‘Beni ya öldür ya hamile bırak’ demişti… Megan Fox, nişanlısına oje sürüp reklamda oynattı

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Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly, bir örnek giysileri, ilginç görüntüleri, gözlerini birbirlerinden alamayışları ve her an el ele durup birbirlerine dokunmadan duramayışlarıyla son ayların en çok konuşulan çiftlerinden olmayı başardılar. Megan Fox’un Machine Gun Kelly’den önceki hayatı bir nebze daha sakin ve daha aile odaklıydı. Ancak güzel oyuncu şimdilerde nişanlısı gibi çılgın biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. UZUN BİR EVLİLİK VE ÜÇ ÇOCUKTAN SONRA RUH EŞİNİ BULDU

Fox, Brian Austin Green’le 2004’te, henüz 18 yaşında sevgili olmuştu. Kendisinden 12 yaş küçük bu gencecik güzelle ilişkiye başta yanaşmayan Green Fox’a sırılsıklam aşık oldu ve çift 2010 yılında evlendi. Üç oğulları olan Fox ve Green bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerini en sonunda 2019’da tamamen bitirmeye karar verdi. Megan Fox’un açtığı boşanma davası 2021’de sonuçlandı. Ancak ünlü oyuncu 2020’de çoktan gönlünü Machine Gun Kelly’ye kaptırmıştı bile. İkili o yılın haziran ayında ilk kez toplum önüne el ele çıktılar. Büyük aşkları çoktan başlamıştı ve artık saklanmak istemiyorlardı. Hatta Megan Fox, Machine Gun Kelly'nin “Bloody Valentine" adlı şarkısının klibinde seksi bir şekilde boy gösterdi ve bu görüntüler çok konuşuldu. Çift bu yılın hemen başında nişanlandıklarını açıkladılar.

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Çiftin en 'normal' görüntülerinden biri

MEGAN FOX NEREDEYSE HER GÜN NİŞANLISINI ÖVÜYOR

Megan Fox, nişanlandıkları günden beri sevgilisi hakkında konuşmaya doyamıyor. Ekim ayının sonlarında birlikte bir galaya katıldığı Machine Gun Kelly için “Yıkıcı derecede yakışıklı. Onun kadar güzel kemik yapısı olan biri daha bu dünyaya gelmedi. Bir de boyuna bakın, ne kadar uzun” diyen Megan, bu kez de büyük aşkıyla birlikte bir oje markasının reklamlarında oynayarak gündeme geldi. Daha önce kırmızı halılarda birlikte verdikleri pozlarda bir örnek oje sürdükleri ortaya çıkan çift bir kez daha boyalı tırnaklarını dünyaya gösterdiler. UN/DN LAQR markasının unisex yani hem kadınlar hem de erkekler için ortak kullanıma sunulan oje serisi için kamera karşısına geçen çift verdikleri pozlarla bir kez daha tutku dolu aşklarını ortaya koymuş oldular. İşte o meşhur evlilik teklifi ve nişan yüzüğü... Çift nişanlandıktan sonra birbirlerinin kanını içtiklerini açıklayarak herkesi şaşkına çevirmişti

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BİRLİKTE OJELERİNİ SÜRÜP REKLAMDA OYNADILAR

Megan Fox, ojeler içinde en sevdiğinin Machine Gun Kelly tarafından kendisine verilen zümrüt nişan yüzüğüyle benzer renkteki oje olduğunu söyledi ve ojeyi “Kalbimle ve en gerçek arzularımla uyumlu hissetmeme yardımcı olan güçlü bir cinsel enerjiye sahip” diye tanımladı. Oje koleksiyonundaki renklerin isimleri de tıpkı Megan ve Machine Gun Kelly’nin aşkı gibi tutku dolu görünüyor: Acımasız Dürüstlük, İkili Alev, Derin Nefes ve Büyük Patlama! Megan ve MGK, Ritz Carlton Dorado Beach tatil beldesinde nişanlanmış ve Megan, nişanlısının ona dev bir ağacın altında evlenme teklif ettikten sonra birbirlerinin kanını içtiklerini söylemişti. Böyle bir aşk için bu oje isimleri oldukça uygun olsa gerek… Çok konuşulan oje reklamının fotoğrafları da aşk ve tutku dolu

