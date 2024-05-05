Yarı yaşında bir güzelle aldatıldı, yuvası dağıldı… O da intikamını genç aşkıyla alıyor…

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Bu peri masalı Haziran 2022'de ayrıldıklarını açıklamalarıyla sona erdi. Büyük aşkı bitiren ise dünyanın gözleri önünde yaşanan bir ihanet hikâyesi oldu…

YAŞADIĞI KALP AĞRISINI TÜM DÜNYA BİR FİLM GİBİ İZLEMİŞTİ

Shakira, iki oğlunun babası eski futbolcu Gerard Pique ile 2011'den 2022’ye, 11 yıl süren bir aşk yaşadıktan sonra Pique’nin şirketinde çalışan genç bir güzelle aldatıldığını öğrenmiş ve ünlü çift çok konuşulan bir ayrılık süreci yaşamıştı.

Gerard Pique Shakira'yı Clara Chia’yla aldattı sonra da onunla birlikte yeni bir hayata yalken açtı

Ünlü şarkıcı konserler için şehir dışına çıktığında Gerard Pique’nin sevgilisi Clara Chia’yı Shakira’yla paylaştığı eve getirdiği ortaya çıkmıştı.

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Shakira önceleri bu ayrılık konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak uğradığı ihanetin acısıyla yazdığı, sözlerinde de Pique ve genç sevgilisine seslendiği intikam şarkısıyla aylarca konuşuldu. Ünlü şarkıcı 11 yıllık ilişkisini noktaladıktan sonra oğulları Sasha ve Milan'la ABD'ye yerleşmişti

ÖNCE İNTİKAM ŞARKISI ŞİMDİ DE İNTİKAM AŞKI

En sonunda tüm dünya bu ihanetin detaylarını öğrenmiş oldu. Sharika ve büyük aşkı Gerard Pique kendi yollarına gitti.

Ünlü şarkıcı bu acı ayrılığında ardından oğullarını alıp Barcelona’yı terk etti ve Miami’de kendine yeni bir yaşam kurdu.

O zamandan beri de adı ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’dan Tom Cruise’a kadar birçok isimle anıldı. Ancak bunlar sadece birer söylentiden ibaret kaldı.

Shakira bir süredir klip çekiminde tanıştığı İngiliz oyuncu Lucien Laviscount’la birlikte

47 yaşındaki yıldız isim en sonunda yeniden aşka düştü. Shakira bir süredir 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ve model Lucien Laviscount’la birlikte.

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O DA KENDİNE GENÇ BİR SEVGİLİ BULDU

Hayranları yarı yaşında genç bir güzelle aldatılan Shakira’nın kendisi de epeyce genç bir yakışıklıyla ilişkiye başlayarak Pique’den bir kez daha intikam aldığını konuşuyor…

Shakira bu konuda yorum yapmazken ünlü şarkıcının yeni aşkı Lucien Laviscount onu dilinden düşürmüyor. Ünlü şarkıcıyı “ilham verici” olarak tanımlayan yakışıklı aktör onun şimdiye kadar tanıştığı en güzel insanlardan biri olduğunu söylüyor.

Yakışıklı aktör Shakira'dan önce de birçok ünlü isimle gönül maceraları yaşamıştı... Ünlü şarkıcının yakınları onun şöhreti için kullanılıyor olabileceğinden korkuyor

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Çok sevilen Emily in Paris dizisinde rol alan Lucien Laviscount ve Shakira’nın aşk yaşadığı nisan ayında ortaya çıkmıştı.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR

İkili Shakira’nın Punteria adlı parçasının klibinde birlikte rol aldılar. Klip şubat ayında yayınlanmıştı. Aralarındaki yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü. Klibin yayınlanmasından kısa bir süre sonra ikili New York'ta birlikte akşam yemeği yerken görüntülenmişti.

Dün Us Weekly'ye röportaj veren Lucien Laviscount “Shakira gezegeni şereflendiren en inanılmaz sanatçılardan biri. Sanatına, hayranlarına ve yaşama olan sevgisine olan bağlılığı gerçekten ilham verici. O şimdiye kadar tanıdığım en güzel, en çalışkan insanlardan biri” dedi. Lucien Laviscount Shakira'yı yere göğe koyamıyor ve onun hayatında gördüğü en güzel insanlardan biri olduğunu söylüyor

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YAKIŞIKLI AKTÖRÜN GÖNÜL DEFTERİ KALABALIK

Lucien Laviscount Shakira’yı böyle övgülere boğuyor ancak ünlü şarkıcının yakın çevresi Lucien Laviscount’un Shakira’yı ünlenmek için kullanıyor olabileceği konusunda endişeli. Laviscount’un daha önce Kelly Osbourne, Brooke Vincent, Jesy Nelson ve ayrıca Kerry Katona gibi diğer yıldızlarla da anılmıştı.





KARİYERİNDEN BİLE VAZGEÇMİŞTİ, MÜKAFATI ALDATILMAK OLDU…

Yakışıklı aktör tanınmış isimlerle aşk yaşadığı dedikoduları arttıkça ününü de giderek arttırdı. Shakira’nın arkadaşları ise ünlü şarkıcının hayatında gerçek bir aşk ve sevgili istediğini söylüyor ve bu yeni ilişkisinin kalbini bir kez daha kırabileceği konusunda endişelerini dile getiriyorlar.

Shakira her şeye rağmen aşka olan inancını kaybetmemiş ve kendisine 50 yıldan fazladır birlikte olan anne ve babasını örnek aldığını söylüyor

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Aldatılması ve ayrılığı hakkında uzun süre suskun kalan Shakira geçtiğimiz aylarda Pique’yle ilişkisi için çok fedakarlık yaptığını ve kariyerini geri plana ittiğini ve bunun mükafatının da ihanet olduğunu söylemişti.

AŞKA İNANCINI KAYBETMEDİ

Ayrılığın ardından “Aşka inanmadığımı söyleyemem çünkü 50 yıldır birlikte olan anne ve babamın örneğini görüyorum; birbirlerinin gözlerinin içine nasıl baktıklarını, el ele tutuştuklarını ve birbirlerinden ayrı yaşayamadıklarını” diyen Shakira mutluluğa olan inancını ailesi sayesinde koruduğunu itiraf etmişti…