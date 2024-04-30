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Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

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#Julia Fox#Kanye West#Bianca Censori
Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:49

Tanınmış bir oyuncu ve model olmadan önce ayakkabıcıda, dondurmacıda ve fırında çalıştı. Yeteneğinin farkındaydı; modayla ilgileniyor, kendi kendine tasarımlar yapıyor ve içine doğduğu zor yaşamdan fazlasını elde edebileceğini her zaman biliyordu.

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ÜNLÜ ŞARKICIYLA YAŞADIĞI KISA AŞK ŞÖHRETİNE ŞÖHRET KATMIŞTI

Çok çalışıp çabaladı ve en sonunda aradığı üne, ünle birlikte gelen maddi rahatlığa kavuştu. Artık onun adı da sıklıkla manşetlerde yer alıyor, peşine paparazziler takılıyor, fotoğrafları gazetelerde yayınlanıyor.

Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

Ancak ona bu şöhretin yolunu açan bir konu daha var ve artık bu konu ünlü isim için ne yazık ki bir utanç kaynağı haline gelmiş durumda. Julia Fox sadece kısa bir süre ilişki yaşadığı ünlü rapçi Kanye West’le olan ilişkiden bahsederken çarpıcı yorumlar yaptı.

Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

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ŞİMDİ ONUNLA ANILMAKTAN UTANÇ DUYUYOR

Cosmopolitan dergisi için çekilen bir videoda eski sevgilileriyle ilgili sorulan hangisinin “en utanç verici” olduğu sorusuna Fox sert bir şekilde cevap verdi ve “Hepsi, çocuklar. Hepsi gerçekten utanç verici. Bebeğimin babasından... diğerine...” diyerek West'i işaret etti.

34 yaşındaki ünlü model, 2023 yılında West'le iki aydan kısa süren ve 3 yaşındaki oğlu Valentino'nun babası olan eski kocası pilot Peter Artemiev'le yıpratıcı bir ayrılığın hemen ardından gelen çok konuşulan bir aşk yaşamıştı.

Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

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ŞİMDİKİ KARISINA YAPMAK İSTEDİKLERİNİ ONA DA TEKLİF ETMİŞ

Bu aşk yaşanırken Kanye West de Kim Kardashian'la çekişmeli bir boşanma süreci yaşıyordu. Julia Fox, 2023 tarihli “Down the Drain” adlı anı kitabında bu kısa kaçamağı ayrıntılı bir şekilde anlatmış, Kanye West’in kendisine göğüs estetiği yaptırmayı teklif ettiğini, arkadaşlarını eleştirdiğini, paparazzilerle ayarlanmış sahte çekimler yaptırmayı teklif ettiğini ve bir gizlilik sözleşmesi imzalaması için baskı yaptığını iddia etmişti.

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Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

"HASTALIKLI, ÇARPIK BİR OYUN"

Bununla da yetinmeyen Fox bu ilişkiyi 46 yaşındaki West için “hastalıklı, çarpık bir oyun” olarak tanımlamıştı. Bu ayın başlarında yayınlanan bir başka röportajında da Julia Fox, bu kısa kaçamağın ağzında “çok ekşi bir tat” bıraktığını çünkü bu süreçte kimliğini kaybettiğini hissettiğini ve artık ünlüler dünyasından kimseyle çıkmayı düşünmeyeceğini itiraf etmişti.

Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

MEĞER ARALARINDA HİÇBİR YAKINLAŞMA OLMAMIŞ

“Çünkü sadece birinin kız arkadaşı olarak bilinmek istemiyorum. Bundan çok daha fazlası olduğumu biliyorum,” diyen Julia Fox, Kanye West’le ilişkisi sonlandıktan sonra yaptığı açıklamalardan birinde aslında ünlü rapçi için bir şey hissetmediğini, bu ilişkiyi Kanye West’in ilgisini eski karısından uzaklaştırmak böylece Kim Kardashian’ı kurtarmak, için yaşadığını da iddia etmişti.

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Kısa birlikteliklerinden sonra Kanye West için “Hayatıma unuttuğum bir kıvılcımı geri getirdi” diyen Julia Fox kısa bir süre sonra ünlü rapçi ile aralarında cinsel birliktelik bile yaşanmadığını itiraf etmişti.

Aşk yaşarken onu yere göğe koyamıyordu… Şimdi adı eski sevgilisi olarak anıldığı için utanıyor

BAŞTA SORUN YOKTU NEDEN ŞİMDİ KONUŞUYOR?

İki aylık kısa ilişkileri boyunca Kanye West’le bir örnek giyinmeye başlayan ve görünümü de çarpıcı şekilde değiştiren Julia Fox’un ondan uzunca bir süre övgüyle bahsedip sonradan yaşadığı ilişkiden utanmasının ardında ünlü rapçinin son zamanlardaki tuhaf açıklamaları ve karısı Bianca Censori’ye olan baskıcı davranışlarının etkisi olduğu iddia edildi.

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#Julia Fox#Kanye West#Bianca Censori

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