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"BİZİMKİ ŞİDDETLİ BİR AŞK"

36 yaşındaki Megan Fox ve 32 yaşındaki nişanlısı MGK’nin ilginç aşk hayatıyla ilgili detaylar elbette bunlarla da sınırlı değil. Aşkın ‘şiddet’ içeren bir hâl olduğunu ve birbirlerine olan tutkularının da bu şiddeti yansıttığını her fırsatta dile getiren aşıklar nişan yüzükleri ve Megan Fox’un nişanlısından çocuk istediğini itiraf ediş şekliyle de çok konuşulmuştu. Megan, nişanlısının bir Instagram gönderisinin altına onu öven sözler yazdıktan sonra “Beni ya öldür ya da beni hamile bırak” diyerek bu vahşi aşktan bir de çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmişti. Çift kırmızı halılarda sık sık birbiriyle uyumlu ojeleriyle karşımıza çıkıyor

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"BENİ YA ÖLDÜR YA DA HAMİLE BIRAK"

Üstelik Fox bu dileğini yazarken ve tüm dünyaya duyururken “Beni öldüreceksin ya da çocuğunu doğuracağım; bunlar masadaki tek ihtimaller” diyerek tehditkâr bir ifade bile kullanmıştı. Çiftin bu çocuk planlarını ne zaman hayata geçireceği ya da ne zaman evleneceği henüz belli değil. Ancak bu evlilik yolunda ilk adım olan nişanda takılan yüzük hâlâ herkesin dilinde dolaşmaya devam ediyor.

Gerçek adı Colson Baker olan 32 yaşındaki rock’çı, Megan Fox'a verdiği, iki tane görkemli değerli taşla bezeli yüzüğün asıl anlamını nişan haberi duyulduktan sonra açıklamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Bir tarafı pırlanta bir tarafı da çarpıcı yeşil bir zümrüt taşından oluşan yüzük aslında bir ‘diken’ gibi tasarlanmıştı. Yüzüğü parmağına takan Megan Fox, eğer çıkarmak isterse üzerindeki sivri dikenli parçalar parmağını acıtacak hatta belki de kan dökmesine yol açacaktı. ÇOK KONUŞULAN nişan yüzüğü

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Machine Gun Kelly bu durumu “Çünkü aşk acıtır” diye açıklamıştı. Bu yüzük aslında iki ayrı yüzük gibi de kullanılabiliyor yani pırlanta ve zümrüt taşlı tarafları ayrı ayrı takılabiliyor. Ancak asıl özelliği mıknatıslı bir mekanizmaya sahip olan yüzüğün iki taşının bir araya geldiğinde bir kalp şeklini alması. Megan Fox da şimdiye kadar yüzüğünü hiç parmağından çıkarmadı ve iki taşı hep bir arada taktı. HERKES EVLİLİK HABERİNİ BEKLİYOR

Çiftin verdikleri röportajlarda anlattıklarına göre bu özel ve tuhaf yüzük aslında MGK’nin kendi tasarımıymış. Ölümsüz, acılı ve şiddetli aşkını ancak takanı yaralayacak bir yüzükle anlatabileceğini düşünen ünlü şarkıcıya bu jestin maliyetinin epey fazla olduğu ve yüzüğün her bir taşının en az 300 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor. Yani aslında tüm parçalar birleştiğinde yüzüğün değeri bir milyon dolara yakın bir parayı buluyor. Biz de bu nadide çifte parmakları çok acımadan ömür boyu mutlu olacakları bir aşk ve evlilik diliyoruz…