayal bile edemiyorum. Yol gösterici ışığım olduğun için teşekkür ederim. Seni seviyorum baba. Her zaman ve her ömür boyu"

ÖMRÜ TORUNLARINI GÖRMEYE YETMEDİ

Kaderin büyük bir cilvesi olarak Hilary Swank’in ikiz bebekleri 10 Nisan’da 73 yaşındayken kaybettiği babasının doğum gününden tam 1 hafta önce doğmuştu. Ne yazık ki Hilary Swank’in babası Stephen Swank hastalığına yenildi ve torunlarını hiç göremeden bu dünyadan göçüp gitti.