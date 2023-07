Ünlü olmadan önce hırsızlık yapan yıldız oyuncudan itiraf: Hâlâ polis gördüğüm zaman suçlu gibi başımı öne eğiyorum

Haberin Devamı

İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya gelen Julia Fox, anne ve babası ayrıldıktan sonra babasıyla birlikte New York’a geldi. Babasıyla birlikte şehirden şehre gezmek zorunda kalan güzel yıldızın hayatının çocukluk ve ilk gençlik yılları çok zor geçmişti. Bir dönem evsiz bile kaldılar ve bugün adını tüm dünyanın öğrendiği yıldız oyuncu yoksulluk içinde zor bir gençlik yaşamak zorunda kaldı. Uncut Gems filmiyle ünlenen Julia Fox İtalyan bir anneyle Amerikalı bir babasını kızı

ÇOCUKLUĞU VE GENÇ KIZLIĞI YOKSULLUK İÇİNDE GEÇTİ, YAPMADIĞI İŞ KALMADI

Tanınmış bir oyuncu ve model olmadan önce ayakkabıcıda, dondurmacıda ve fırında çalıştı. Yeteneğinin farkındaydı; modayla ilgileniyor, kendi kendine tasarımlar yapıyor ve içine doğduğu zor yaşamdan fazlasını elde edebileceğini her zaman biliyordu. Bir arkadaşıyla birlikte tasarımlarını satmaya ve böylece para kazanmaya başladılar.

Birkaç yıl önce çok daha yuvarlak hatlara sahip olan Julia Fox giderek zayıfladı, yüzü de bir hayli inceldi ve yaptığı ilginç makyajlarla eski görüntüsünden uzaklaştı

Yavaş yavaş moda ve gösteri dünyasına yaklaşan Julia Fox fotoğrafçılıktan yazarlığa kadar birçok şey denedi; New Yok’un popüler kültür dünyasında yavaş yavaş kendine yer bulmaya başladı. 2015’te Playboy’un çıplaklık içeren son sayısına poz verdiğinde adı biraz daha çok bilinir hale geldi.

ROL ALDIĞI İLK FİLMLE HAYATI DEĞİŞTİ

33 yaşındaki yıldızın adını gösteri dünyasına altın harflerle yazdırışı ise 2019’da Safdie kardeşlerin yönettiği Uncut Gems filmiyle gerçekleşti. Başrolde yer alan Adam Sandler’ın kuyumcu dükkanında çalışan metresini oynayan Julia Fox bu ilk sinema filmiyle eleştirmenlerden büyük övgü topladı ve deyim yerindeyse Hollywood’da sağlam bir adım atmış oldu.

Julia Fox artık hem tanınmış bir oyuncu hem de aranan bir model oldu

2018’de evlenip 2020’de boşandığı pilot Peter Artemiev’den olan oğlu, çift boşandıktan sonra, 2021’in ocak ayında doğmuştu. Eski eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını açıkladı. Üstelik hamilelik sonrası depresyonu çok ağır yaşadığını ve kâbus dolu günler geçirdiğini itiraf etti. Ancak anne olmaktan hiç pişman olmadığını ve oğluyla çok mutlu olduğunu da her zaman ifade etti.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK, DİKKAT EKSİKLİĞİ & HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU VE OTİZM…

Bir yandan obsesif kompulsif bozukluk (takıntılı düşüncelerin günlük hayatı, hatta yaşamsal aktiviteleri etkileyecek düzeye gelmesi sonucu ortaya çıkan bir ruhsal rahatsızlık) bir yandan da dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan muzdarip olduğunu açıkladı. Üstelik yine kendi iddiasına göre otizmliydi. Ancak ne rol alıp ünlendiği film ne de bu tür açıklamaları onu bugün bulunduğu noktaya getirdi.

Fox'un Kanye West'le yaşadığı iki aylık kısacık ilişki onu dünyanın en çok merak edilen isimlerinden biri yaptı

Kim Kardashian’dan olaylı bir şekilde boşanan ünlü rapçi Kanye West ve Julia Fox’un yolları ünlü çiftin ayrılığından hemen sonra; 2022’ye girilirken verilen bir yılbaşı partisinde kesişmişti. Kanye ve Julia birbirlerini görür görmez çok etkilendiler ve hemen büyük bir aşk yaşamaya başladılar. İkisi de birbirinden ilginç şekillerde giyinen ve davranan Kanye ve Julia çifti basının çok ilgisini çekti.

