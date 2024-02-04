‘Ona istediği çocuğu veremem’ deyip boşanmıştı… Güzel yıldızdan yeni evlilik açıklaması: Kocaya ihtiyacım yok ama yeni bir tane istiyorum

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8 YILLIK EVLİLİĞİ 6 AY ÖNCE BİTMİŞTİ

8 yıllık evliliğin ardından geçen yıl 47 yaşındaki ünlü oyuncu Joe Manganiello'dan boşanan Sofia Vergara son röportajda aşk hayatıyla ilgili ses getiren açıklamalar yaptı.

Birbirlerine çok aşık görünen, sürekli göz göze, dudak dudağa pozlar veren Hollywood’un ünlü çiftinin boşanma sebebi uzun süre konuşulmuştu. Ortaya atılan birçok iddia vardı ama en sonunda ayrılık sebebini açıklayan da yine Sofia Vergara’nın kendisi oldu… Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun oldukça mutlu gibi görünen evliliği geçen temmuzda bitmişti... Ayrılık sebebi çok konuşuldu, ortaya birçok iddia atıldı... Gerçeği en sonunda Sofia Vergara açıkladı

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NEDEN AYRILDIĞINI EN SONUNDA AÇIKLADI

51 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, ilk evliliğini çok genç yaşta yapmış, bir de erkek çocuk sahibi olmuştu. Oğlu artık 32 yaşına gelen Vergara, Joe Manganiello'dan ayrılma sebebinin ünlü aktörün kendisinden bir çocuk istemesi ve bu konuda baskı yapması olduğunu birkaç hafta önce itiraf etmişti.

“Ben artık çocuk değil torun istiyorum. Kocama benden istediği şeyi verebilme şansım yoktu” diyen güzel yıldız Temmuz 2023’teki boşanmasının ardından bir yandan işlerine dört elle sarılırken bir yandan da gecelerde sıkça göründü. Gencecik görüntüsüne bakında Sofia Vergara'nın 51 yaşında, bir de 32 yaşında bir çocuk annesi bir kadın olduğuna inanmak zor... Güzel yıldız artık babaanne olmak istediğini söylüyor

SON BİRKAÇ AYDIR GÖRÜŞTÜĞÜ BİRİ VAR

Bir süre ünlü bir cerrah olan Justin Saliman’la görüntülenen Sofia Vergara bir süre sonra kariyerine ağırlık vermek istediğini, yeni bir ilişki istemediğini söylemişti. Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Griselda Blanco’yu canlandırdığı yeni dizisi yayınlanmaya başlayan Vergara bu günlerde tatlı bir telaş içinde.

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Bir süre ayrı kaldığı Justin Saliman’la yeniden gecelerde görülmeye başlayan Sofia Vergara, hayranları tarafından çok merak edilen aşk hayatı konusunda samimi açıklamalarda bulundu. Sofia Vergara boşandıktan sonra “eğlenmeye açık” olduğunu söyledi. Vergara bir süredir ünlü bir ortopedi cerrahı olan Justin Saliman'la görüşüyor... İkilinin ilişkisi henüz bir ciddiyet kazanmış değil: Vergara kalbini aşka kapatmadığını ancak bir süre sadece keyfine bakmak istediğini söylemişti

FLÖRT UYGULAMASI KULLANMIYOR AMA “EĞLENMEYE AÇIĞIM” DEDİ

Son yılların popüler flört uygulamalarını kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu "Teknoloji konusunda kötüyüm, bu yüzden yanlış yerlere tıklayacağımdan eminim. Ama eğlenmeye ve insanlarla tanışmaya açığım" dedi.

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Manganiello ile ayrılığının üzerinden altı ay geçtiğini hatırlatan yıldız oyuncu önce "Yani şimdi bir kocaya ihtiyacım var!" dedi. Kendini hemen düzelten Vergara sonra da "Hayır, bir kocaya ihtiyacım yok, bir tane istiyorum" deyiverdi. Ünlü oyuncu boşandığı eşi Joe Manganiello'nun kendisinden daha genç ve henüz baba olmamış olduğunu söyledi ve evliliklerinin onun çocuk isteğini yerine getiremediği için bittiğini itiraf etti

“KOCAYA İHTİYACIM YOK AMA BİR KOCA İSTERİM DOĞRUSU”

Sözlerine açıklık getiren Sofia Vergara “Bunun bir koca olmasına elbette gerek yok. Ancak hayatımı paylaşabileceğim bir partnerim olsa mutlu olurum” dedi.

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İlk eşi Joe Gonzalez’den doğan oğlu Manolo artık 32 yaşına gelen Vergara ayrılığıyla ilgili olarak da "Joe benden dört yaş küçüktü ve hiç çocuğu olmamıştı" dedi. Yollarını ayırdığı Manganiello için "O çocuk istediğine karar verdi ama ben istemiyordum. Düşünsenize, bu çocuk on yaşına geldiğinde ben 60 küsur yaşında olacağım. Bu bir büyükannenin yaşı!” dedi. Aşk hayatının geleceğiyle ilgili konuşan Sofia Vergara "Bir kocaya ihtiyacım yok ama bir tane istiyorum" dedi

“ANNELİK İÇİN YAPILMASI GEREKEN FEDAKÂRLIKLARI İYİ BİLİYORUM”

Vergara, eski eşi Manganiello ile aralarında hiçbir düşmanlık olmadığını vurgulayarak, sadece aile kurmakla ilgili farklı hedeflerinin onları birbirlerinden kopardığını söyledi.

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"İyi bir anne olmak için yapmanız gereken fedakarlıkları biliyorum" diyen Sofia Vergara "Çocuğunuz için he var olmak, onun yanında olmak zorundasınız. Ve artık çok çalışarak yarattığım kariyerim benim için önemli. Ortadan kaybolamam. Pek çok insan bana güveniyor" sözleriyle neden yeniden anne olmak istemediğini açıkladı.

"Artık benim için anne değil büyükanne olma zamanı" diyen Sofia Vergara bir daha kendisinden çocuk istemeyecek biri olsun diye 49 yaşından küçük ve bilhassa çocuksuz, genç erkeklerle görüşmeyeceğini söylemişti

ARTIK ANNE DEĞİL BÜYÜKANNE OLMA ZAMANI…

Tekrar anne olmak istemese de Vergara büyükanne olmayı dört gözle beklediğini söylüyor. "Ben 51 yaşındayım, oğlum 32 yaşında. Torunumla oynamaya hazırım ve onu bolca sevip anne ve babasına geri verip hem çalışıp hem keyfime bakabilirim” diyen Vergara yeni bir aşka kalbini açık tutsa da bu konuda da acele etmeyeceğini söylüyor…