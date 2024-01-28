Kansere yakalanan ünlü oyuncudan acı itiraf… ‘Sette utandığım için yaptırdığım operasyondan çok pişmanım'

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Geçen yılın aralık ayında kanser olduğunu öğrenen, Sahil Güvenlik dışında yine dönemin popüler dizilerinden Charles in Charge’da da rol alan Nicole Eggert bu zorlu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Onu dünyaca ünlü kılan Sahil Güvenlik dizisinde oynamaya başladığında henüz 18 yaşında olan Eggert, göğüsleri küçük olduğu için sete çıkınca çok utandığını itiraf etti.

Ünlü Sahil Güvenlik dizisinin setinde Nicole Eggert ve Pamela Anderson bir arada... Dizi Anderson'a dünya çapında şöhret getirse de Nicole Eggert sonrasında bir türlü istediği büyük çıkışı yakalayamamıştı

Rolü gereği diziyle ünlenen ve yıllarca konuşulan o meşhur kırmızı mayo ve bikinileri giymek zorunda kalan ünlü oyuncu vücut ölçülerinin bu rol için uygun olmadığına inandırılmış, bu yüzden de utanarak gencecik yaşında göğüslerini büyütüp silikon taktırmak zorunda olduğunu hissetmişti.

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Geriye dönüp baktığında bu gençlik hatasından büyük pişmanlık duyduğunu itiraf eden ünlü oyuncu "Şimdi bunu yapan tüm bu genç kızlara bakıyorum ve 'Tanrım, vücutlarınızı rahat bırakın!’ diyorum. Buna mecbur olduklarını düşünmeleri çok acı bir gerçek” dedi.

Nicole Eggert bu dizide oynamak için vücut ölçüleri pek de uygun bulunmayıp, sete çıktığında kendisi de kendi görüntüsünen utanınca hemen silikon taktırmak için estetik cerrahların kapısını çalmıştı

Silikon taktırmak için bıçak altına yatmasını "18 yaşında verilmiş aptalca bir karardı" diye anlatan Nicole Eggert setteki görüntüsü için yapabileceği hiçbir şey olmadığını düşünmüş, işini kaybetmemek için hemen estetik cerrahların kapısını çalmıştı.

52 yaşındaki Eggert 2015 yılında verdiği bir röportajda, 18 yaşındaki ilk operasyonun ardından bir dizi göğüs büyütme ameliyatı daha olduğunu, daha sonra da göğüslerini küçültmek için tekrar operasyon geçirdiğini anlatmıştı.

Nicole Eggert kanserden çok küçük kızını bu hayatta tek başına bırakmaktan korktuğunu itiraf etti

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Eline gelen acılı bir kitleyi fark ettikten sonra hemen doktora giden ünlü oyuncu 2. evre meme kanserine yakalandığını öğrenmişti. Nicole Eggert, önce sol memesindeki tümörün ameliyatla çıkarılacağını daha sonra da kemoterapiye başlayacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu, kanserin "geçen her saniye" içinde "büyüdüğünü" bilerek sık sık korkuya ve paniğe kapıldığını da itiraf etti. Nicole Eggert için bu zorlu sürecin en zor kısmı ise kızları 25 yaşındaki Dilyn ve 12 yaşındaki Keegan'dan ayrılma düşüncesi olmuş.

Nicole Eggert gençlik dönemlerinde Sahil Güvenlik dışında Charles in Charge gibi birçok dizide ve filmde roller üstlendi... Ancak yine de hayatının ilerleyen yıllarında büyük maddi sıkıntılar yaşadı... Şimdi ise yakın arkadaşları ünlü oyuncu için bir yardım sayfası açarak tedavi masraflarını toparlamaya çalışıyor

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"Büyük kızım Dilyn bir yetişkin ama evde 12 yaşında bir kızım var ve ona bakan tek kişi benim. Ailem yok. Hiçbir şeyim yok" diyen ünlü oyuncu Hollywood’da ünlense de istediği büyük çıkışı hiçbir zaman gerçekleştirememiş ve geçmişinde büyük maddi sıkıntılara düşmüştü.

Yıllardır bekar bir anne olarak iki çocuğunu yetiştirebilmek için büyük mücadeleler veren Nicole Eggert için yakın arkadaşları bir yardım sayfası kurdu ve ameliyat ve tedavi masraflarına destek için para toplamaya başladı.

Ünlü oyuncu "Bu çok bunaltıcı bir durum ve kendimi yıpratmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" diyor ve küçük kızı için güçlü görünmeye çalışıyor

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Arkadaşları kitlesel fonlama platformunda "Nicole inatçıdır ve her zaman geçinmenin bir yolunu bulmuştur, ancak bu farklı. Ameliyat ve tedavi sürecinde çalışamayacak. Önünde uzun ve korkutucu bir yol var ve yardım isteyemeyecek kadar korkunç zamanlardan geçiyor" dediler.