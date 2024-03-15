Kansere yakalanan ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı… Cesur bir savaşçı gibi saçlarını kendi kazıdı

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Dizideki Summer Quinn rolüyle şöhreti yakalayan 52 yaşındaki aktris, meme kanserinin oldukça nadir görülen bir türüne yakalandığını açıklayıp hayranlarını üzmüştü.

Eggert ilk olarak Aralık 2023'te kendisine 'çok nadir' bir meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı. Sonra da doktorların hastalığın lenf düğümlerine sıçradığını söylediğini duyurdu.





KANSERE YAKALANDIKTAN SONRA “KEŞKE” DEMEYE BAŞLADI

Ünlü oyuncu şimdi göğüslerini düzenli olarak kontrol etmediği için pişmanlık duyduğunu itiraf ediyor.

Üstelik dizide rol almaya ve ünlenmeye başladığı dönemlerde göğüsleri küçük olduğun için utandığını ve bu yüzden taktırdığı implantların göğsündeki herhangi bir anormalliği tespit etmeyi zorlaştırmasından da çok pişman.

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Yıldız oyuncu ekim ayından itibaren kilo almaya başladığını fark etmiş ve sol göğsünde ağrı hissettikten sonra mamografi çektirdiğini söylemişti.





TIRAŞ MAKİNESİYLE SAÇLARINI KAZIDI

Nicole Eggert’e üç kez biyopsi yapıldı ve en sonunda 2. evre kribriform karsinom meme kanseri teşhisi konuldu.

Haberi aldığında hissettiklerini “Donup kaldım, sanki kalbim atmıyordu. Tüm duyularımı kaybettim, her şey battı” diye anlatan ünlü oyuncu “Bu yolculuk benim için çok zor oldu” diyor.

Instagram hesabından bir video paylaşan ve kemoterapi tedavisine başladığı için artık dökülmeye başlayan saçlarını bir tıraş makinesiyle kazıyan Nicole Eggert, bu cesur paylaşımıyla sayısız takipçisinin takdirini topladı.

SAÇLARINI KESERKEN YANINDA KIZI VARDI

Videonun altı Eggert’in oyuncu arkadaşlarının ve onu takip eden hayranlarının takdir ve moral mesajlarıyla doldu. Eggert saçlarını tıraş ederken ona moral vermek için kızı da yanındaydı.

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Nicole Eggert’in 25 yaşında Dilyn ve 12 yaşında Keegan adında iki kızı var.

Çocuklarını büyük mücadelelerle tek başına yetiştiren ünlü oyuncu kanser olduğunu öğrendiğinde de en büyük korkusu onları hayatta bir başına bırakacağı düşüncesi olmuş.





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“KIZIMIN YÜZÜNDEKİ ENDİŞE BANA YETTİ, BU HASTALIĞI YENECEĞİM”

“Ailem yok. Hiçbir şeyim yok” diyen Nicole Eggert, kanserle savaşıp onu yeneceğini ve küçük kızını yalnız bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söylüyor.

Kanser teşhisini öğrendiğinde küçük kızının yüzündeki endişeyi gördüğünü söyleyen güzel yıldız "Hemen fark ettim ki, buna boyun eğmek diye bir şey yok. Bu atlatmam gereken bir şey. Bu yenmem gereken bir şey. Bana her şeyden ve herkesten daha çok ihtiyacı var” diyor.

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YILLARDIR MADDİ SIKINTI ÇEKİYOR… ARKADAŞLARI YARDIM SAYFASI AÇTI

Yıllardır kızlarını tek başına büyütmek için çırpınan ve oyunculuk kariyeri de pek parlak gitmeyen Nicole Eggert daha önce evini satmak zorunda kalmıştı.

Şimdi de zorlu kanser tedavisi sürecinde "Geceleri yattığımda paniğe kapılıyorum çünkü şöyle düşünüyorum: "Peki, tüm faturaları kim karşılayacak? Bütün bunları kim yapacak?" diye düşünüp adeta kâbuslar gören ünlü oyuncu için arkadaşları yardım toplamaya başladı.

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YILLAR ÖNCEDEN KALAN PİŞMANLIK… Nicole Eggert göğüs implantlarından kaynaklanan dokunun kendi kendine muayeneyi zorlaştırdığını söylüyor ve şöyle diyor: “Eğer implantlarım olmasaydı ve daha küçük, doğal göğüslerim olsaydı, eminim bunu çok daha erken hissederdim”. Ünlü oyuncu bir süre önce verdiği röportajda yıllar önce bunu yaptığı için çok pişman olduğunu söylemişti. Oynadığı dizi gereği sürekli mayo ve bikini giymek zorunda kalan ünlü oyuncu sette utandığını hatta utandırıldığını, bu yüzden de göğüslerini büyütmek zorundaymış gibi hissettiğini itiraf etmişti.





BEKLEMEK ÇOK ZOR: PANİĞE KAPILIYORUM

Nicole için şimdiki aşama göğsündeki kitlenin alınması olacak. Bu süreçte de kemoterapi ve radyasyon tedavisi görecek.

Ünlü oyuncu şimdilik kanserin yayılıp yayılmadığını bilmediğini söylüyor. Eggert bunu beklemenin ne kadar zor olduğunu "Şunu içimden çıkarın dediğim, paniğe kapıldığım anlar oluyor” diye anlatıyor.