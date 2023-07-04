İhanet yüzünden biten aşk için bomba iddia: Onlar zaten açık ilişki yaşıyordu!

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Listeleri altüst eden bu ihanet şarkısının sözlerinde Gerard Pique ve 25 yaşındaki sevgilisi Clara Chia Marti’ye seslenen Shakira, eski aşkının annesiyle de “cadı” polemiği yaşamıştı. Tüm bu fırtınalı süreçten sonra iki oğlunu da yanına alıp Miami’ye taşınan 46 yaşındaki yıldız şarkıcı Shakira kendine Amerika’da yeni bir hayat kurdu.

Shakira ve Gerard Pique arasındaki 12 yıllık aşk, geçen yıl ortaya çıkan ihanet yüzünden bitmişti

Tüm bu ihanet skandalı sürecinde artık Clara Chia Marti’yle ilişkisini saklamamaya ve birlikte pozlar verip paylaşmaya başlayan 36 yaşındaki eski futbolcu Gerard Pique ise sürekli olarak bu konuda kimseye hesap vermek zorunda olmadığını, kendi hayatına baktığını söyleyip tepkileri görmezden geldi ve aşkını dolu dizgin yaşamaya devam etti.

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Tam ikili arasındaki sular durulmaya, Shakira hakkında da yeni aşk dedikoduları duyulmaya başlamışken İspanya’dan gelen bir iddia ise deyim yerindeyse ortalığı yeniden karıştırdı. İspanyol yayıncı José Antonio Avilés’in iddiasına göre Shakira ve Gerard Pique çifti ayrılmadan üç yıl önce bir “açık ilişki” yaşamak konusunda anlaşmıştı. Yani eski aşıklar birbirlerinden başka kişilerle de görüşmek ve yakınlaşmak konusunda bir sorun yaşamayacaklarına karar verip böyle bir ilişki anlayışı benimsemişti.

Gerard Pique, Clara Chia Marti’yle olan ilişkisine sahip çıktı ancak ihanet konusunda yorum yapmaktan hep kaçındı

Aviles iddiasını “Çiftin arasında ‘seni istediğini yap, ben de istediğimi yapayım’ şeklinde bir anlaşma vardı. Ancak basının gözünde her zaman normal bir çifttiler.” sözleriyle anlattı. Bu iddiaların kaynağının Gerard Pique’nin yakın çevresi olduğunu söyleyen Avilés, çiftin etrafındaki herkesin Shakira’nın “ihanet” açıklamalarına şaşırdığını; Pique’nin de hal böyleyken aldatan adam konumuna düştüğü için çok sinirlendiğini anlattı.

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Gerard Pique’nin ihanet fırtınası süresince sessiz kalmayı tercih etmesinin ve “ben yoluma gidiyorum” dışında bir açıklama yapmamasının sebebinin de bu olduğu tahmin ediliyor. Bu açık ilişki iddiasını dile getiren yayıncı aynı zamanda Gerard Pique’nin zaten çok uzun zaman önce Shakira’yla yaşadığı evi terk ederek yalnız yaşamaya başladığını da ortaya attı. Bunun altında da Shakira’nın Pique’nin ilişkisini öğrenip eski futbolcuyu evden atmasının yattığı açığa çıktı.

Shakira ve Gerard Pique arasında bir "açık ilişki" anlaşması olduğu ve çiftin birbirlerinin hayatlarına başkalarının girmesi konusunda fkir birliğinde olduğu iddia edildi

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Shakira, ihanet ve ayrılık sonrası yaptığı açıklamalarda “Bizimkisi normal bir ayrılık değil. Bu süreçte çok yıprandım ve acı çektim. Tüm bunları da dünyanın gözü önünde yaşamak zorunda kaldım” demişti. Çiftin iki çocuğunun velayeti konusunda avukatlarıyla birlikte geçen kasım ayında pazarlık masasına oturdukları da ortaya atılan bir diğer iddia oldu.

İspanyol basınına göre avukatlar 12 saat süren bir toplantının ardından velayet anlaşmasına varabildiler. Gerard Pique, Sharika’nın iki oğullarıyla birlikte ülkeyi terk edip Miami’ye yerleşmesine rıza gösterdi ve bu konuda zorluk çıkarmadı. Shakira Miami’ye taşındıktan sonra önce Tom Cruise sonra da ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’la aşk yaşadığı iddia edildi. Ancak Shakira iki ünlü isimle de sadece arkadaş olduğunu açıkladı.

Shakira, ayrılık sonrasında 2 oğlunu alıp Miami'ye yerleşmiş ve uğradığı ihanet yüzünden çok zor günler yaşadığını gözyaşlarıyla anlatmıştı ancak bu açık ilişki iddiaları soru işareti yarattı

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Öte yandan yine İspanyol basınının birkaç hafta önce gündeme taşıdığı iddiaya göre Gerard Pique ve uğruna Shakira’yı terk ettiği aşkı Clara Chia Marti’nin ilişkisi giderek ciddileşiyor. Shakira’yla uzun yıllar birlikte olmasına ve iki de çocukları olmasına rağmen evlenmeyen Piqué’nin genç aşkıyla nişanlanmaya hazırlandığı ve evlilik duyurusu yapacakları yazılıyor. Ancak Gerard Piquecephesinden henüz bu iddiaları doğrulayacak ya da sağlamlaştıracak bir açıklama ya da hamle gelmedi.

