Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’

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40 yıldan fazladır kameralar önünde olan Nicolas Cage, Hollywood’un en uzun ve en başarılı kariyerlerinden birine sahip. Maceradan romantik komediye, korkudan bilim kurguya sayısız türde filmde rol alan Cage, sektörde adeta bir yaşayan efsane.

Oscar’dan Altın Küre’ye sayısız ödüle de sahip olan Nicolas Cage, son yıllarda önüne sunulan her film teklifini kabul ediyordu. Yıllardır sezon başına bir değil birkaç yapımda birden yer alan Cage, ilerleyen yaşına rağmen sürekli film yapmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuğu ve son yıllarda rol aldığı bağımsız yapımları çok sevdiğini söylese de Nicolas Cage, aslında biraz da “mecburiyet” için kamera karşısına bu kadar sık geçmeye başlamıştı.

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7 Ocak'ta 60 yaşına basacak olan Cage, birçok örnekte olduğu gibi bir zamanlar lüks içinde yaşayan ancak sonradan deyim yerindeyse “sıfırı tüketen” ünlülerden… Aslında ünlü bir ailenin mensubu olan, sinema dünyasında hatırı sayılır bir kariyer yapan Nicolas Cage, efsane yönetmen Francis Ford Coppola’nın da yeğeni.

Nicolas Cage kendinden 30 yaşı küçük beşinci eşi Riko Shibata ile 2021’de evlendi

Ancak oyunculuk kariyerinde bu ünlü soyadı ona haksız bir avantaj sağlamasın diye Cage soyadını kullanmasıyla da takdir toplayan bir oyuncu. Bir zamanlar oyunculuktan adeta bir servet kazanan yıldız isim kendine şatolar bile satın aldıktan sonra “dibi” gördü.

Aslında birçok ünlü yıldız gibi o da oyunculuktan kazandığı parayı emlağa yatırmak istemişti. Ancak Nicolas Cage'e İngiltere ve Almanya'da şatolar satın almış, New Orleans'ta kendisine ultra lüks bir malikane yaptırmış hatta bir de ada satın almıştı!

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Bu akılcı olmayan yatırımlar emlak kriziyle birlikte elinde kalınca yani aslında ona para kazandırmak yerine kaybettirince milyonlarca dolar borcun altına giren Nicola Cage, iflas bayrağı açmayı kendine yedirememiş, bunun yerine borçlarını ödeyebilmek ve düze çıkabilmek için yılda birkaç filmde birden oynamaya başlamıştı.

Artık durumunu düzelten Cage nihayet rahat bir nefes aldı… Oyunculuktan vazgeçmeyi düşünmese de artık yavaş yavaş oyunculuğu azaltıp, ailesine ve özellikle de bir yaşındaki kızına vakit ayırmak istediğini söylüyor.

Nicolas Cage eşi ve küçük kızını yoğun film çekimleri arasında havaalanlarında ya da setlerde zorlukla görüyordu... Usta aktör artık vaktini ailesine ayırmak istiyor

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"60 yaşım yaklaşıyor. Artık haftada bir kitap okumak istiyorum, kızımla daha fazla zaman geçirmek istiyorum" diyen Nicolas Cage, iflastan kurtulunca önceliğinin artık oyunculuk değil ailesi olduğunu söylüyor.

Cage, beşinci eşi Riko Shibata ile 2021’de evlenmişti. Çiftin kızları August Francesca Coppola Cage de geçen yılın eylül ayında dünyaya geldi. Usta aktörün önceki ilişkilerinden 33 yaşında Weston ve 18 yaşında Kal-El adında iki oğlu daha var.