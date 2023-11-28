×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’

Güncelleme Tarihi:

#Nicolas Cage#Riko Shibata#Francis Ford Coppola
Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 15:05

Hollywood’un en çalışkan aktörlerinden biri. Hatta son yıllarda o kadar çok filmde yer aldı ki kendini gereğinden fazla yordu bile denebilir. Bu koşuşturmanın altındaysa oyunculuk aşkından başka kaygılar vardı…

Haberin Devamı

40 yıldan fazladır kameralar önünde olan Nicolas Cage, Hollywood’un en uzun ve en başarılı kariyerlerinden birine sahip. Maceradan romantik komediye, korkudan bilim kurguya sayısız türde filmde rol alan Cage, sektörde adeta bir yaşayan efsane.

Oscar’dan Altın Küre’ye sayısız ödüle de sahip olan Nicolas Cage, son yıllarda önüne sunulan her film teklifini kabul ediyordu. Yıllardır sezon başına bir değil birkaç yapımda birden yer alan Cage, ilerleyen yaşına rağmen sürekli film yapmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’

Oyunculuğu ve son yıllarda rol aldığı bağımsız yapımları çok sevdiğini söylese de Nicolas Cage, aslında biraz da “mecburiyet” için kamera karşısına bu kadar sık geçmeye başlamıştı.

Haberin Devamı

7 Ocak'ta 60 yaşına basacak olan Cage, birçok örnekte olduğu gibi bir zamanlar lüks içinde yaşayan ancak sonradan deyim yerindeyse “sıfırı tüketen” ünlülerden… Aslında ünlü bir ailenin mensubu olan, sinema dünyasında hatırı sayılır bir kariyer yapan Nicolas Cage, efsane yönetmen Francis Ford Coppola’nın da yeğeni.

Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’
Nicolas Cage kendinden 30 yaşı küçük beşinci eşi Riko Shibata ile 2021’de evlendi

Ancak oyunculuk kariyerinde bu ünlü soyadı ona haksız bir avantaj sağlamasın diye Cage soyadını kullanmasıyla da takdir toplayan bir oyuncu. Bir zamanlar oyunculuktan adeta bir servet kazanan yıldız isim kendine şatolar bile satın aldıktan sonra “dibi” gördü.

Gözden KaçmasınGenç yıldız kamera önünde soyunmayı reddetti… ‘Bu resimler internete düşecek ve sonsuza dek orada kalacak’Genç yıldız kamera önünde soyunmayı reddetti… ‘Bu resimler internete düşecek ve sonsuza dek orada kalacak’Haberi görüntüle

Aslında birçok ünlü yıldız gibi o da oyunculuktan kazandığı parayı emlağa yatırmak istemişti. Ancak Nicolas Cage'e İngiltere ve Almanya'da şatolar satın almış, New Orleans'ta kendisine ultra lüks bir malikane yaptırmış hatta bir de ada satın almıştı!

Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’

Haberin Devamı

Bu akılcı olmayan yatırımlar emlak kriziyle birlikte elinde kalınca yani aslında ona para kazandırmak yerine kaybettirince milyonlarca dolar borcun altına giren Nicola Cage, iflas bayrağı açmayı kendine yedirememiş, bunun yerine borçlarını ödeyebilmek ve düze çıkabilmek için yılda birkaç filmde birden oynamaya başlamıştı.

Artık durumunu düzelten Cage nihayet rahat bir nefes aldı… Oyunculuktan vazgeçmeyi düşünmese de artık yavaş yavaş oyunculuğu azaltıp, ailesine ve özellikle de bir yaşındaki kızına vakit ayırmak istediğini söylüyor.

Borçlarını ödeyebilmek için gelen önüne gelen filmde oynuyordu… ‘Yaşım geldi artık biraz da kızımı büyüteceğim’
Nicolas Cage eşi ve küçük kızını yoğun film çekimleri arasında havaalanlarında ya da setlerde zorlukla görüyordu... Usta aktör artık vaktini ailesine ayırmak istiyor

Haberin Devamı

"60 yaşım yaklaşıyor. Artık haftada bir kitap okumak istiyorum, kızımla daha fazla zaman geçirmek istiyorum" diyen Nicolas Cage, iflastan kurtulunca önceliğinin artık oyunculuk değil ailesi olduğunu söylüyor.

Cage, beşinci eşi Riko Shibata ile 2021’de evlenmişti. Çiftin kızları August Francesca Coppola Cage de geçen yılın eylül ayında dünyaya geldi. Usta aktörün önceki ilişkilerinden 33 yaşında Weston ve 18 yaşında Kal-El adında iki oğlu daha var.

Gözden KaçmasınSadece 107 gün evli kaldığı Nicolas Cage, hayatını kaybeden Lisa Marie Presleynin ardından konuştu: Tek bir tesellim varSadece 107 gün evli kaldığı Nicolas Cage, hayatını kaybeden Lisa Marie Presley'nin ardından konuştu: Tek bir tesellim varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nicolas Cage#Riko Shibata#Francis Ford Coppola

BAKMADAN GEÇME!