Yeni dizisi için tanınmaz hale gelmişti… Yorgunluktan perişan oldu: Boş koltuk buldu mu uyuyakalıyor!

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Modern Family dizisinde canlandırdığı rolle büyük umutlarla geldiği hollywood’da kendine sarsılmaz bir yer edinen Sofia Vergara başrolünü oynadığı yeni dizisinin heyecanıyla dolu.

YENİ BAŞROLÜNDE UYUŞTURUCU BARONUNU CANLANDIRIYOR

25 Ocak’ta yayınlanacak mini dizi Kolombiyalı suç örgütü lideri Griselda Blanco'nun inanılmaz hayat hikâyesini ekrana taşıyor.

Sofia Vergara Kolombiyalı suç imparatoriçesi Griselda Blanco'ya benzemek için makyajla tanınmaz hale geldi

Griselda Blanco'ya benzemek için büyük bir dönüşüm geçiren ve dünyanın hayran olduğu güzelliğini ağır makyajlarla gizleyip tanınmayacak hale gelen Sofia Vergara bir yandan da dizisinin tanıtımı için sürekli olarak talk şovlara katılıyor ve çeşitli basın organlarına röportajlar veriyor.

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Bu mutlu telaşın arasında ABD’yi karış karış gezen güzel yıldız en sonunda yorgun düştü. Bir röportajdan bir yayına, bir kırmızı halıdan bir fotoğraf çekimine koşturan Vergara düştüğü durumu Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarla gösterdi… Sofia Vergara yeni dizisinin heyecanı ve yoğun tanıtım programı arasında koşuştururken adeta yorgunluktan tükendi

TANITIM ÇALIŞMALARI YÜZÜNDEN ADETA YORGUNLUKTAN PERİŞAN OLDU

Vereceği röportajlar için süslenip püslenen güzel oyuncu çekim aralarında nasıl yorgun düşüp uyukladığını, bulduğu her fırsatta kendini bir koltuğa atıp dinlenmeye çalışırken nasıl yorgunluktan bitap düşüp uyuyakaldığını o anlarda çekilen fotoğrafları paylaşarak esprili bir dille anlattı.

51 yaşındaki yıldız aktris röportajlar arasında şekerleme yaparken görüldüğü bir çift fotoğrafın altına “Basın günleri halim” yazarak gülen surat emojisi koydu. Ünlü oyuncu, 1980'lerde Miami'nin yeraltı suç dünyasında faaliyet gösteren Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'yu canlandıracak. Sofia Vergara bir yandan giyinip süslenip tanıtım çalışmaları yaparken bir yandan da her fırsatta kendini böyle koltuklara atıyor

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HEM OYUNCU HEM YAPIMCI OLDU: ARTIK HOLLYWOOD’UN EN GÖZDE YILDIZI

Vergara dizide başrol oynamasının yanı sıra yürütücü yapımcılarından biri olarak da görev yapıyor. Güzel yıldız diziye 2021’de imza atmış, çekimler ise 2022 yılının ocak ayında başlamıştı. Sofia Vergara Modern Family dizisiyle yakaladığı başarıyla Hollywood’un en çok kazanan yıldızlarından olmuştu.

Sofia Vergara hem güzelliği hem de yer aldığı projelerle Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri oldu

Vergara, Modern Family’nin final yapmasının ardından ABD televizyonlarının en çok izlenen yapımlarından olan yetenek yarışması America’s Got Talent’ın kadrolu jürisi oldu. Sofia Vergara böylece hem şöhretini hem de servetini kat kat artırmış oldu…

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ÇOK KONUŞULAN BOŞANMANIN GERÇEK SEBEBİNİ AYLAR SONRA ANLATTI

Sofia Vergara, 2014’ün son günü 6 aylık bir ilişkiden sonra nişanlandığı ünlü oyuncu Joe Manganiello ile 21 Kasım 2015’te evlenmişti. Birlikte çok mutlu görünen Vergara ve Manganiello geçe temmuz ayında ayrıldıklarını açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Bu beklenmedik ayrılığın sebebi aylarca konuşulmuş; birbirleri için deliriyormuşçasına pozlar veren ve açıklamalar yapan çifti ayıranın ne olduğu merak uyandırmıştı. Sofia Vergara bu konuda aylarca süren suskunluğunu yeni bozdu. Evliliği bitiren Joe Manganiello’nun çocuk isteği olmuştu.

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"BEN ARTIK ANNE OLAMAM"

İlk evliliğini çok genç yaşta yapan ve 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, ayrıldığı eşinin ona çocuk için çok baskı yaptığını ancak kendisinin “yaşlı” bir anne olmak istemediğini itiraf etti. “Benim için çocuk defteri kapandı. Artık ancak torunumu severim” diyen Sofia Vergara, bu konuda anlaşmazlık yaşadıktan sonra en sonunda Joe Manganiello’yla yollarını ayırdıklarını itiraf etti.