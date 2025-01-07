Bunca yÄ±lÄ±n bir hatÄ±rasÄ± olsun dedi... OynadÄ±ÄŸÄ± dizinin setindeki yemek masasÄ±nÄ± yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rdÃ¼

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte final kararÄ± Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan Blue Bloods adlÄ± polisiye dizi de bunlardan biri.

Dizinin ana karakterini canlandÄ±ran Tom Selleck'in dizinin final kararÄ± ilk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana sÃ¶yledikleri herkesin ezberinde zaten.

Ama Ã§ok izlenmesine raÄŸmen Blue Bloods'Ä±n final yapmasÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olan tek oyuncu Selleck deÄŸil.

Dizide Selleck'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin oÄŸlunu oynayan Donnie Wahlberg de bu finalden Ã§ok etkilendi. Birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ekip arkadaÅŸlarÄ±na sosyal medyadan gÃ¶nderdiÄŸi duygu veda mesajÄ± hala hafÄ±zalarda.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe ve kendisinin de itiraf ettiÄŸine gÃ¶re Wahlberg, sadece bununla yetinmemiÅŸ.

Dizi boyunca aile Ã¼yelerinin etrafÄ±nda oturup akÅŸam yemeÄŸi yediÄŸi masayÄ± da hatÄ±ra olarak alÄ±p yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ!

Â

Haberin DevamÄ±

HAMBURGER ZÄ°NCÄ°RÄ°NDE KULLANACAK

Sadece bu kadar da deÄŸil dizi boyunca canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Danny Reagan karakterinin giydiÄŸi kostÃ¼mlerden ikisini de final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§ekiminden sonra Ã§antasÄ±na koyup yanÄ±nda gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸ.

Wahlberg bunu da People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda aÃ§Ä±kladÄ±.

Donnie Wahlberg; dizide ailenin toplandÄ±ÄŸÄ± yemek masasÄ±nÄ± kardeÅŸleri Mark ve Paul ile ortak olduÄŸu hamburgerciye koyduÄŸunu da saklamadÄ±.

AslÄ±nda o Ã¼nlÃ¼ masayÄ± almak gibi bir amacÄ± yoktu Wahlberg'in baÅŸta sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re.

DUYGUSAL VEDA MESAJI

Ama sonra Ã§ekimlerde kullanÄ±lan o aksesuarlarÄ±n bir depoya kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince almaya karar verdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Wahlberg, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda Blue Bloods dizisinin final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra sosyal medya hesabÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n ekip arkadaÅŸlarÄ±na bir tÃ¼r "aÅŸk mektubu" gÃ¶nderdi.

14 yÄ±l boyunca dizide kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Donnie Wahlberg satÄ±rlarÄ±na "Blue Bloods'a veda etmenin yarattÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ elbette var" diye baÅŸladÄ±.

ArdÄ±ndan da ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ama birlikte ne harika bir yolculuk geÃ§irdik. Hepiniz Blue Bloods ailesinin bir parÃ§asÄ±ydÄ±nÄ±z. Sadece cuma geceleri deÄŸil sadece reytingler Ã¼zerindeki etkinizle deÄŸil... Hepiniz bu ekibin muhteÅŸem bir parÃ§asÄ±ydÄ±nÄ±z."

Haberin DevamÄ±

Â

'ÅžU ANDA GÃ–ZLERÄ°MÄ° KAPATTIM VE HEPÄ°NÄ°ZÄ°N YÃœZÃœNÃœ GÃ–RÃœYORUM'

Wahlberg, birlikte geÃ§irdikleri 14 yÄ±la dÃ¶nÃ¼p baktÄ±ÄŸÄ±nda sevgiyle hatÄ±rlayacaÄŸÄ± birÃ§ok anÄ±sÄ± olduÄŸunu da satÄ±rlarÄ±na ekledi. Ve o anÄ±lara sonsuza kadar deÄŸer vereceÄŸini yazdÄ±.

BunlarÄ±n ardÄ±ndan da Wahlberg'in daha duygusal satÄ±rlarÄ± geldi... "BunlarÄ± yazarken gÃ¶zlerimi kapatÄ±yorum ve hepinizin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yorum. Hepinize Ã§ok minnettarÄ±m. LÃ¼tfen kalbimin sizlerle dolu olduÄŸunu bilin. Size teÅŸekkÃ¼r ediyorum, sizi seviyorum, size saygÄ± duyuyorum.. Hepinizi selamlÄ±yorum" diyerek ekip arkadaÅŸlarÄ±na veda sÃ¶zlerini tamamladÄ± Wahlberg.

Haberin DevamÄ±

EN Ã‡OK TOM SELLECK TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°

Blue Bloods dizisinin final yapmasÄ± konusunda en Ã§ok konuÅŸan kiÅŸi dizinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan Tom Selleck oldu.

Hatta daha dizi bitmeden, final kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±ndan beri bulduÄŸu her platformda dizinin bu kadar izlenmesine raÄŸmen bitirilmesine bir anlam veremediÄŸini bÄ±kÄ±p usanmadan ifade etti.

Dizi kadrosundan Bridget Moynahan da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ "Ben iÅŸimi geri istiyorum" sÃ¶zleriyle dile getirmiÅŸti.

Â