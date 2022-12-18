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Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor

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#Jennifer Lawrence#Bryan Singer#Aksiyon Filmi
Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 13:22

Genç kuşağın en yetenekli oyuncularından biri olduğunu Hollywood’a neredeyse adım atar atmaz, henüz 23 yaşında En İyi kadın Oyuncu Oscar’ını alarak kanıtladı. Bu başarıyı yeni Oscar, Altın Küre, BAFTA adaylıkları ve ödülleriyle süsledi. Hatta bir dönem Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu olup ekonomi dergilerine bile kapak oldu. Jennifer Lawrence hâlâ genç ancak 32 yaşında olmasına rağmen oluşturduğu büyük kariyer onu çağımızın en seçkin oyuncularından biri yapmaya yetti de arttı bile.

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SON FİLMİ CAUSEWAY'LE GÜNDEMDE

2018 yılında sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lawrence, 2019'da evlendi ve bu yılın şubat ayında da oğlunu kucağına aldı. Evlendikten sonra ve hamilelik sürecinde ortalarda pek gözükmeyen yetenekli oyuncu şimdi ses getiren son filmi Don’t Look Up’tan sonra yeni filmi Causeway’le gündemde. Filminin gösterime girmesiyle birlikte galalar, etkinlikler ve bir dizi röportajla yeniden adından sıkça söz ettirmeye başlayan aktris son zamanlardaki açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor
"İLK KADIN AKSİYON YILDIZIYIM" DEDİ, GAFI YÜNDEN ÇOK TEPKİ TOPLADI

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Jennifer, katıldığı bir panelde “Ben ilk aksiyon yıldızı kadın oyuncuyum” demiş, bu tür rollerin geçmişte kadınlara değil erkeklere verildiğini, kendisinin ise bunu değiştirdiğini söylemişti. Lawrence’a göre erkek çocukları ve genç – yaşlı tüm erkekler aksiyon ya da süper kahraman filmlerinde hep erkek başroller görmek istiyor, kendilerini bu erkek oyuncularla özdeşleştiriyordu. İddiası da kendisini kahraman rolleri alarak bu önyargıyı kıran bir kadın oyuncu olduğuydu. Bu yorumlar elbette hemen çok büyük tepki topladı ve Lawrence hem Hollywood’da hem de sosyal medyada tüm eleştiri oklarının hedefi oldu. Lawrence, Marvel’ın X Men serisinde rol almış, sonra da Açlık oyunları serisinde başrol oynayarak tüm dünyada tanınmıştı. Lawrence, aksiyon filmlerine de, dramalara olduğu gibi, çok yakıştı, başarılı da oldu. Ancak bu sözleri sarf ederken unuttuğu birkaç isim vardı…

Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor
Kadın kahramanlı aksiyon filmlerini saysak bitiremeyiz herhalde... Tek bir fotoğrafa sığan efsaneler...

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BU İSİMLERİ HİÇBİRİMİZ UNUTMADIK JENNIFER!

Birkaç yıl önce kaybettiğimiz büyük oyuncu Carrie Fisher, gencecik yaşında Star Wars sersiyle dünyayı kasıp kavurmuş, Star Wars’la hemen hemen aynı dönemlerde gösterime giren Ailen filmi Sigourney Weaver’ı, dünynın tanıdığı büyük bir oyuncu ve aksiyon filmi yıldızı yapmıştı. Bu isimlerden sonra da perdede kadın kahramanların oynadığı aksiyon kahramanlarıyla çok sık karşılaştık. Angelina Jolie efsane video oyunu Tomb Raider’ı beyaz perdeye taşıyıp hasılat rekorları kırdı, Uma Thurman Kill Bill filmleriyle nice dövüş ustası erkeklere taş çıkardı. Peki kim Linda Hamilton’ın Terminatör serisindeki efsane oyunculuğunu ve aksiyon yıldızlığını unutabildi? Milla Jojovich’i kaç kez Resident Evil serisinin filmlerinde başrolde izledik? Ya da Hong Konglu dev yıldız Michelle Yeoh’un kung fu yaparken sergilediği başarı ve zarafet unutuldu mu? Scarlett Johansson, Charlize Theron gibi isimleri de sayalım, eksik bırakmak olmaz.