KANYE WEST’LE YAŞADIĞI İLİŞKİ SAYESİNDE ÜNÜ KATLANDI

İlişkileri sadece iki ay sürdü ancak yankısı çok daha uzun ömürlü oldu. Bu ilişkinin Kanye West Kim Kardashian’ı kıskandırmak istediği için yaşandığı iddia edildi. Ancak Julia Fox bunu yalanladı ve “Koronavirüs zamanı çok sıkılan insanlara konuşulacak bir konu vermiş olduk” dedi. Sonra da Kanye West’le birlikte olmasının asıl sebebinin Kim Kardashian’ı West’ten kurtarmak olduğunu söyledi. O dönemde Kanye’nin boşanma kararının ardından eski karısına geri dönmeye çalıştığı, sürekli özür dileyip ona kucak dolusu güller yollayarak kalbini kazanmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bu kısa süreli ama bol olaylı aşk Julia Fox’u o zamana kadar hiç olmadığı kadar ünlendirdi. Artık sürekli gazetecilerin peşine takıldığı bir ünlü haline gelen Julia Fox, Google aramalarında bile rekor kırıyor, herkes bu tek rolle ünlenen ve sonra Kanye West’le aşk yaşayan kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Fox, bu sayede hem yeni roller için teklifler almaya hem de modellik kariyerinde yükselmeye başladı.

GENÇLİK HATASI HÂLÂ BAŞINI AĞRITIYOR

Bugünlerde rol aldığı yeni projesi “Something You Said Last Night” adlı filmin tanıtımları için koşuşturan Julia Fox, filmin Kanada’daki galasında verdiği röportajda oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Julia Fox, daha önce verdiği röportajlarda gençlik yıllarında geçirdiği zor günler sırasında mağazalardan ufak tefek hırsızlıklar yaptığını itiraf etmişti. Julia Fox, en çok da hayatlarına özendiği zenginler gibi giyinebilmek için lüks giysi mağazalarından hırsızlık yapıyordu. Julia Fox genç kızken hırsızlık yaptığı günleri unutamıyor ve bu travma hâlâ hayatında büyük yer kaplıyor

HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANDI, BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Güzel yıldız bu kez geçmişinin bu karanlık kısmını tüm detaylarıyla anlattı. 2005’te, daha 15 yaşındayken, ABD’nin en büyük zincir giyim mağazalarından biri olan Bloomingdale's’den hırsızlık yaparken bu kez yakayı ele verdi. Mağaza hemen polis çağırdı ve Julia Fox tutuklandı ancak yaşı küçük olduğu için hapse girmekten kurtuldu. Cezasıysa Bloomingdale's mağazalarına girmekten ömür boyu menedilmek oldu.

O yılların travmasını hâlâ üzerinden atamadığını itiraf eden Julia Fox şimdi bile ne zaman bir polisle karşılaşsa içinin korkuyla dolduğunu, ne yapacağını bilmez bir halde nefesini tutarak ve sanki suç işlemiş gibi önüne bakarak yürüyüp gittiğini itiraf etti. “Geçmişimin bu tür yaralarını unutmuş değilim. Bende büyük travmalar yaratan bu durumları bir yara gibi taşıyorum. Elbette artık o hırsızlık yapan genç kız değilim ama bazen kendimi 15 yaşında, o yıllara dönmüş gibi hissetmekten kurtulamıyorum.” diyen Julia Fox adı duyulmaya başladıktan sonra yaşadığı ilginç tesadüfü de gazetecilere anlattı. Yaşadığı zorlu gençlik yılları Julia Fox'u polislerden korkar hale getirmiş

ÖMÜR BOYU MENEDİLDİĞİ MAĞAZAYA NASIL GERİ DÖNDÜ?

Hırsızlık yaparken yakalandığı ve girmekten menedildiği mağazaya, tüm bu yaşananlardan 8 yıl sonra, 2013’te geri dönmüştü. Hem de artık yavaş yavaş adını duyurmaya başlamış ve moda dünyasında tanınmış bir olduktan sonra. Mağazanın o yılki tatil dönemi kampanyası için minik de olsa bir tanıtım görevini üstlenen ünlü oyuncu yıllar sonra kovulduğu yere geri dönmüştü. Julia Fox mağazaya gidişini şimdi gülümseyerek anlatıyor ancak kapıdan içeri girdiği anda yaşadıklarını ömrü boyunca unutamayacağının da altını çiziyor:

“Mağazadan içeri girerken kapıda kimliğimi istediler. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü kimliğimi aldıklarında adımın ellerindeki bir listede belireceğini ve her şeyin bir anda ortaya çıkacağını sandım. Sonra bana bir ziyaretçi kartı verdiler ve içeri davet ettiler. Ancak o anda yaşadığım korkuyu hiç unutamıyorum. Gençken yaptığım bu hatalar yüzünden hâlâ travmalarımla yaşamak zorundayım ve sık sık kendimi 15 yaşındaki o hırsız kız gibi hissetmeye devam ediyorum.”