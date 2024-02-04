‘Ona istediği çocuğu veremem’ deyip boşanmıştı… Güzel yıldızdan yeni evlilik açıklaması: Kocaya ihtiyacım yok ama yeni bir tane istiyorum

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8 YILLIK EVLİLİĞİ 6 AY ÖNCE BİTMİŞTİ
8 yıllık evliliğin ardından geçen yıl 47 yaşındaki ünlü oyuncu Joe Manganiello'dan boşanan Sofia Vergara son röportajda aşk hayatıyla ilgili ses getiren açıklamalar yaptı.
Birbirlerine çok aşık görünen, sürekli göz göze, dudak dudağa pozlar veren Hollywood’un ünlü çiftinin boşanma sebebi uzun süre konuşulmuştu. Ortaya atılan birçok iddia vardı ama en sonunda ayrılık sebebini açıklayan da yine Sofia Vergara’nın kendisi oldu…
NEDEN AYRILDIĞINI EN SONUNDA AÇIKLADI
51 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, ilk evliliğini çok genç yaşta yapmış, bir de erkek çocuk sahibi olmuştu. Oğlu artık 32 yaşına gelen Vergara, Joe Manganiello'dan ayrılma sebebinin ünlü aktörün kendisinden bir çocuk istemesi ve bu konuda baskı yapması olduğunu birkaç hafta önce itiraf etmişti.
“Ben artık çocuk değil torun istiyorum. Kocama benden istediği şeyi verebilme şansım yoktu” diyen güzel yıldız Temmuz 2023’teki boşanmasının ardından bir yandan işlerine dört elle sarılırken bir yandan da gecelerde sıkça göründü.
SON BİRKAÇ AYDIR GÖRÜŞTÜĞÜ BİRİ VAR
Bir süre ünlü bir cerrah olan Justin Saliman’la görüntülenen Sofia Vergara bir süre sonra kariyerine ağırlık vermek istediğini, yeni bir ilişki istemediğini söylemişti. Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Griselda Blanco’yu canlandırdığı yeni dizisi yayınlanmaya başlayan Vergara bu günlerde tatlı bir telaş içinde.
Bir süre ayrı kaldığı Justin Saliman’la yeniden gecelerde görülmeye başlayan Sofia Vergara, hayranları tarafından çok merak edilen aşk hayatı konusunda samimi açıklamalarda bulundu. Sofia Vergara boşandıktan sonra “eğlenmeye açık” olduğunu söyledi.
FLÖRT UYGULAMASI KULLANMIYOR AMA “EĞLENMEYE AÇIĞIM” DEDİ
Son yılların popüler flört uygulamalarını kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu "Teknoloji konusunda kötüyüm, bu yüzden yanlış yerlere tıklayacağımdan eminim. Ama eğlenmeye ve insanlarla tanışmaya açığım" dedi.
Manganiello ile ayrılığının üzerinden altı ay geçtiğini hatırlatan yıldız oyuncu önce "Yani şimdi bir kocaya ihtiyacım var!" dedi. Kendini hemen düzelten Vergara sonra da "Hayır, bir kocaya ihtiyacım yok, bir tane istiyorum" deyiverdi.
“KOCAYA İHTİYACIM YOK AMA BİR KOCA İSTERİM DOĞRUSU”
Sözlerine açıklık getiren Sofia Vergara “Bunun bir koca olmasına elbette gerek yok. Ancak hayatımı paylaşabileceğim bir partnerim olsa mutlu olurum” dedi.
İlk eşi Joe Gonzalez’den doğan oğlu Manolo artık 32 yaşına gelen Vergara ayrılığıyla ilgili olarak da "Joe benden dört yaş küçüktü ve hiç çocuğu olmamıştı" dedi. Yollarını ayırdığı Manganiello için "O çocuk istediğine karar verdi ama ben istemiyordum. Düşünsenize, bu çocuk on yaşına geldiğinde ben 60 küsur yaşında olacağım. Bu bir büyükannenin yaşı!” dedi.
“ANNELİK İÇİN YAPILMASI GEREKEN FEDAKÂRLIKLARI İYİ BİLİYORUM”
Vergara, eski eşi Manganiello ile aralarında hiçbir düşmanlık olmadığını vurgulayarak, sadece aile kurmakla ilgili farklı hedeflerinin onları birbirlerinden kopardığını söyledi.
"İyi bir anne olmak için yapmanız gereken fedakarlıkları biliyorum" diyen Sofia Vergara "Çocuğunuz için he var olmak, onun yanında olmak zorundasınız. Ve artık çok çalışarak yarattığım kariyerim benim için önemli. Ortadan kaybolamam. Pek çok insan bana güveniyor" sözleriyle neden yeniden anne olmak istemediğini açıkladı.
ARTIK ANNE DEĞİL BÜYÜKANNE OLMA ZAMANI…
Tekrar anne olmak istemese de Vergara büyükanne olmayı dört gözle beklediğini söylüyor. "Ben 51 yaşındayım, oğlum 32 yaşında. Torunumla oynamaya hazırım ve onu bolca sevip anne ve babasına geri verip hem çalışıp hem keyfime bakabilirim” diyen Vergara yeni bir aşka kalbini açık tutsa da bu konuda da acele etmeyeceğini söylüyor…