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"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI" DEDİ

Elbette bu isimler birer birer Jennifer Lawrence’ın önüne dökülünce ve genç oyuncu bu efsane meslektaşlarının adının anmayı unutunca çok büyük bir öfkeye yol açtı. Zaten sonradan da sözleri için özür dileyip anlatmak istediği şeyin ağzından yanlış çıktığını, aslında demek istediği şeyin erkek egemen sinema dünyasında bir aksiyon kahramanı olarak anılmanın ne kadar özgürleştirici bir duygu olduğunu anlatmaya çalıştığını söyledi. Aslında, tabiri caizse bu büyük gafından ‘kıvırarak’ sıyrılmaya çalıştı ama sözleri bir yerlere çoktan not edilmişti. Bu açıklamalarından sonra erkeklerin egemenliğindeki sinema dünyasıyla ilgili ilginç açılamalar yapmaya ve bilgiler vermeye de devam etti.

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Jennifer Lawrence, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a verdiği röportajda, evinden 14 yaşında ayrıldığını, bu yüzden de son filmi Causeway’de canlandırdığı karaktere bu yüzden kendini yakın hissettiğini anlatmıştı. “Karakteri senaryoda okuduğumda içimde bir şeyler hissettim. Ben de 14 yaşımdayken evden ayrıldım ve evle olan ilişkim her zaman karmaşık olmuştur. Lynsey’i de kendimle özdeştirdim. O da evini bulmaya çalışıyor. Bu durum beni duygulandırdı.” diyen Lawrence, X Men serisindeki rol arkadaşı Nicholas Hoult ile 4 yıllık bir birliktelik yaşamış, sonra yönetmen Darren Aronofsky’yle birlikte olmuş ve onun çektiği Anne filmiyle çok ses getirmişti. Güzel oyuncu 2019’dan beri sanat galerisi yöneticisi eşi Cooke Maroney’le birlikte. Lawrence, 2014'te ünlülerin çıplak fotoğraflarının internete sızdığı skandalın kurbanlarından biriydi. Çıplak fotoğrafları internette dolaşam Lawrence zor günler geçirmiş, bu sızıntıyı bir cinsel suç olarak nitelendirmişti. Lawrence ayrıca, resimlerinin ilişkileri sırasında Hoult için çekildiğini ve olayın diğer kurbanlarının aksine Apple Inc.'e dava açmayı planlamadığını söylemişti.

Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor
ERKEK EGEMEN SİSTEMDEN DERT YANDI, ERKEK YÖNETMENLERİ SUÇLAYIP KADIN YÖNETMENLERİ ÖVDÜ

Oyunculuk kariyeri boyunca sayısız erkek yönetmen ve oyuncuyla çalışan Jennifer Lawrence, Hollywood’u ele geçirmiş olan bu erkek güç hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. Erkek yönetmenlerin setlerinde çalışmasıyla kadın yönetmen setleri arasındaki farkı anlatan Lawrence bir kadın yönetmenle çalıştığında setin çok daha sağlıklı işlediğini, oyuncuların rahatına ve performans verirken önemsediği şeyler konusunda daha iyi donatıldığını anlatan güzel yonucu böylece kendisinin de daha mutlu çalıştığını itiraf etti. Erkek yönetmenlerin setlerinin ise tam bir kaos içinde olduğunu anlatan oyuncu özellikle X Man serisi filmlerinin yönetmeni Bryan Singer’la ilgili çarpıcı şeyler söyledi.

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Bryan Singer, yakın zamanda reşit olmayan erkek çocuklara cinsel tacizde bulunmakla suçlanmış, Hollywood'da gözden düşerek üzerine büyük bir çarpı atılmış ve kariyerini neredeyse tamamen yitirmişti. Her ne kadar kendisi ve avukatları bu iddiaları yalanlasa da artık film yönetemeyeceği aşikâr. Jennifer da zaten özellikle onun setlerinde Bryan Singer’ın ve daha birçok erkek yıldız oyuncunun ortalığı toz duman ettiğini anlattı.

Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor
Kalabalık kadrolu süper kahraman filmi X Men: Jennifer Lawrence ve filmin cinsel tacizle suçlanan yönetmeni Bryan Singer fotoğrafta yan yana denk gelmişler

"ERKEK OYUNCULAR SÜREKLİ SETLERDE BÜYÜK SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYOR"

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Erkek oyuncular sürekli olarak çok büyük sinir krizleri geçiriyor ve setleri herkes için cehenneme çeviriyor diyen aktris kadınlara atfedilen duygusallığın ve mantıksız davranışların asıl erkekler tarafından sergilendiğini iddia etti. Ve set ortamlarında erkek oyuncular ve yönetmenlerle çalışmanın en zoru olduğunu söyledi. Kadın yönetmenleri ise övmelere doyamayan ve en rahat çalışılan yönetmenlerin onlar olduğunu söyleyen Lawrence bu sözleriyle bu kez de erkek meslektaşlarının ve erkek yönetmenlerin tepkisini çekeceğe benziyor.

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#Jennifer Lawrence#Bryan Singer#Aksiyon Filmi

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