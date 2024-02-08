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Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor

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#Miley Cyrus#Liam Hemsworth#Maxx Morando
Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 10:47

Geçen sene iki çocuğunun babası ünlü futbolcu Gerard Pique’den ayrılan Shakira, büyük bir ihanete uğradığını ve sevdiği adamın onu yarı yaşında bir güzelle  aldattığını öğrenerek adeta yıkılmıştı. Bu acısını hırsa çeviren ve Pique’ye yazdığı intikam şarkısıyla listeleri altüst eden Shakira’nın yolunda giden bir pop yıldızı daha var…

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Bu yıldızsa pazar gecesi dağıtılan Grammy’lerde ilk kez ödül kazanan Miley Cyrus’tan başkası değil. Geçen sene çıkardığı Flowers adlı şarkısıyla yıllarca aday  olduğu ödülü ilk kez kazanan Miley Cyrus da affetmediği ihanetin intikam şarkısını yazmıştı.

2019’dan 2020’ye kadar bir dargın bir barışık aşk yaşadığı ünlü Hollywood yıldızı Liam Hemsworth’le 2018’de nikah masasına oturan Miley Cyrus, 2020’de ihanet söylentilerinin arasında boşandı.

Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor
Miley Cyrus'un Grammy'lerde kazandığı büyük başarı hâlâ dillerde... Yıldız şarkıcı büyük ödülleri onu aldatan kocasına yazdığı intikam şarkısıyla aldı

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“BEN KENDİMİ SENDEN DAHA İYİ SEVERİM” DEMİŞTİ

31 yaşındaki yıldız şarkıcı ona yıllarca beklediği büyük ödülleri getiren şarkısını geçen yıl 34 yaşındaki Hemsworth’ün doğum gününde piyasaya sürmüştü.

Şarkının sözlerinde “Kendimi dans ettirebilirim / Kendi elimi tutabilirim / Evet, beni senden daha iyi sevebilirim / Evet, kendimi senden daha iyi sevebilirim” diyen Miley Cyrus eski eşi Liam Hemsworth’e sesleniyor, onu ve ihanetini çoktan geride bıraktığını anlatıyordu.

Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor

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İNTİKAM ŞARKIYLA ALINDI AMA DEVAMI DAHA DA “TATLI” BİR İNTİKAM OLDU

Hatta şarkının klibinin çekildiği evde Liam Hemsworth’ün, Miley Cyrus’u tam 14 farklı kadınla aldattığı bile iddia edilmişti. Uğradığı ihanetin şarkısıyla milyonlarca kez dinlenen ve cebini dolduran Cyrus hayal ettiği ödüllere de kavuştu.

Yıldız şarkıcının gerçek intikamı ise tüm bu başarıların ve ödüllerin ötesinde oldu. Miley Cyrus’un, Liam Hemsworth’ten ayrıldıktan sonra hayatına giren ve son iki senedir büyük aşk yaşadığı erkek arkadaşı Maxx Morando'yla aynı eve taşındığı ortaya çıktı.

Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor
Neredeyse 10 yılını bir küs bir barışık geçirdiği eski eşine "Ben kendimi senden daha iyi severim" diye seslenen Miley Cyrus intikam şarkısıyla çok konuşuldu... Ancak yaşadığı mutlu ilişki şarkıdan da büyük bir intikam haline geldi

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“HERKES ONA BAYILIYOR”

Kendisi de Liily adlı grubun davulcusu olan 25 yaşındaki Morando ve Miley Cyrus, Grammy gecesinde de birlikteydi. Miley Cyrus sahneden erkek arkadaşına seslenerek ailesiyle birlikte ona da teşekkür etti.

Yakın çevreleri Miley Cyrus ve Maxx Morando'nun ilişkisinin giderek ilerlediğini, çok mutlu olduklarını ve en sonunda aynı eve taşınarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. Miley Cyrus’un ailesinin ve yakınlarının Maxx Morando'yu çok sevdiği ve benimsediği söyleniyor.

Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor
Maxx Morando spot ışıklarını pek sevmediği için ünlü çift pek ortalarda gözükmüyor ancak ilişkilerini de saklamıyorlar: Miley Cyrus Grammy kazandıktan sonra ödül konuşmasında sevgilisine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi

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BU AŞK ONU ÇOK DEĞİŞTİRDİ

Morando’nun özel hayatı konusunda ketum olduğu, pek ortalarda görünmeyi, basında yer almayı da özellikle sevmediği söyleniyor. Miley Cyrus da sevgilisinin bu özelliklerinden pek memnunmuş anlatılanlara göre.

Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor

Cyrus’un yakın çevresi bu artık giderek ciddileşen ilişkinin ünlü şarkıcıyı çok değiştirdiğini, Miley’nin giderek çok daha sakin ve uyumlu birine dönüştürdüğünü anlatıyor. 31 yaşındaki Cyrus ve 25 yaşındaki Morando, ilk olarak 2021’in son günlerinde “görücü usulü” de denebilecek, tanıdıklarının ayarladığı, “kör randevu” diye tabir edilen bir randevuya çıkmıştı.

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Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor

ÇÖPÇATANLAR ARAYA GİRMİŞTİ… “EN KÖTÜ İHTİMALLE RANDEVUDAN KAÇARIM” DEMİŞ

Yani birbirlerini daha önceden tanımayan, ya da ilişki niyetleri hiç olmayan ikili çöpçatanların ısrarıyla bir araya gelmişti. Miley Cyrus, birkaç ay önce verdiği röportajda "Benim için kör bir randevuydu ama onun için pek de öyle değildi" demişti.

Ona ihanet eden kocasına şarkı yazmıştı… Asıl intikamını ise mutluluğuyla alıyor
Miley Cyrus ilk randevularını anlatırken "Onu beğenmezsem oradan kaçarım diye düşünmüştüm" diyor... Ardan 2 yıl geçtikten sonra mutlu aşıklar artık aynı evde yaşamaya başladı

İlk randevularını anlatan Cyrus “Olabilecek en kötü şey onu beğenmezsem randevuyu terk etmek olur” diye düşünerek gittiği bu ilk randevudan iki sene sonra sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başladı…

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#Miley Cyrus#Liam Hemsworth#Maxx Morando

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