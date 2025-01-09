İyi ki doğdun inanılmaz karıcığım! Doğum günü şerefine duyguları zincirinden boşaldı

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Ailede onu örnek alan ve yolundan pek şaşmayan bir kişi daha var... Ki gerçekten de artık hayatta olmayan kraliçeden dersini çok iyi almış gibi görünüyor.

Bu kişi de babası Charles'tan sonra tahta oturacak olan Galler Prensi William.

Özellikle 2024 yılında karısı Galler Prensesi Kate'in kanser tedavisi sırasında zor günler yaşayan William kısa bir mola dışında görevlerini sürdürdü ve yapması gerekenleri yaptı.

Bu arada... Sadece karısı değil William'ın babası Kral Charles da 2024 yılında kanser teşhisi aldı ve tedavisi başladı.

BİRAZ DA OLSA NEFES ALDILAR

Zaten son haftalarda da iç dünyasında ne yaşarsa yaşasın bunun işlerini etkilemesine izin vermemesi nedeniyle babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'e benzetildi William.

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Daha da ötesinde ailenin zor zamanlarda sırtını dayayacağı bir kaya olduğu bile söylendi.

Aslına bakılırsa William, üniversite yıllarında tanıştığı ve bir dargın bir barışık ilişki sürdürüp sonradan evlendiği karısı Kate Middleton'a karşı davranışları yüzünden de eleştirildi hep.

Kardeşi Harry'nin, eşi Meghan Markle'a yaptığı gibi halkın karşısında Kate'in elini tutmaması, ona sadece sırtına hafifçe dokunarak destek vermesi yüzünden "Belli ki aralarındaki aşk bitti" söylentileri bile yayıldı.

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BU KEZ DUYGULARI ZİNCİRLERİNDEN BOŞALDI

Ama duygularını içine atan Prens William bu kez herkesi şaşırttı...

Karısı Kate'in bugün kutladığı 43'üncü doğum günü için resmi sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda duygularını zincirlerinden serbest bıraktı...

Kate'i bugüne kadar halkın önünde hiç yapmadığı şekilde seslendi.

Çiftin resmi Twitter (X) ve Instagram hesaplarındaki paylaşımda Kate'in daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafına yer verildi.

Matt Porteus'un objektifine poz veren Kate o pozda spor giysileriyle görülüyor.

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Kot pantolonu, ekose şalı, beyaz gömleği ve üzerindeki koyu renk ceketiyle genç bir görünüm sergiliyor Kate..

Saçlarını açık bıraktığı siyah - beyaz pozda hastalandıktan sonra zaman zaman parmağından çıkardığı, kayınvalidesi Prenses Diana'dan yadigar nişan yüzüğü de dikkat çekiyor.

'İNANILMAZ BİR EŞ VE ANNESİN... SENİNLE GURUR DUYUYORUZ'

Ama Kate'in doğum günü için yapılan bu paylaşımın en çarpıcı ayrıntısı, Prens William'in imzasıyla yayınlanan o kısacık ama duygu yüklü mesaj.

O mesajda karısı Kate'e "En inanılmaz eş ve anne" diye seslendi William.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Geçen yıl gösterdiğin güç olağanüstüydü... George, Charlotte, Louis ve ben seninle gurur duyuyoruz. Doğum günün kutlu olsun Catherine. Seni seviyoruz."

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Prens William, karısının yeni yaşını kutlamak için kaleme aldığı mesajının sonuna da imza olarak isminin baş harfi olan W'ye yer verdi.

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2024 TÜM AİLE İÇİN ZORLU GEÇTİ

Gerçekten de Prens William'ın katıldığı bir resmi görevde söylediği gibi 2024 yılı Kate Middleton başta olmak üzere tüm ailesi için çok zorlu geçti.

2024 yılının ocak ayında Kate'in karın bölgesinden ameliyat olduğu ve uzun süre görevlerine dönmeyeceği açıklandı.

Aylarca süren bir sessizliği sırasında Kate hakkında öldüğü de dahil birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Mart alında Kate'in titreyen sesiyle yaptığı bir açıklama ise dünyayı bir kez daha şoke etti.

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ARTIK YAVAŞ YAVAŞ NORMALE DÖNÜYOR

Bütün dünyayı şoke eden bu gelişmenin ardından haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğine kadar da ortada görünmedi Prenses.

Eylül ayında paylaşılan bir videoyla kemoterapinin tamamlandığını açıkladı. Onun ardından da eskisi kadar yoğun olmasa da yavaş yavaş görevlerinin başına dönmeye başladı.

Kate Middleton ve Prens William, son olarak geçen 24 Aralık gibi bütün aileyle birlikte Sandringham'da Noel kutlamasına katıldı.

O zamandan bu yana sesi çıkmayan Galler Prensi ve Galler Prensesi'nin ailesinden bugün de doğum günü mesajı geldi.

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Kate ile William, bu yıl evlilik yıl dönümlerinde de daha önce görülmemiş bir düğün pozunu paylaştılar. O kare de siyah beyazdı.





SOYLU DEĞİL SIRADAN BİR AİLEDEN GELİYOR

Tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982 günü, Carole ve Michael Middleton'ın en büyük çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. St. Andrews Üniversitesi'nde okurken Prens William ile tanıştı.

Uzun süren romantik bir ilişki yaşadılar. Yıllar geçip de evlilik teklifi almadığı için adı 'Bekleyen Katie'ye bile çıktı. Çift, sonunda 2011 yılının 29 Nisan günü evlendi.

Aradan geçen yıllar içinde George, Charyotte ve Louis adında üç tane çocukları oldu. Soylu olmayan bir aileden gelen Kate Middleton, geleceğin İngiltere kraliçesi... Kate'in biri erkek diğeri kız iki tane kardeşi bulunuyor.