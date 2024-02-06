Ömrünün en önemli gecesini yaşamıştı… Genç sevgilisiyle evlenen babasının adını anmadı: Sevincini üvey babasıyla yaşadı!

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Yıllardır birçok kez aday olduğu Grammy’lerden hep eli boş dönen Miley Cyrus bu sene, listelerde fırtınalar estiren hit şarkısı Flowers ile iki ödül birden kazandı. Cyrus, şarkısıyla önce Yılın En İyi Solo Performansı ödülünü ardından da Yılın Kaydı ödülünü kucakladı.
HEP ELİ BOŞ DÖNDÜĞÜ TÖRENDEN İKİ ÖDÜLLE AYRILDI
Ünlü şarkıcı bu tarihi başarısını büyük bir mutlulukla ve döktüğü sevinç gözyaşlarıyla kutladı. Gecede sahne alıp şarkı da söyleyen, ödül almak için iki kez sahneye çıkan ve iki ayrı konuşma yapan Miley Cyrus’un bu konuşmalarda öz babasını anmaması aile içinde yaşanan acı gerçeği ortaya çıkarmış oldu.
Miley Cyrus, ödüllerini alırken öz babası Billy Ray Cyrus’un hiç adını anmadı ancak sevincini annesinin geçen yaz evlendiği üvey babası, ünlü oyuncu Dominic Purcell’le paylaştı. Ünlü şarkıcı ödül konuşmasında ailesine, annesine ve kardeşlerine teşekkür ederken ünlü babasının adını hiç anmadı.
HERKESİ SAYDI BİR TEK BABASININ ADINI ANMADI
Hatta sahneye ödül vermek için çıkanları işaret ederek “Size, sevdiklerinize, herkese teşekkür ediyorum. Sanırım kimseyi unutmadım” diyerek babasından hiç bahsetmemesinin altını da özellikle çizdi. Bu da yıllardır adları hep bir arada anılan ünlü baba – kızın aralarının bozuk olduğu söylentilerinin sadece bir iddiadan ibaret olmadığını gösterdi.
Country müziğin en ünlü isimlerinden Billy Ray Cyrus, 1993’te evlendiği Tish Cyrus’tan doğan üç çocuğu Miley, Noah ve Braison’ı kendi şöhretini de kullanarak kolayla gösteri dünyasına sokmuştu. Üç kardeşten en başarılı olanı Miley Cyrus oldu.
BUGÜN GELDİĞİ YERİ ÜNLÜ BİR MÜZİSYEN OLAN BABASINA BORÇLU
Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus’un önce bir çocuk yıldız olarak oyunculuk yapmasının ardından da müzik piyasasına girerek sivrilmesinin hem en büyük nedeni hem de en büyük destekçisiydi. Tish Cyrus da eşine bu konuda yardımcı olmuş, çocuklarının menajerliğini yıllarca üstlenmişti.
Miley Cyrus, bir anlamda hem ününü hem de pazar gecesi kazandığı ilk Grammy ödüllerini borçlu olduğu, üstelik kendisi de ünlü bir müzisyen olan babasını hiçe saymış oldu. Bu şoke edici davranışın ardında ise Billy Ray Cyrus’ın geçen yıl ekim ayında yaptığı evlilik var…
ANNESİ DE BABASI DA BAŞKALARIYLA EVLENDİ AMA...
Miley’nin anne ve babası, Billy Ray ve Tish Cyrus, 29 yıllık evliliklerini Nisan 2022’de resmi olarak bitirdiler. Ancak ünlü çiftin evliliklerinin zaten bundan iki yıl önce bittiği söylendi. Bu ayrılığın ardından Tish Cyrus, Prison Break dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Dominic Purcell’le evlendi.
Billy Ray Cyrus da ekim ayında Avustralyalı şarkıcı Firerose ile hayatını birleştirdi. 62 yaşındaki ünlü müzisyenin yeni eşi Firerose 34 yaşında yani neredeyse yarı yaşında. İkili 2021'de birlikte söyledikleri bir şarkı yayınlamış, sonra da bu şarkının tanıtımı için kanal kanal gezmişti. İşte aşkları da bu sırada başladı.
YARI YAŞINDAKİ BİRİYLE EVLENEN BABASINI HİÇE SAYDI
Miley Cyrus’ın bu evliliği onaylamadığı, babasının evlendiği kişiyle hiç tanışmadığı ve onun yarı yaşında bir kadınla evlenmesinden rahatsız olduğu iddia ediliyordu. Ünlü baba – kızın aralarından su sızmasa da bu evlilikle araları bozuldu. Hatta Miley Cyrus babasının düğününe de katılmayarak bu konudaki tavrını net şekilde ortaya koydu.
Öte yandan Miley Cyrus, annesi Tish’in evliliği konusunda oldukça mutlu. Annesinin Dominic Purcell’le aşkına ve boşanma davası bittikten hemen sonra evlenmesine hiç tepki göstermemesi bir yana, ünlü şarkıcı annesinin düğününde onun baş nedimesi bile oldu. Hatta düğüne Miley’nin diğer kardeşleri de katıldı.
ONU DESTEKLEMEYE GELEN ÜVEY BABASINI SEÇTİ
Billy Ray Cyrus pazar geceki Grammy töreninde ortalarda görünmezken annesi Tish ve onun yeni eşi Dominic Purcell, Miley Cyrus’a destek olmak için salondaydı. Miley Cyrus da zaten babasını yok sayıp teşekkür bile etmediği ödül konuşmalarının ardından hemen yanlarına koşup sevincini onlarla sarılarak yaşadı…