Genç yıldız kamera önünde soyunmayı reddetti… ‘Bu resimler internete düşecek ve sonsuza dek orada kalacak’

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Şiddetten aksiyona, acıklı sahnelerden müstehcen anlara kadar oyuncular kariyerleri boyunca çeşit çeşit karaktere hayat veriyorlar. Özellikle de kadın oyuncular canlandırdıkları cesur rollerle uzun süre konuşuluyor.

Hatta bu rollerin üzerinden yıllar geçse de hâlâ o görüntüleriyle basında yer almaya devam ediyorlar. Rol aldığı Poldark ve The Outlaws gibi başarılı yapımlarla tanınan İngiliz yıldız Eleanor Tomlinson da bu konuda çekinceleri olan bir oyuncu.

Poldark dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyunucu Eleanor Tomlinson, kameralar karşısında müstehcen pozlar vermekten kaçınıyor çünkü bunların bir gün internette karşısına çıkmasından ve peşini bırakmamasından çekiniyor

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31 yaşındaki yıldız başrolünde yer aldığı yeni dizisi The Couple Next Door için kameralar önünde soyunmayı ve çıplaklık içeren sahnelerde oynamayı reddetmiş. Üstelik dizi zaten tür olarak erotik gerilim olarak sınıflandırılsa birçok yakın sahne içerse de…

Ancak dizinin bu müstehcen doğasına rağmen Tomlinson kamera karşısında soyunmak konusunda kararlı davranarak bunun gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi. The Times'a konuşan ünlü oyuncu “Daha önce de çıplaklık içeren sahnelerim oldu ama bu benim için projeye ve bunun ne kadar gerekli olduğunu hissettiğime bağlı. Ve bunun şimdiki işim için gerekli olduğunu düşünmedim” açıklamasını yaptı.

Dizide birbirleriyle komşu olan iki çiftin arasında yaşanan ilişkiler anlatılıyor... Yapımda birçok çarpıcı sahne olsa da Tomlison bunların çıplaklık içermemesi için ısrarcı olmuş

Eleanor Tomlinson’ın tek kaygısı da bu değil. Genç yıldız çıplak sahnelerin çok ciddi bir iş olduğunu ve oyuncuları kariyerleri boyunca takip edebileceğini de belirtti. “Bu aslında kendimi korumaya yönelik bir tereddüt. Çünkü birisi sizin çıplak sahnelerinizi izlerken diziyi durdurup ekran görüntüsü alıyor ve bu resimler internete düşüyor ve sonsuza dek orada kalıyor”.

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Üstelik Tomlinson’a belli noktalarda çıplak olması için baskı da yapılmış. Yıldız oyuncu bunu da açık yüreklilikle paylaştı. Ancak Eleanor Tomlinson, bu baskılar arttıkça sahne arkasındakilere kızıp bağırmamak için kendini epey tutmuş.

Yıldız oyuncu geçen yıl ünlü rugby oyuncusu Will Owen'la nikah masasına oturmuştu

Tomlinson’a göre ekrana daha şehvetli sahneler yansıtmanın sayısız farklı yolu var. Ünlü oyuncu aslında her şeyin oyuncular arasındaki kimyaya ve sette çalışan mahremiyet koordinatörleriyle ne kadar iyi çalıştıklarına bağlı olduğunu vurguluyor.

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Bu duruşunu daha da ileri götüren başarılı aktris kamera önünde “her şeyi” sergilemenin izleyicinin dikkatini bozduğunu da sözlerine ekliyor. Tomlinson, rol aldığı yeni dizi için "Aslında çıplaklığın olmamasının diziyi daha ilginç kıldığını düşünüyorum” diyor.