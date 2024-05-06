Ünlü aktörün oğlu annesini dövdü!

Haberin Devamı

Pazar günü ünlü magazin sitesi TMZ'ye konuşan kaynaklar, Weston Cage’in 28 Nisan'da Fulton'ın Los Angeles'taki evinde meydana gelen bir olayla ilgili olarak annesine yönelik bir darp raporunda şüpheli olarak yer aldığını söyledi.

ANNE OĞLUN SÖZLÜ KAVGASI BÜYÜDÜ

Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, anne-oğul ikilisi arasında yaşandığı iddia edilen arbede sözlü bir itiş kakış olarak başlamış, ardından hızla fiziksel bir hal almıştı.

Weston Cage Hollywood'un yıldız ismi Nicolas Cage'in ilk çocuğu... Weston'ın annesi Christina Fulton da uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapmış bir isim

İlk müdahale ekipleri aktrisin evine çağrıldı ancak Christina Fulton hastaneye götürülmedi.

Haberin Devamı

Haber kaynağına göre, kolluk kuvvetleri vakanın ağır bir darp olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirliyor.

Ancak, 33 yaşındaki Weston Cage polisler geldiğinde gitmiş olduğu için herhangi bir tutuklama yapılmadı.

ANNESİNİN GÖZÜNÜ MORARTTI

TMZ'nin haberine göre, 56 yaşındaki Fulton'a yakın kaynaklar, oğlunun “duygusal açıdan hassas bir an” geçirmesine yardımcı olmasını istediğini ve Fulton’ın da onu teselli etmek için yanına çağırdığını söyledi.

Ancak, yayın kuruluşuna Fulton'un kavga iddialarını reddettiği ve gizlilik talep ettiği söylendi.

Bu korkunç iddia manşetlerde yerini almadan önce, dün, Fulton yüzünün her yerinde, özellikle de gözünün altın morarmış halde fotoğraflandı.

Christina Fulton oğlu Weston'ın kendisini darp ettiği iddialarını reddetti

Kendisi de Nicolas Cage gibi ünlü bir oyuncu olan Christina Fulton’ın yanaklarında ve alnında da solmakta olan sarı izler olduğu görüldü.

Haberin Devamı

ANNE OĞUL DAVALARLA UĞRAŞIYORDU

Fulton ve Weston son olarak, ayrı yaşadığı eşi Hila Arounian'ı zimmetine 100.000 dolar geçirdiği iddiasıyla dava etmiş ve Fulton ve ikiz kızlarını görmesini engellemek için yasaklama emri çıkarmaya çalıştıkları biliniyor.

Weston Cage iki kızının annesi Hila Arounian'ı zimmetine para geçirmekten mahkemeye vermişti

Ayrı dilekçeler sunmuş olsalar da, Fulton tarafından Kasım 2023'te açılan davada, 2018'de Weston ile evlenen Arounian'ın Weston'a karşı “duygusal olarak istismarcı” ve manipülatif olduğu ve kendisini ailesinden uzaklaştırdığı iddia edildi.

33 yaşındaki Weston Cage’in Arounian'ın Weston'la evliliğinden Cyress ve Venice adında iki kızı var.

Müzisyen olan Weston Cage'in adı daha önce de kazalar ve şiddet olaylarıyla anılmıştı

Haberin Devamı

ANNE VE BABASI HİÇ EVLENMEDİ

Nicolas Cage ve Christina Fulton 1988’de aşk yaşamaya başlamış ve oğulları Weston Coppola Cage de 1990’da doğmuştu. Babasının Lord of War filminde helikopter teknisyeni olarak rol alan Weston Cage anne ve babası gibi oyunculuğa değil müziğe yöneldi.

Nicolas Cage 5. evliliğini Riko Shibata'yla yaptı, çiftin 2022'de doğan bir kızları var

İki ayrı black metal grubunda yer alan Weston Cage sorunlu bir gençlik geçirmiş, adı daha önce de karıştığı çeşitli kazalar ve şiddet olaylarıyla anılmıştı. Babasıyla da görüşen Weston Cage dövdüğü iddia edilen annesiyle yakın bir ilişkiye sahipti.