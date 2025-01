Ünlü çiftin mutluluğu mazide kaldı... 17 yıllık, üç çocuklu evlilik bitiyor... Yazık oldu bu büyük aşka

Haberin Devamı

Bir başka deyişle birkaç aydır ortalıkta dolaşan 'Bu evlilik bitti... Artık boşanıyorlar" söylentileri doğru çıktı.

2008 yılında kurulan ve son aylara kadar mutlu olduğu sanılan yuva bu kez kesin olarak dağılıyor.

Ünlüler dünyasından gelen bu boşanma haberinin kahramanları yaklaşık 17 yıldır evli olan ünlü oyuncu Jassica Alba ile yapımcı kocası Cash Warren.

Çiftle ilgili olarak bir süredir konuşulan boşanma söylentileri de doğru çıktı.

TMZ adlı internet sitesinin haberine göre daha önce nişanlıyken bir kez ayrılıp sonra barışan 43 yaşındaki Alba ile 45 yaşındaki Warren bu kez kesin olarak evliliklerini bitirme kararı aldı.

Jessica Alba ile Cash Warren'ın bu evlilikten 16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven adında iki kızları ile 7 yaşında Hayes adında bir erkek çocukları bulunuyor.

KARI- KOCA OLMAKTAN ÇIKTIK ODA ARKADAŞINA DÖNÜŞTÜK

Alba ile Warren'dan neden boşanma kararı aldığı hakkında bir açıklama gelmedi.

Ama yuvanın yıkıldığı haberinin duyulmasından sonra Jessica Alba'nın daha önce söylediği sözler akıllara geldi. Kaldı ki o zamanlar çift hakkında boşanma iddiaları bile yoktu henüz.

Jessica Alba, yıllar içinde Cash Warren ile artık karı koca gibi değil sanki oda arkadaşı gibi olduklarını söylemişti.

Alba, Katherine Schwarzenegger'ın 2021 yılında yayınlanan Before, During and After Baby adlı Instagram canlı yayınında, yıllar geçip aileye çocuklar katıldıkça kocasıyla aralarındaki ilişkinin değiştiğini anlattı.

Alba o programda "Artık kocamla oda arkadaşı gibi olduk" diye konuştu. Ardından da evliliğinin bir süre sonra sadece sorumlulukların yerine getirildiği bir kuruma dönüştüğünü söyledi.

'NASIL OLSA EŞİM BİR YERE GİTMİYOR' RAHATLIĞI

Yıllar süren evliliklerin, kadına da erkeğe de belli bir rahatlık duygusu verdiğini belirtti Jessica Alba o söyleşide. Eşinin nasıl olsa bir yere gitmeyeceğini bilmenin rahatlığı olduğunu belirtti bunu da.

Diğer yandan her ne kadar haklarında ayrılık iddiaları konuşulsa da Jessica Alba ile Cash Warren, geçtiğimiz Şükran Günü'nü çocuklarıyla birlikte bir aile olarak kutladı.

Hatta o sırada çekilen fotoğraflar da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Son olarak da oğulları Hayes'in doğum günü için bir araya geldiler ve büyük bir kutlama yaptılar.

FİLM SETİNDE ELİNE AŞK NOTU TUTUŞTURDU

Jessica Alba ile Cash Warren, 2005 yılında Fantastic Four adlı filmin çekimlerinde tanıştı... Alba filmin başrol oyuncusu, Warren da yardımcı yönetmendi. Alba, sonradan itiraf ettiğine göre Cash Warren'dan çok etkilenmişti... Hatta olup biteni "Bu durum beni korkutmaya başlamıştı" diye anlattı güzel yıldız.

Ama belli ki bu etkilenme karşılıklıydı... Çünkü bir gün yine sette Cash Warren eline bir not kağıdı tutuşturdu. Orada da "Senden gerçekten çok hoşlanıyorum" yazılıydı...



İşte şimdi yollarını ayırma noktasına gelen Jessica Alba ile Cash Warren'ın aşk hikayesi böyle başladı.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN AYRILIP BARIŞMIŞLARDI

Alba ile Warren'ın resmen bir evli çift haline gelmesi de kolay olmadı. Alba ilk kızlarına hamileyken çift nişanlıydı... İşte o süreçte bir ayrılık yaşadılar. Sonradan Warren'ın söylediğine göre bunun nedeni de kıskançlıktı.

Alba kariyerinde yükselip güzelliğiyle de erkeklerin ilgisini çektikçe Warren kıskançlıktan deliye dönüyordu. Bunca gerilimin sonunda ayrıldılar.

Yine de bu ayrılık uzun sürmedi. Bebek dünyaya gelmeden barıştılar ve sonra da bir sabah kalkıp evlenmeye karar verdiler.

Bir sabah uyandılar ve Jessica Alba nişanlısına "Tatlım bu sabah farklı bir şey yapmak ister misin?" diye sordu. Warren ise buna "Hayır" yanıtını verdi.

Yine de Alba devam eti: "Hükümet binasına gidip evlenelim mi?" Warren'ın buna yanıtı ise "Evet" oldu. Gidip evlendiler. Bu mutluluğu da düğün pastası yerine waffle yiyerek kutladılar. Sonra da karnı burnunda hamile olduğu için Jessica Alba'nın doktor randevusuna gittiler.

Nikahın üzerinden bir süre geçtikten sonra da çift aile ve dostlarıyla birlikte bir düğün yaptı. Ama sonuç olarak Hollywood'un parmakla gösterilen evliliklerinden biri daha yolun sonuna geldi.

Jessica Alba ve Cash Warren, haklarındaki ayrılık söylentilerine rağmen önemli günleri birlikte kutladılar. Şükran Günü için hep birlikte tatile gittiler.





Son olarak da oğulları Hayes'in doğum günü için bir araya geldiler. O anlarda çizdikleri mutlu aile tablosuna rağmen Alba ile Warren içten içe verdikleri büyük bir kararın ağırlığını taşıyormuş.