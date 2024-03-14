Ünlü aktör çocuk yaşta tacize uğradığını itiraf etti: Başıma gelenleri asla unutamadım

Haberin Devamı

Nickelodeon kanalında yayınlanan çocuk ve gençlik dizileriyle daha 5 yaşında başladığı oyunculuk kariyerinde sayısız film ve dizide rol alan 37 yaşındaki ünlü oyuncu Drake Bell geçmişinin kâbus dolu günlerini yıllar sonra anlattı.

UĞRADIĞI CİNSEL TACİZİ YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Drake & Josh dizisinin yıldızı olan Drake Bell, çocukken diyalog koçu Brian Peck tarafından defalarca tacize uğradığını ilk kez kamuoyuna açıkladı.

Drake Bell'in yaşadığı korkunç taciz hikâyesi “Çocuk Televizyonunun Karanlık Yüzü” adlı belgeselde ele alındı

Bu korkunç olay Drake Bell 15 yaşında “The Amanda Show” dizisinin kadrosundayken meydana geldi. Bu beklenmedik itiraf birkaç gün sonra yayınlanacak olan “Quiet on Set” adlı belgeselde ele alınıyor.

Haberin Devamı

“Çocuk Televizyonunun Karanlık Yüzü” başlığıyla yayınlanacak belgesel 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında yayınlanan ve milyonların izlediği çocuk programlarının arkasındaki zehirli ve tehlikeli kültürü ele alıyor. Bell 2021'de reşit olmayan bir çocuğu tehlikeye atmak suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve hapse girmeden kurtulmuştu... Ünlü oyuncu çocukken yaşadığı bu zorlu sürecin onu yetişkinlik döneminde alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi alışkanlıklara ve kötü davranışlara ittiğini söylüyor

KARİYERİNE YARDIMCI OLMA BAHANESİYLE HAYATINI KARARTMIŞ!

Şu anda 37 yaşında olan Bell belgeselde "Brian ve ben gerçekten yakınlaştık çünkü pek çok ilgi alanımız aynıydı, geriye dönüp baktığımda onun bu davranışlarının ve bana söylediklerinin muhtemelen bir bilerek yapıldığını düşünüyorum" diyor.

Bell oyunculuğa 5 yaşında tam da anne ve babasının boşanması sürecinde başlamıştı. Çoğunlukla reklamlarda ve küçük TV rollerinde çalıştıktan sonra 1999 yılında Nickelodeon'un The Amanda Show adlı dizisine girdi.

Ünlü oyuncu 3 sene önce baba olmuştu

Haberin Devamı

Ertesi yıl, dizinin ikinci sezonunun ilk gününde Bell, kendisiyle arkadaş olan ve oyunculuk dersleri için onu evine bile davet eden diyalog koçu Brian Peck ile tanıştı.

BABASI DURUMU FARK ETTİ ANCAK “SUSTURULDU”

Bir süre sonra Bell'in babası Joe Bell diziyle ilgili endişelerini dile getirdi ve Peck'in sürekli oğlunun etrafında olmasından rahatsız olduğunu söyledi. Peck ve oğlu arasındaki ilişki Joe'nun hala hoşuna gitmiyordu ve bunu tekrar dile getirdiğinde sette dışlandığını ve oradan uzaklaştırıldığını iddia etti.

Tacizci Peck daha sonra Bell'in menajeri oldu ve Bell ile babasının arasının açılması için uğraştı ve bunu da başardı. Peck, Bell'in annesiyle birlikte yaşadığı yerden Los Angeles'taki oyunculuk seçmelerine giderken ona eşlik ediyordu.

Haberin Devamı

MUTLAKA BİR BAHANE BULUP ONUN KENDİ EVİNDE KALMASINI SAĞLIYORDU

Ve yolu bahane edip genç yıldız Drake Bell’in kendi evinde kalmasını sağlıyordu. Bir gece her şey değişti ve Bell için kâbus başlamış oldu:

"Genelde uyuduğum kanepede uyuyordum ve onun sesiyle uyandım. Gözlerimi açtım ve uyandığımda o... bana cinsel saldırıda bulunuyordu," diyor o sırada 15 yaşında olan Bell. "Donup kaldım, tam bir şok içindeydim ve ne yapacağımı ya da nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum."

Drake Bell kendisini taciz eden Peck'in onu bir bahane bularak evine götürdüğünü ve bu yaşananların uzun süre tekrar ettiğini ilk kez itiraf etmiş oldu

Haberin Devamı

Bell yaşadıklarını anlatmaya "Ne zaman bir seçmeye katılsam ya da diyalog üzerinde çalışmam gerekse, bir şekilde kendimi Brian'ın evinde buluyordum. Her şey daha da kötüye gitti, daha da kötüye gitti, daha da kötüye gitti ve kapana kısılmıştım. Hiçbir çıkış yolum yoktu. Taciz çok fazlaydı ve oldukça acımasızdı" sözleriyle devam etti.

“BAŞIMA GELENLERİ ASLA UNUTAMADIM”

Ünlü oyuncu istismarın birden fazla kez yaşandığını ve başına gelenleri asla unutamadığını söylüyor.

"Sık sık o zamana dönüp bakıyorum ve nasıl hayatta kaldığımı merak ediyorum" diyen Bell "Kötü muamele içeren tüm olayları hatırlıyorum, ancak bunun dışındaki her şey benim için çok bulanık, bu da çok üzücü çünkü bu süre zarfında hayatımda ve kariyerimde pek çok harika şey yaşadım. Ancak içimde uğraştığım şeylerin gölgesinde kaldı ve mahvoldu, bu da benim için gerçekten zor oldu" sözleriyle çocuk yaşta yaşadığı bu korkunç olayın hayatında bıraktığı izi anlatıyor. Drake Bell'e bu kötülükleri yapan kişi sonunda ceza aldı ancak mahkeme esnasında ünlü oyuncunun adı kamuoyuna açıklanmadı

Haberin Devamı

SUÇLU CEZASINI BULDU ANCAK ÜNLÜ AKTÖRÜN ADI KAMUOYUNA AÇIKLANMADI

2004 yılında Bell'in davasıyla bağlantılı olarak Peck, 16 yaşından küçük bir çocuğu taciz etmek ve 14 ya da 15 yaşındaki bir çocukla müstehcen bir eylemde bulunmakla suçlandı ancak bu suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme yine de Brian Peck’i suçlu buldu ve tacizci diyalog koçu 16 ay hapis yattı. Bu cezayla birlikte Peck aynı zamanda cinsel suçlular listesine kayıt yaptırdı ve ABD yasaları gereği gittiği her yerde kendisini “Ben bir çocupu taciz eden bir taciz suçlusuyum” diyerek tanıtmak zorunda kaldı...