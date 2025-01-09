Kalbinin atışı uzaktan bile duyuldu... Veda vakti geldi... Sevgili kızım, yolun açık olsun

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Yeni yaşına girmesi sadece ülkesinde değil dünyada ilgi yaratan bir şekilde kutlandı... Sonra sorumlulukları arttı.

Şimdi ise önünde hayatı boyunca unutamayacağı bir "macera" var... Macera dediysek de aslında bir görev bu...

Dedesinden babasına ondan da kendisine geçen bir görev. Önümüzdeki günlerde ailesiyle vedalaşacak ve altı aylık bir süre için denizlere açılacak.

GÜZEL PRENSES'İN HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Son bir yıldır hayatı baştan sona değişen bu kişi İspanyol kraliyet ailesinin en gözde üyesi haline gelen Veliaht Prenses Leonor…

Popülerlik konusunda annesi Kraliçe Letizia'yı ve babası Felipe'yi bile geride bırakan Leonor son bir yıldır askerlik yapıyor.

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Hem de laf olsun diye değil, gerçek anlamda.

Önce kara kuvvetlerinde eğitim gördü 19 yaşındaki Leonor. Sonra sıra deniz kuvvetlerine geldi. Son olarak da hava kuvvetlerinde gerekli eğitimleri görüp askerliğini tamamlamış olacak.

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'ÇAKI GİBİ ASKER' LEONOR

Prenses Leonor, geçtiğimiz günlerde babası Felipe ve annesi Letizia ile birlikte her yeni yılın ilk haftasında gerçekleşen bir törende yerini aldı.

Geçen yıl kara kuvvetleri üniformasını giyen Leonor'un üzerinde bu kez deniz kuvvetlerinin üniforması vardı.

İşte o törende babası Kral Felipe, iki kızından büyüğü ve veliahtı olan Leonor'un hayatında gerçekleşecek olan büyük değişimi açıkladı.

Buna göre Leonor, 11 Ocak'ta ailesine veda edip askeri eğitim gemisiyle denize açılacak. Tabii ki yanında kendisi gibi deniz kuvvetlerinde eğitim gören ya da görev yapan arkadaşları olacak.

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Altı aylık süre boyunca Leonor, navigasyon, astronomi, meteoroloj, amfibi operasyonlar, muharebe desteği, deniz hukuku, siyah sistemleri gibi başlıklar altında toplanan 18 dalda eğitim görecek.

Prenses Leonor'un denize açılacağı geminin de ayrı bir önemi var.

Juan Sebastian de Elcano adlı bu gemide dedesi eski kral Juan Carlos ve ülkenin şu andaki kralı olan babası Felipe'de aynı eğitimlerden geçmişti.

Kral Felipe, geminin limandan ayrılışından beş gün önce gerçekleşen ve Leonor'un da yer aldığı törende yaptığı konuşmada bu ayrıntıya da değindi.

"Sevgili Leonor, benim ve büyükbabanın olduğu gibi senin de askeri eğitiminin en güzel anıları arasında yer alacak bu eğitim" diye konuştu.

Felipe'nin sözlerinden de anlaşıldığı gibi Juan Sebastian ve Elcano ile yolculuk ve orada alınan askeri eğitim İspanyol kraliyet ailesinin geleneklerinden biri.

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Ülkenin gelecekteki kraliçesi Leonor da bunun bir parçası olarak gemide altı ayını geçirecek.

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Bu arada son iki yıldır sadece İspanya'da değil dünyanın dört bir yanında kelimenin tam anlamıyla bir çılgınlık yaratan Leonor ile ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı da atlamayalım.

Avrupa'da babalarının tahtlarına geçecek veliaht prensesler kuşağından olan Leonor, günü geldiğinde 150 yıl sonra bir tarih yazacak.

Ama bunun nedeni sadece tahta geçmesi değil.

Leonor, tahta geçtiği gün ülkesinin son 150 yılında hükümdar olan ilk kraliçe olacak. Tıpkı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve tahtını oğluna bırakan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe gibi.