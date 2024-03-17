'Aşk için çok fazla fedakarlık yaptım' Ünlü şarkıcı sevdiği adam uğruna kariyerinden vazgeçti: Mükafatı aldatılmak oldu!

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Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, eski aşkı Gerard Pique yüzünden kariyerinin uzun yıllar arka planda kaldığını söyledi.

“AŞKIM İÇİN ÇOK FAZLA FEDAKARLIK YAPTIM”

Shakira Sunday Times'a verdiği yeni röportajında "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için kariyerimi askıya aldım, böylece o futbol oynayabilecekti" dedi.

“Aşk için çok fazla fedakarlık yaptım” diyen yıldız isim ve adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran İspanyol futbolcu Pique Haziran 2022'de ortak bir açıklama yaparak ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

Shakira ve Pique'nin 12 yıllık aşkı 2022'de sona erdi

47 yaşındaki Shakira, 37 yaşındaki Pique ile ilk kez 2010 yılında, Sharika’nın Dünya Kupası için seslendirdiği Waka Waka This Time for Africa şarkısının müzik videosunun setinde tanışmıştı.

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Üç yıl sonra ilk oğulları 11 yaşındaki Milan'ı kucaklarına aldılar ve bundan iki yıl sonra da 9 yaşındaki Sasha dünyaya geldi.





AŞKI VE ÇOCUKLARI İÇİN HER ŞEYDEN VAZGEÇTİ AMA…

Pique o dönemde Barselona’da top koşturduğu için çift de çocuklarıyla birlikte yıllarca burada yaşamıştı.

Shakira bu süreçte zaman zaman ABD'de "The Voice" programında koçluk yaptı ve 2017'de "El Dorado" adlı bir albüm çıkardı, ancak çoğunlukla çocuklarını yetiştirmeye odaklandı.

Gerard Pique artık bir zamanlar şirketinde çalışan 27 yaşındaki Clara Chia Marti'yle birlikte

Eski çift ayrıldıklarında ortak şekilde "Ayrıldığımızı teyit etmekten üzüntü duyuyoruz. Şu anda en büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın refahı için mahremiyet istiyoruz. Anlayışınız ve saygınız için şimdiden teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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Bu dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu görünen ilişkiyi bitiren ise büyük bir ihanet olmuştu… Pique'yle ilişkisi boyunca kariyerini geri plana atan, sadece tek bir albüm çıkaran ve hayatını onun kariyerine göre düzenleyen Shakira'nın ödülü aldatılmak oldu...

BÜYÜK AŞKI ONU KENDİSİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK BİR GÜZELLE ALDATMIŞTI

Shakira, Pique'nin kendisini 27 yaşındaki Clara Chia Marti'yle aldattığını öğrenip yıkılmıştı. Üstelik ünlü futbolcu bu ihaneti Shakira işleri ya da konserleri için şehirden ayrıldığında kendi evlerinde gerçekleştirmişti.

Shakira'nın eski sevgilisinin bir ilişkisi olduğunu evlerinde, ne kendisini ne de Pique ve çocuklarının yemediği reçelin ortadan kaybolduğunu fark ettiğinde öğrendiği ortaya çıkmıştı.

Shakira ihanete uğradığını öğrendikten sonra Gerard Pique'ye seslendiği bir intikam şarkısı yayınlamıştı... Yıldız isim bu şarkıyla listeleri altüst etti, çok para kazandı ve birçok ödülün de sahibi oldu

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Gerard Pique, Shakira ne zaman evden ayrılsa genç sevgilisi Clara Chia Marti'yi eve getiriyor ve onunla vakit geçiriyordu.

İNTİKAMINI BİR ŞARKIYLA ALDI, CEBİNİ DE DOLDURDU

Bu skandalın ortaya çıkışı Shakira’nın Pique için yazdığı intikam şarkısının yayınlanmasıyla oldu. Shakira onu aldatan aşkına "Ben 22 yaşında iki gençten değerliyim/Sen bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin" diye seslenmişti.

Şarkı geçen yıl dinlenme rekorları kırdı. Ve kalbi kırılmış olsa da Shakira’ya maddi olarak büyük kazanç sağladı. Yıldız şarkıcı hem Pique’nin ihanetini tüm dünyaya duyurmuş hem de bundan para kazanmış oldu.

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Bu olay da gösteri dünyasında uzun yıllar unutulmayacak bir ihanet ve bunun karşılığında alınan intikamın hikayesi olarak kayıtlara geçti.

Shakira, geçen yıl da Pique ile ilişkisinin sona ermesi hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Geçen yıl eylül ayında verdiği bir başka röportajda bu aşka nasıl inandığını ve sonra başına gelenlerle nasıl yıkıldığını samimi sözlerle anlattı.





“ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR” SÖZÜNE İNANMIŞTI

"Önceliğim evim ve ailemdi” diyen Shakira “Ölüm bizi ayırana kadar sözüne inandım. Bu rüyaya inandım" sözleriyle ihanete nasıl hazırlıksız yakalandığını itiraf etmişti.

Bu inanca kendi ailesine bakarak kapıldığını söyleyen ünlü şarkıcı "Annemle babam 50 yıldır birlikteler ve birbirlerini ilk günkü gibi, eşsiz ve tekrarlanamaz bir aşkla seviyorlar. Bu yüzden bunun mümkün olduğunu biliyorum" demişti. Shakira kendi anne ve babasının birbirlerine olan aşkına hayrandı... Kendisi de "Ölüm bizi ayırana kadar" sözüne inanmıştı ama gerçekler bambaşkaydı

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YENİ HAYAT, YENİ ALBÜM

"Kendim ve çocuklarım için istediğim şey buydu ama olmadı" diyen Shakira ayrılıktan sonra iki oğluyla birlikte Miami’ye taşınarak kendine yeni bir hayat kurdu. Ve yıllardır geri plana attığı kariyerini yeniden eline aldı.

Ünlü şarkıcı hayranlarının merakla beklediği yeni albümü "Las Mujeres Ya No Lloran"ı yayınlamak için gün sayıyor.