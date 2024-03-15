'İkinci çocuğu istiyorum' diyordu… Şok ayrılıkta ihanetin gölgesi: Daha evlenmeden onu aldatmaya başlamış

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ABD televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden Vanderpump Rules’da oynayan Jax Taylor ve Brittany Cartwright arasında her şey yolunda gibi görünürken yaşanan bu beklenmedik ayrılık dizdeki rol arkadaşları arasında da tartışma yarattı.
ROL ARKADAŞLARI DA DEDİKODULARI DUYMUŞ
İkiliyle uzun süredir tanışan ve aynı yapımda rol alan oyuncular Jax Taylor'ın karısı Brittany Cartwright’ı aldattığını hatta bu ihanet söylentilerinin uzun süredir herkesin dilinde olduğunu ve bilindiğini söylediler.
İşin ilginç tarafı Brittany Cartwright da bu söylentileri duymuş, kendisi 3 yaşındaki oğulları Cruz’u büyütür ve röportajlarda ikinci çocuğumu doğurmak istiyorum derken kocası Jax Taylor'ın ihaneti hatta ihanetlerini öğrenmişti.
Ekran önünde tanışan ünlü çift 2015’ten beri devam eden ilişkilerini 2019’da nikah masasına taşımış, düğünleri de televizyon ekranlarından yayınlanmıştı. 2021’de oğulları doğan karı koca dışarıya karşı mutlu mesut bir portre çizerken ilişkileri bir anda bitti.
AYRILIĞIN ASIL SEBEBİ İHANET Mİ?
Henüz boşanma kararı almayan ve yaptıkları açıklamalarla kafaları karıştıran çiftin durumu son birkaç haftadır belirsizdi. Jax Taylor, bu ihanet söylentilerine hiç değinmeden Brittany Cartwright’la hâlâ aynı çatı altında yaşadıklarını söylemişti.
Oysa Brittany Cartwright çoktan pılını pırtısını toplayıp aile evinden kaçarcasına ayrılmış, oğluyla birlikte ev bakmaya başlamıştı bile. Çiftin ayrılık haberleri konuşulurken ortaya çok daha çarpıcı iddialar atılmaya devam etti.
KOCASININ SADAKATSİZ OLDUĞUNU BİLE BİLE EVLENDİ
Buna göre Jax Taylor aslında bu ayrılıktan çok daha önce hatta daha evlenmeden önce bile Brittany Cartwright’ı aldatmıştı. Cartwright sevdiği adamla bunu bile bile evlendi. Evliliklerinin ve oğullarının bu ihanetleri bitireceğine, kocasını vazgeçireceğine inanmıştı.
Ancak anlaşılan sadakatsizlik konusunda sicili kabarık olan ve artık bu ihanetleri dillere düşen Jax Taylor, Brittany Cartwright’la evlenip baba olsa bile yine aynı şeyi yaptı ve adeta kurdukları mutlu yuvayı eşinin başına yıktı.
AYRILIK HABERİNİ KENDİ VERMİŞTİ: RUH SAĞLIĞIM İÇİN BAŞKA BİR EVE TAŞINACAĞIM
44 yaşındaki Taylor, 35 yaşındaki Cartwright diziden 2020'de ayrıldıktan sonra 2021'de oğulları Cruz'u kucaklarına almışlardı. Cartwright, kocasıyla birlikte hazırladıkları podcast programında ayrılık kararını kendisi açıklayarak herkesi şaşkına çevirmişti.
"Evet, genel olarak evlilikler çok zordur ve geçtiğimiz yıl özellikle zor bir yıl geçirdim" diyen ünlü oyuncu "Jax ve ben ayrı zaman geçiriyoruz ve ruh sağlığım için biraz zaman ayırmak amacıyla başka bir eve taşınma kararı aldım" sözleriyle evlerini de ayırdıklarını itiraf etmişti.
Tüm bu ihanet söylentilerinin arasında dün akşam People dergisine özel bir röportaj veren Cartwright oğlu Cruz’la birlikte bir Airbnb'de yaşamaya başladığını açıkladı. 9 yıl boyunca Jax Taylor’ın peşinde adeta sürüklendiğini söyleyen Cartwright artık daha fazlasını kaldıramayacağını itiraf etti.
BİRİ ARA VERDİK BİRİ DE BU İŞ TAMAMEN BİTTİ DİYOR
Jax Taylor ilişkilerini kurtarmak için uğraşacaklarını ve küçük bir ara verdiklerini söylese de Brittany Cartwright aynı fikirde değil.
Ünlü oyuncu "Bir kadın kırılma noktasına ulaştığında, 'Bitti' der. Kafamda bir şey tıkladı ve 'Bu durumdan uzaklaşmam gerekiyor. Bu sağlıklı değil. Bu iyi bir durum değil. Oğlum daha iyisini hak ediyor. Ben daha iyisini hak ediyorum" diyor.
İhanet iddialarına hiç değinmeyen Taylor ise ayrı yaşadığı eşiyle birbirlerini her gün gördüklerini ve işleri üzerinde birlikte çalışmaya devam edebildiklerini belirterek "Şu anda aynı yatakta yatmıyor olmamız dışında değişen bir şey yok" dedi: "Hâlâ birlikte olabiliriz. Sadece biraz ara verdik."