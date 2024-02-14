Çocuk istediği karısı hayır deyince ardına bakmadan boşanmıştı… Ailesini genç sevgilisiyle kuracak

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2014’te bir partide karşılaştıklarında ikisi de birbirinden çok etkilenmiş, kısa bir süre görüştükten sonra da evlenmeye karar vermişlerdi. Hollywood’un Latin güzeli Sofia Vergara ve yakışıklı aktör Joe Manganiello 2015’te evlendiler.

BÜYÜK AŞKLARI BİR ÇIRPIDA BİTMİŞTİ

8 yıl boyunca da büyük bir mutlulukla birbirlerini çok severek tutku dolu bir aşk yaşadılar. Sürekli baş başa, göz göze aşk pozları veren çiftin bir anda ayrılık açıklaması yapması herkesi bu yüzden şaşkına çevirdi.

Çiftin temmuz ayındaki ayrılığının ardından açılan boşanma davası da geçen hafta sonuçlandı. Sağlam bir evlilik öncesi anlaşmasına imza atan iki ünlü oyuncu kavgasız gürültüsüz yollarını ayırmış oldu.

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NEDEN AYRILDIKLARI AYLARCA MERAK KONUSU OLDU

Bu ayrılığın sebebi çok merak edilmiş, ortaya türlü iddialar atılmıştı. Joe Manganiello, biten evliliği sonrası hep sessiz kaldı, daha üzgün ve yıkılmış görünen taraf oldu.

Joe Manganiello ayrılık haberinden sonra bir süre böyle üzgün ve tek başına görüntülendi... Kucağında da her an Sofia Vergara'yla birlikte sahiplendikleri ve ayrılıktan sonra onunla kalan köpekleri vardı

Merak edilen ayrılık gerekçesini ise aylar sonra Sofia Vergara açıklayacaktı… Sofia Vergara, kocasının ondan bir çocuk istediğini, yıllarca da bu konuda ısrarcı olduğunu itiraf etti. İlk evliliğini çok genç yaşta yapan 51 yaşındaki güzel yıldızın Manolo isminde, 32 yaşında bir oğlu var. Yeniden anne olmak istemediği için çocuk isteyen kocasından ayrılan Sofia Vergara'nın aşk hayatı da iş hayatı da gayet yolunda gidiyor

“BEN BU YAŞTAN SONRA ANNE OLAMAM” DEDİ

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İlk evliliğini Sofia Vergara ile yapan ve çocuğu olmayan Joe Manganiello, bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmayı çok istemişti. Sofia Vergara ise zaten yetişkin bir çocuğu olduğunu ve artık annelik yaşını geçtiğini söyleyerek hep bu isteği reddetti.

İkili eylül ayından beri sürekli birlikte spor salonuna gidip gelirken görülüyordu... Bir çift olarak kırmızı halıya ilk çıkışları da aralık ayında oldu

Vergara, ayrılıklarından aylar sonra yaptığı açıklamada “Ben artık anne değil babaanne olmak istiyorum. Zaten şimdi bir çocuğum olsa daha o 10 yaşındayken ben onun babaannesi olacak yaşa gelmiş olacağım” demişti.

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KARISI İSTEDİĞİ ÇOCUĞU ONA VERMEYİNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI

İlk başlarda bu ayrılık kararını verenin Vergara olduğu sanılmıştı. Oysa çocuk hayalleri yarım kalan Joe Manganiello, boşanma dilekçesini veren taraf olmuştu. Sofia Vergara kocasından ayrıldıktan sonra bir süre gecelerde boy gösterip gününü gün etti.

Sonra da ünlü bir cerrah olan Justin Saliman’la flört etmeye başladı. Ancak yakın çevresi şu sıralar yeni dizisi yayına giren güzel yıldızın ciddi bir ilişki peşinde olmadığını ve kariyerine öncelik verip Saliman’la sadece hoşça vakit geçirmek istediğini söylüyor.

BOŞANMADAN SONRA KALBİNİ ÇOK BOŞ TUTMADI

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Öte yandan 47 yaşındaki Joe Manganiello’nun da eylül ayından beri yeni bir kız arkadaşı var. Ünlü aktör bir süre birlikte spor salonuna gidip gelirken yan yana görüldüğü oyuncu Caitlin O’Connor’la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ünlü oyuncunun bir an önce baba olmak istediği bu yüzden de elini çabuk tuttuğu söyleniyor... Sevgilisi O'Connor'ın yaşına ve daha çocuğu olmamasına da bakılırsa bu Joe Manganiello'nun aradığı fırsatmış gibi görünüyor

Çift aralıkta ilk kez bir kırmızı halıya birlikte çıkarak ilişkilerini resmileştirdiler. 34 yaşındaki O'Connor, ufak çaplı rollerle adını duyurmaya çalışan bir oyuncu, aynı zamanda sunuculuk da yapıyor. İkilinin Hollywood’da verilen ünlülerle dolu bir partide tanıştığı ortaya çıkmıştı.

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İLİŞKİ HEMEN İLERLEDİ: ARTIK AYNI EVDE YAŞIYORLAR

İlişkilerinin ilerlediği konuşulan Joe Manganiello ve Caitlin O’Connor’ın aynı evde yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Çifte yakın kaynaklara göre Caitlin O’Connor kendi evini kapatmadı ama sevgilisi Manganiello’nun evine taşındı. Caitlin O’Connor sadece birkaç aydır birlikte olduğu Joe Manganiello’nun evine taşındı

ÇOCUK İSTEDİĞİ İÇİN Mİ KENDİNDEN GENÇ BİRİNİ BULDU?

Yakışıklı aktörün bu kadar hızlıca bir sevgili bulup onunla ilişkisini ilerletmesinin aile kurma planlarını harekete geçirmek istemesinden kaynaklandığı söyleniyordu. Joe Manganiello’nun kendinden genç birini seçmesi de çocuk hayalini Caitlin O’Connor’la gerçekleştirmeyi düşünmesine yoruldu.

Caitlin O’Connor da daha önce evlenmedi ve çocuğu yok. Yani çiftin ilişkisi böyle ilerlerse ve daha ilerlerse Joe Manganiello aile kurma ve baba olma hayallerine yakın zaman içinde kavuşabilecek gibi görünüyor…