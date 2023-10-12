Ünlü şarkıcı yarı yaşındaki nişanlısıyla evlendi: Ruhlarımız bu düğünle birleşip bir oldu

Haberin Devamı

Mutlu evliliğin haberi ABD basınında “Ünlü şarkıcı artık kırık kalbini tamir etti” başlıklarıyla duyuruldu. Briçok başarılı albüme imza atan ve milyonlar satan Billy Ray Cyrus "Achy Breaky Heart " (Acıyan Kırık Kalbim) şarkısıyla ünlenmişti.

62 yaşındaki Billy Ray Cyrus 34 yaşındaki Avustralyalı şarkıcı Firerose bir yıllık nişanlılıktan sonra nihayet evlendi

Yeni evli çift kır düğünlerinin birbirinden güzel fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaştı. Ünlü şarkıcı yeni eşiyle ortak paylaşımının başlığında “10/10/23. Bu tarih her zaman ruhlarımızın kutsal evlilikte bir olarak birleştiği en güzel, en neşeli gün olacak.”

Haberin Devamı

Cyrus ve Firerose düğünlerini "Hayal edebileceğimiz en mükemmel, ruhani aşk kutlamasıydı.” diyerek duyurdular. İkili 2021'de yayınlanan New Day adlı parça için bir araya gelmiş, o yıl boyunca da şarkıyı birlikte seslendirmek için talk şovları gezmişti. Cyrus ve Firerose düğünlerini "Hayal edebileceğimiz en mükemmel, ruhani aşk kutlamasıydı.” diyerek duyurdu

Bu iş birliğinin ardından doğan aşkları giderek büyüyünce 62 yaşındaki Billy Ray Cyrus 34 yaşındaki sevgilisine evlenme teklif etmişti. Çift hemen nişanlandı ancak bunu bir süre sakladı. Avustralyalı şarkıcı Firerose, Cyrus’un kendisine dizleri üzerine çökerek evlilik teklifi ettiğini anlatmıştı.

Çift ilk olarak 2021'de birlikte bir şarkı yapmak için bir araya gelmişti... Kısa süre sopnra da aşk yaşamaya başladılar: Bu yeni aşkın başlangıcı ünlü şarkıcının karısı Tish Cyrus'tan ayrıldığı döneme denk gelmesiyle dikkat çekmişti

Billy Ray Cyrus 1993’te evlendiği Tish Cyrus’tan Nisan 2022’de yani tam da Firerose ile büyük bir aşk yaşamaya başlamışken ayrıldı. Ancak çift evliliklerinin bundan zaten iki yıl önce bittiğini açıklamıştı. Billy Ray ve Tish Cyrus’un Miley, Noah ve Braison adında üç çocuğu var.

Haberin Devamı

Miley Cyrus ve kardeşleri büyük bir yıldız olan babalarının ünleri ve onlara menajerlik yapan annelerinin uğraşlarıyla gösteri dünyasına küçük yaşta adım atmışlardı. Miley Cyrus önce oyunculuk yaptı sonra şarkıcılık kariyerine başlayarak büyük bir yıldız oldu. Ünü de babasını çoktan silip atmış durumda.

Öte yandan Billy Ray Cyrus’un neredeyse 30 yıllık evlilikten sonra yollarını ayırdığı Tish Cyrus da ağustosta ünlü oyuncu Dominic Purcell’le evlenmişti. Tish Cyrus’un Malibu’da gerçekleşen düğünü de tıpkı eski eşi Billy Ray Cyrus’unkine benzer rüya gibi bir kır düğünüydü.

Billy Ray ve Tish Cyrus kızları Miley'yi Liam Hemsworth'le evlenirken yalnız bırakmamıştı... Yıllar sonra Miley de annesi Tish'i kendi elleriyle evlendirmiş oldu

Haberin Devamı

Düğüne annesinin baş nedimesi olarak katılan Miley Cyrus bu düğün hakkında güzel açıklamalar yapmış “şimdi sıra babamı evlendirmekte” demişti. Yıldız şarkıcının babasının düğününe katılıp katılmadığı ise bilinmiyor.

Miley Cyrus annesinin 2 ay önceki düğününde nedime olmuş "Şimdi sıra babamı evlendirmekte" demişti