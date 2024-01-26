79 yaşında 7’nci kez baba olmuştu… Küçük kızını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

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Gerçek hayatta da dostu olduğu, bir diğer efsane aktör Robert De Niro da sürpriz bir haberle 9 ay önce kızı Gia’ya kavuştu. Üstelik minik Gia usta aktörün yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

"BABA OLMAMDA ŞAŞILACAK BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Robert De Niro uzun yılardır birlikte olduğu kız arkadaşı Tiffany Chen'in bebek beklediği haberi duyulunca “Bunda şaşılacak bir şey yok. bu planlı bir hamilelikti. Bunu bekliyorduk ve sürpriz yaşamadık” demişti.

Robert De Niro 80 yaşında taze baba olmanın ona hissettirdiği duyguları ilk kez anlattı

Kızı doğduktan sonra 80. yaşını kutlayan efsane aktör “80 yaşında bile olsa yeniden baba olmak harika bir duygu" dedi. AARP The Magazine'in Şubat/Mart 2024 sayısı için bir röportaj veren Robert De Niro yayının YouTube kanalında yayınlanan röportajında kızını anlatırken duygularına hakim olamadı.

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KIZINA OLAN HİSLERİNİ ANLATIRKEN DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

9 aylık minik kızı Gia’yı anlatırken gözyaşlarını tutamayan De Niro “Bu harika bir şey. Kızıma baktığımda kafama taktığım ya da endişelendiğim her şey uçup gidiyor" dedi.

Bu kadar ileri yaşta baba olduğu için eleştiri oklarının da hedefi olan De Niro, zaten yaşlı olduğu için Gia büyüdüğünde ne olacağından tam olarak emin olmadığını, ancak bugüne odaklandığını itiraf etti.

"BELKİ O BÜYÜDÜĞÜNDE BURADA OLAMAM AMA KIZIM İÇİN HER ŞEYE DEĞER"

"Kızım büyüdüğünde ne olacağını kim bilebilir… Ama kızım bana bakarken, bakışları içime akarken, düşünürken, izlerken ve gözlemlerken sahip olduğu tatlı bakışları her şeye değer” sözlerini sarf eden usta oyuncu o anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Usta aktörün kızı Gia artık 9 aylık oldu (Görüntü AARP/Youtube kanalı)

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Robert De Niro’nun 45 yaşındaki kız arkadaşı Tiffany Chen Gia’yı 6 Nisan 2023'te. Ancak çift bu haberi ancak bir ay sonra dünyayla paylaştı. De Niro, kızı doğduktan sonra verdiği bir röportajda altı çocuğunu soran bir muhabiri düzeltmiş ve “6 değil 7 çocuk” demişti.

(Görüntü AARP/Youtube kanalı)

KIZININ ANNESİYLE FİLM SETİNDE TANIŞMIŞTI

Robert De Niro ve Tiffany Chen usta aktörün 2015 yılında çekilen "The Intern" filminin setinde tanışmıştı. Sette başlayan bu arkadaşlık bir süre sonra aşka dönüştü ve çift ertesi yıl İspanya’ya yaptıkları seyahatte birlikte görüntülendi.

İlişkilerini bir süre gizlice yaşayan çift De Niro’nun Fransa'da kutladığı 78. doğum gününde dünyanın karşısına resmi olarak ilk kez çıktı. Bir dövüş sanatları ustası ve eğitmeni olan ve hakkında pek az şey bilinen Tiffany Chen, Robert De Niro’yu filmindeki sahneleri için çalıştırmıştı.

De Niro kızıyla ilgili hislerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı (Görüntü AARP/Youtube kanalı)

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ÖNCE BABALIK SEVİNCİ YAŞADI SONRA BÜYÜK BİR ACIYLA SARSILDI

Bugünlerde Killers of the Flower Moon filmindeki performansıyla Oscar’a aday gösterilmesinin sevincini yaşayan Robert De Niro, babalık sevincini yaşadıktan sadece birkaç ay sonra en büyük çocuğu olan kızı Drena De Niro’dan olan torunu Leonardo De Niro Rodriguez’i daha 19 yaşındayken kaybetmenin büyük acısıyla sarsılmıştı.

De Niro bir yandan babalık sevinci yaşarken bir yandan da torununu gencecik yaşta kaybetmenin acısıyla yıkıldı

Robert De Niro Hollywood'un çok çocuklu ünlülerinden biri. Robert De Niro, 1971 yılında o günlerde evli olduğu Diahnne Abbott’ın kızı Drena’yı nüfusuna geçirmişti. Çiftin bu evlilikten bir de Raphael adında oğulları oldu. Usta aktörün Toukie Smith ile ilişkisinden doğan ikizleri Aaron ve Julian da 28 yaşında.

Robert De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen hakkında ünlü bir dövş sanatları üstadının kızı olması dışında çok bir şey bilinmiyor

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4 FARKLI KADINDAN TAM 7 ÇOCUĞU OLDU

Robert De Niro’nun 2018’de boşandığı eşi Grace Hightower'dan da 25 yaşında Elliot adında bir oğlu ve ve 11 yaşında Helen adında bir kızı var. Robert De Niro’nun 7’nci kızı doğduktan birkaç ay sonra çıkan haberlerde usta aktörün diğer çocuklarının minik kız kardeşleriyle henüz tanışmadıkları iddia edilmişti.