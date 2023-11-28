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Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... 'Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar!'

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#Jennifer Lawrence#Kylie Jenner#Estetikli Ünlüler
Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 11:04

Gösteri dünyasının ünlü yıldızları sık sık geçirdikleri estetik operasyonlar nedeniyle eleştirilere hedef oluyorlar. Yıllar boyu yüzleriyle hafızalara kazınan ve hayatlarını kamera önünde geçirerek kazanan oyunculara estetik konusunda yönelen eleştiriler genelde jest ve mimiklerini bozduğu yönünde oluyor.

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Son günlerde bu eleştirilere maruz kalan isimlerin başında Jennifer Lawrence geliyor. Birkaç aydır sürekli olarak değişen görünümüyle gündeme gelen yıldız oyuncunun karşısına sürekli olarak estetik yaptırdığı iddiaları çıkıyor.

Lawrence, Interview'un 2023 kış sayısı için Kylie Jenner’la röportaj yaptı. Kylie Jenner da uzun yıllardır estetik iddialarıyla gündemden düşmeyen bir ünlü. İki yıldız isim bir araya gelerek kendilerine yöneltilen bu estetik iddialarını konuştu, bir yandan da dertleşti.

Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar

Lawrence, kozmetik iyileştirmeler için bıçak altına yattığını reddederken makyajın yapabildiklerinin "inanılmaz" olduğunu açıkladı. 33 yaşındaki Oscar’lı oyuncuya son aylarda burnunu yaptırdığı, gözlerinden ameliyat olduğu ve geçirdiği ameliyatlarla görünümünü değiştirdiği söyleniyordu.

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2019’da sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney’le evlenen yıldız oyuncu bir buçuk yıl önce de oğlu Cy’ı kucağına aldı. Jennifer Lawrence, yüzündeki değişimin doğum kilolarını vermesiyle ve yaş almasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar

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Lawrence, bir süredir doğru makyajın da nasıl mucizevi bir etkisi olduğunu ve estetik etkisi yarattığını fark ettiğini itiraf etti. "Makyajın yapabildiklerinin de inanılmaz olduğunu düşünüyorum çünkü dudakların üzerini çizen makyöz Hung Vanngo ile çalışıyorum ve ona estetik cerrah diyorum çünkü onunla çalışmaya başladığımdan beri son birkaç aydır herkes göz ameliyatı olduğuma ikna oldu," dedi Lawrence.

Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar
Jennifer Lawrence, geçen hafta yıllardır reklam yüzü olduğu Dior markası için katıldığı bir etkinlikte ufak bir kaza yaşadı... Tam konuşma yaparken elbisesindeki kemer bir anda fırlayıp yere düşen yıldız oyuncu kameralara böyle yakalandı

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Kylie Jenner da yıllarca yüzünün değişimi ve estetik operasyonlar konusunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Jenner da Lawrence gibi makyajın doğru kullanımının sayesinde farklı bir görünüm elde ettiğini savundu Lawrence da buna şakayla karşılık verip "Erkekler için üzülüyorum. Sahip oldukları şeylerle sıkışıp kalmış durumdalar. Biz ise makyajla estetik yaptırmışız gibi değişebiliyoruz" dedi.

Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar

Bu, Jennifer Lawrence’ın estetik ameliyat söylentileriyle ilk kez karşılaşması değil. Lawrence, çok genç yaşta kamera önüne geçtiği için elbette 19 yaşındaki fotoğraflarıyla 33 yaşındaki şimdiki hali arasında büyük farklar olduğunu kabul ediyor.

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Ben bu işe 19 yaşında başladım, bu yüzden 19 yaşımdan 30 yaşıma kadar öncesi ve sonrası fotoğraflarım farklı. Büyüdüm. Yüzümdeki hamilelik ve doğum sonrası kilosunu verdim ve yaşlandım. Yüzüm bu yüzden değişti" diye açıkladı durumu Lawrence. "Herkes burun estetiği yaptırdığımı düşünüyordu ama ben 'Burnum tamamen aynı. Yanaklarım küçüldü. Bu konuyu açtığınız için teşekkür ederim deyip geçiyorum”.

Ünlü yıldız estetik iddialarını reddetti... Benim bıçak altına yatmaktan ödüm kopar

Jennifer Lawrence aslında estetik operasyonlardan korkuyor. Ünlü oyuncu 2019'da verdiği bir röportajda "asla" bıçak altına yatmadığını çünkü bundan "çok korktuğunu" itiraf etmişti.  Lawrence o dönemde "İnsanlar bıçak altına yattığımı ve yüzümü tamamen yeniden yapılandırdığımı düşünüyor, ki bu tamamen yanlış" dedi ve ekledi: "Çok korkuyorum! Asla yapmam. İyi bir saç ve makyajın ve dolguların gerçekten neler yapabileceğini anlamıyorlar".

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#Jennifer Lawrence#Kylie Jenner#Estetikli Ünlüler

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