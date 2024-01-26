Güzel yıldız kocasından ayrılmıştı… Gönlünde yatanı en sonunda anlattı: Artık genç sevgiliye tövbe etti!

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Üstelik ayrıldıkları anlaşılmadan kısa bir süre öncesine kadar bile sosyal medya hesaplarından sarmaş dolaş aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyorlardı. Hollywood’un son yıllardaki yükselen yıldız Sofia Vergara ve Joe Manganiello 7 yıllık evliliklerini geçen temmuz ayında bitirmişti. Hollywood'un en sevilen çiftlerinden olan Sofia Vergara ve Joe Manganiello geçen temmuzda ayrılıp herkesi şaşkına çevirdi... Bu ayrılığın ardındanki sır perdesi de ancak aylar sonra aralandı

BÜYÜK AŞKIN BİTİŞ SEBEBİ AYLARCA KONUŞULDU

Bu beklenmedik ayrılığın ardından Vergara ve Manganiello kendi yollarına gitti. Güzel yıldız bir süre ünlü bir cerrahla görüştüyse de işlerine ağırlık vermek istediği için bu filizlenecek gibi duran yeni aşka çok çabuk paydos dedi.

Sofia Vergara son günlerde yaptığı bomba açıklamalarla gündemden düşmüyor... Ünlü oyuncu bu kez de artık genç sevgili istemediğini itiraf etti ve kendine koyduğu yaş sınırını anlattı

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Joe Manganiello da Sofia Vergara’dan ayrıldıktan sonra bir süre üzgün üzgün gezdikten sonra çok tanınmamış bir aktris olan Caitlin O'Connor’la yeni bir birlikteliğe yelken açtı. Sofia Vergara ve Joe Manganiello ayrılığı hakkında bir sürü teori ortaya atıldı.





GELECEKTEKİ SEVGİLİYE ŞİMDİDEN MESAJ YOLLADI!

Birbirine bu kadar tutkuyla bağlı çiftin arasına ne girmiş olabileceği epey tartışıldı. Joe Manganiello bu ayrılık konusunda başından beri sürdürdüğü suskunluğu hâlâ koruyor. Sofia Vergara ise sürekli sorulan ayrılık gerekçesini geçtiğimiz günlerde nihayet açıklamıştı. Vergara bu ses getiren itirafın ardından bu kez de gelecekteki aşk hayatına dair sözleriyle gündeme geldi.

Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun ayrılığının gerçek sebebi aylar sonra güzel yıldız tarafından itiraf edildi

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Şu aralar yeni gösterime giren son dizisi Griselda’nın tanıtımı için oradan oraya koşturan güzel yıldız bundan böyle kendisinden küçük erkeklere tövbe ettiğini itiraf etti. Kendi ifadesine göre Sofia Vergara bundan sonra hayatına girecek kişi kim olursa olsun bu yeni sevgili asla 50 yaşından küçük olmayacak! Sofia Vergara artık anne olmak değil oğlu Manolo'nun çocuğuna babaannelik yapmak istediğini söylüyor

BİR DAHA GENÇ SEVGİLİYE “ASLA” DEDİ

"50 yaşından genç olamazlar. Ben 51 yaşındayım" diyen yıldız isim sonra hemen sözlerine açıklık getirdi ve “49 yaşında da olsa sorun olmaz. Ama daha küçük asla olmaz” diyerek güldü. Sunucunun “Bu bir kural mı?” sorusuna da yine gülerek "Evet, bak ben ne zekiyim" diye cevap everdi. 51 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrıldığı eşi Joe Manganiello kendisinden 4 yaş küçüktü.

Güzel yıldız 50 yaşından küçük bir erkeği hayatına sokmayacak çünkü kimsenin ondan bir daha çocuk talibinde bulunmasını istemiyor

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Bu aslında çok büyük bir yaş farkı gibi görünmese de Sofia Vergara’nın 6 ay bekledikten sonra yaptığı açıklamaya göre eşi Joe Manganiello’dan ayrılığına bu yaş farkı sebep olmuştu. İlk evliliğini çok genç yaşta yapan ve 19 yaşında anne olan Sofia Vergara’nın oğlu Manolo 32 yaşında.





“O BENDEN ÇOCUK İSTEDİ OYSA BEN ARTIK BABAANNE OLMAK İSTİYORUM”

İlk evliliğini Vergara ile yapan Joe Manganiello’nun ise hiç çocuğu yok. Vergara, geçen hafta Manganiello’nun bir çocuk istediğini, sürekli baba olma talebini dile getirdiğini ve kendisini neredeyse çocuk sahibi olmaya zorladığını itiraf etmişti.

İşte çiftin çok merak edilen ayrılık sebebi de bu olmuştu. Joe Manganiello babalık hayali kuruyor ve Sofia Vergara ile bir çocuğu olsun istiyordu. Sofia Vergara ise artık bunun için yaşının geçtiğini ve “yaşlı bir anne” olmak istemediğini itiraf etmişti. Joe Manganiello Vergara'dan ayrıldıktan birkaç ay sonra Caitlin O'Connor’la aşk yaşamaya başladı

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NEDEN GENÇ SEVGİLİ İSTEMİYOR

Çiftin büyük aşkını işte bu durum tüketti. “Ben artık anne olmak istemiyorum. Ben zaten anneyim. Hatta oğlum 32 yaşında. Ben artık babaanne olmak istiyorum” dedi ve kendisi için çocuk faslının çoktan kapandığının altını çizdi. İşte bu genç aşıklara paydos kuralının kaynağı da aslında tam olarak bu… Bu büyük mutluluk artık sadece fotoğraflarda kalan bir anı oldu

“BENDEN İSTEDİĞİ ŞEYİ ARTIK ONA VEREMEZDİM”

Sofia Vergara ayrılık sebebini açıklarken “Kocam benden artık ona veremeyeceğim, vermek istemeyeceğim bir şey istedi” demiş bunun da bir çocuk olduğunu itiraf etmişti. Kendinden genç hatta 50 yaşından genç bir sevgili istememe sebebi de aslında bu çocuk durumu oldu. Güzel yıldız artık hayatına alacağı kişinin olgun ve çoktan çocuk özlemini gidermiş ya da kendisi gibi yaşı ilerlediği için çocuk sahibi olmayacak bir erkek olmasını arzuluyor…