Efsane oyuncu 83 yaşında baba olmuştu: Sevgilisi onu doğumdan üç ay sonra terk etti!

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Robert De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen, nisan ayı başında doğan kızlarını mutlu mesut büyütmeye devam ediyorlar. Robert De Niro, bu ileri yaştaki babalık sevincinin sürpriz olmadığını, bebeği planlı şekilde yaptıklarını ve duruma hiç şaşırmadığını söylemişti.

Al Pacino'nun Jan Tarrant'tan 33 yaşında Julie adında bir kızı, uzun yıllar birlikte olduğu efsnane aktris Beverly D'Angelo'dan da 22 yaşında Olivia ve Anton adında ikizleri var...

EFSANE AKTÖRÜN 83 YAŞINDA BABA OLACAĞI HABERİ BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATMIŞTI

Al Pacino cephesinde ise durum biraz daha karışık görünüyordu… Efsane aktör ve 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın çocuklarının olacağı haberi sadece bunu gazetelerden öğrenenler için değil ünlü aktör için de büyük bir şok olmuştu. Al Pacino’nun bu hamilelikten doğumdan sadece 2 ay önce haberi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Pandemi dönemi tanışıp aşk yaşamaya başlayan Noor Alfallah ve Al Pacino’nun ilişkisinin buraya varması efsane oyuncuyu bile şaşkına düşürmüştü anlaşılan. Pacino’nun yakın çevresine “Bu durumda kimseyi hamile bırakacağıma inanmazdım” dediği ve doğumdan önce Noor Alfallah’tan bir babalık testi istediği bile söylenmişi.

Al Pacino ve Noor Alfallah'ın 2020'den beri birlikte olduğu ve pandemi döneminde aşk yaşamaya başladığı biliniyor... 29 yaşındaki Alfallah daha önce de Clint Eastwood, Mick Jagger ve Eli Roth gibi kendinden yaşça bir hayli büyük ünlü yıldızlarla aşk yaşamıştı

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HAMİLELİĞİ NEREDEYSE DOĞUMDAN HEMEN ÖNCE ÖĞRENDİ, BABALIK TESTİ TALEP ETTİ

Al Pacino ve Noor Alfallah’ın Roman adını verdikleri oğullarının doğumundan üç ay sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. Noor Alfallah doğumdan sadece 3 ay sonra Al Pacino'dan olan oğlunun tam velayeti için dava açtı. ABD basınının ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre 29 yaşındaki Alfallah dün Los Angeles'ta efsanevi aktörle ebeveynlik ilişkisini belirlemek için mahkemeye bir dilekçe sundu.

Çiftin arasında neler yaşandığı bilinmiyor; iki taraf da bu konuda bir açıklama yapmadı... Ancak mahkemeye başvurup velayet isteyen taraf Noor Alfallah olduğu için ilişkiyi bitirenin de o olduğu düşünülüyor

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GENÇ SEVGİLİ DOĞUMDAN 3 AY SONRA MAHKEMEYE KOŞTU

Mahkemeye sunulan bu tür bir dilekçenin dilekçe genellikle çocuklu ancak evli olmayan çiftler tarafından çocuğun velayeti, ziyaret ve nafakanın hakkının belirlenmesi için kullanıldığı biliniyor. Noor Alfallah bebeğinin tam velayet hakkını isterken Al Pacino’ya da "makul ziyaret" hakkı verilmesini ve çocukla ilgili okul ve tıbbi tedavi gibi önemli kararlarda efsane aktöre de söz hakkı verecek yasal velayeti paylaşımını talep etti.

Alfallah ayrıca Al Pacino’dan mahkeme ve avukat masraflarının ödenmesini de talep etti. Genç kadının mahkemeye sunduğu bu taleple birlikte oğlunun Pacino’nun “biyolojik” çocuğu olduğunu kanıtlayan ve ünlü aktör tarafından doğumdan sonra imzalanmış "gönüllü ebeveynlik beyanı "nın bir kopyasını da yetkililere teslim etti.

Al Pacino'nun "Ben bu yaşta kimseyi hamile bırakamam sanıyordum" demesi ve hamilelikten de ancak doğumdan birkaç ay önce haberdar olması soru işareti yaratmıştı

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Noor Alfallah'ın mahkemeye verdiği belgelere göre Al Pacino'dan herhangi bir nafaka talebi olmadı. Alfallah sadece velayet konusunu gündeme taşıdı. Ancak dilekçeler arasında bebekle ilgili sağlık, eğitim gibi konularda Al Pacino da ebeveyn olarak yetkilendirilmesi de var. Bu da zaten ileriki zamanlarda Alfallah'a nafaka hakkı tanıyacak bir detay.

Mahkemeye verilen bu belgeyle birlikte Al Pacino ve Noor Alfallah’ın oğlu Roman’ın doğum tarihinin 6 Haziran olduğu da ortaya çıktı. Ünlü aktörün Noor Alfallah henüz hamileyken babalık testi istediği söylentileri çiftin sözcüleri tarafından yalanlanmış olsa da mahkemeye imzalı bir babalık belgesi sunulması da dikkatlerden kaçmadı.

NAFAKA TALEBİ YOK SADECE BEBEĞİN BAKIM VE VELAYETİ KONUSU GÜNDEME GELDİ

Al Pacino ve A’ın ilişkileri ve bir çocuk sahibi olacakları ortaya çıktığında herkes aradaki büyük yaş farkını ileri sürerek Noor Alfallah’ın efsane aktörün ünü ve servetinden faydalanmak isteyen bir “servet avcısı” olup olmadığını dile getirmişti. Alfallah’ın daha önce de kendinden yaşça oldukça büyük ünlü isimlerle ilişkileri olduğu biliniyor.

Noor Alfallah'ın mahkemeye verdiği belgeler arasında Al Pacino'nun 3 aylık Roman'ın kendi çocuğu olduğuna dair altına imza attığı "gönüllü ebeveynlik" belgesi de olduğu öğrenildi

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Oysa Noor Alfallah’ın son derece zengin bir aileden geldiği ve kendisinin de Hollywood’daki yapım şirketlerinde oldukça yüksek maaşlı yöneticilik pozisyonlarında görev yaptığı ve zaten durumunun mali olarak gayet yerinde olduğu biliniyor. Yakın çevresinin anlattığına göre Alfallah sadece kendinden yaşlı erkeklerden hoşlanıyor. Ve annelik heyecanını tatmayı çok istiyordu…