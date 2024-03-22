Uğradığı ihanetin acısını unutamıyor: Bir daha birini sevebilecek miyim bilmiyorum…

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Geçen yıl adı bu aldatılma ve ayrılık haberleriyle manşetlerden inmeyen Shakira artık aşka eskisi gibi inanmıyor…

Yolları 2010’da, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı olan Waka Waka’nın klip çekimlerinde kesişen Shakira ve yıldız futbolcu Gerard Pique 12 yıllık ilişkilerini 2022’nin sonlarına doğru bitirmişlerdi. Yıldız şarkıcı ihanetle sonuçlanan uzun ilişkisinin ardından adeta aşka küstü

12 YIL VE 2 ÇOCUKTAN SONRA GELEN ŞOK AYRILIK

Hiç evlenmeyen ancak gösteri dünyasının birçok çiftinden çok daha büyük ve tutkulu bir aşk yaşayan çiftin ilişkisinden 11 yaşında Milan ve 9 yaşında Sasha adını verdikleri iki oğlu oldu.

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Kısa bir süre önce Gerard Pique’yle birlikteliği boyunca kariyerini geri plana atarak fedakârlık yaptığını ve karşılığında aldığı mükafatın aldatılmak olduğunu söylemişti. Ünlü futolcu iki oğlunun annesi Shakira'yı genç sevgilisiyle, üsteklik de kendi evinde aldatmıştı

SEÇİMİNİ YAPTI: ARTIK AŞK DEĞİL ARKADAŞLIK

Shakira 12 yıllık ilişkisinin acı bir ihanetle sona ermesinin ardından, gelecekte arkadaşlığa önem vereceğini itiraf etti.

Yıldız şarkıcı “Aşkı yaşamanın, onu tüm iniş çıkışlarıyla tam anlamıyla deneyimlemenin insan yaşamı için çok önemli olduğunu düşünüyorum” dese de arkadaşlığını aşktan daha uzun ömürlü olduğunu artık anladığını söylüyor.

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Artık aşkı bulabileceğinden emin olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı aslında alttan alta bu konuda pek hevesi kalmadığını da söylüyor.

Shakira hayatta hep bir eşe ve bir aileye sahip olmak istediğini bu yüzden de arkadaşlığı ikinci plana attığını itiraf etti... Yaşadıklarından sonra ise bu konudaki fikirleri değişti

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SEVDİĞİ ADAM ONU KENDİ EVLERİNDE ALDATMIŞTI... Shakira ve Gerard Pique’nin dışarıdan bakıldığında mutlu mesut giden ilişkisi aniden bitmiş ve iki ünlü ismin hayranlarını şaşkına çevirmişti. Shakira’nın manidar sözleriyle Pique’ye seslendiği, ihanetini tüm dünyaya duyuran intikam şarkısını piyasaya çıkarmasıyla gerçekler de ortaya çıkmıştı. Gerard Pique’nin, kendi şirketinde çalışan ve Shakira’nın yarı yaşında olan Clara Chia Marti’yle bir aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Üstelik olay duyulduktan sonra ortaya çıkan fotoğraflar ve ifadelere göre Pique yasak aşkını Shakira ve çocuklarıyla yaşadıkları eve getirmiş ve ünlü şarkıcı orada değilken sevgilisiyle o evde birlikte olmuştu.

"AŞK SONSUZA KADAR SÜRER SANMIŞTIM, YANILMIŞIM"

47 yaşındaki yıldız isim "Aşkı seviyorum ama sanırım arkadaşlığı biraz daha fazla seviyorum. Çünkü aşkın benim için sonsuza kadar var olacağını düşünmüştüm. Ve bu benim en büyük hayal kırıklıklarımdan biri” diyor.

Her zaman anne ve babasının arsında uzun yıllara ve türlü zorluğa dayanan aşklarına hayran olduğunu söyleyen Shakira kendisi ve büyük aşkı Pique için de bunu hayal etmiş ancak hayalleri aldatılınca yarım kalmıştı.

Gerard Pique bu aldatma skandalından bir süre sonra yeni sevgilisiyle el ele dolaşmaya başladı ve "Özel hayatımda ne yaşadığım sadece beni ilgilendirir" diyerek ihanet konusunda hiç değinmedi bile

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“Aşkı tekrar bulabilir miyim bilmiyorum. Muhtemelen bulamayacağım. Ama en azından etrafımda bana ihanet etmeyecek arkadaşlarım var” diyen yıldız şarkıcı geçmişte arkadaşlığa her zaman değer vermediğini ve bir ilişki içinde olmayı ön planda tuttuğunu itiraf etti.

"Arkadaşlığa o kadar değer veren insanlardan biri değildim. Her zaman bir aileye ve bir eşe sahip olmaya değer verdim” diyen Shakira hayatının en karanlık ve en zor anlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığında arkadaşlarının yanında olduğunu ve ona gereken desteği verdiğini söylüyor. Yaşadığı kâbus gibi geçen iki senenin ardından "Beni en zor günlerimde arkadaşlarım ayağa kaldırdı" diyen Shakira artık hayatta kendisi için neyin önemli olduğuna çoktan karar vermiş

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KARİYERİNDEN BİLE VAZGEÇMİŞTİ... SONUNDA ALDATILDI

Shakira "Bunu yapanlar bana gerçekten hayatın gerçek anlamını gösterdiler. Bir eşle yaşlanmayabilirim ama iyi arkadaşlarla çevrili olarak yaşlanacağım" diyor.

"Gerard'ın yanında olabilmek ve onun futbol oynayabilmesi için uzun bir süre kariyerimi askıya aldım. Aşk için çok fazla fedakârlık yaptım" diyen sahnelerin yıldız ismi bir daha bu konuda aynı hataya düşmemekte de kararlı.