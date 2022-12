Ben ilk kadın aksiyon yıldızıyım deyip ortalığı karıştırdı: Erkek oyuncular sette en büyük sinir krizlerini geçiriyor

SON FİLMİ CAUSEWAY'LE GÜNDEMDE

2018 yılında sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile aşk yaşamaya başlayan Jennifer Lawrence, 2019'da evlendi ve bu yılın şubat ayında da oğlunu kucağına aldı. Evlendikten sonra ve hamilelik sürecinde ortalarda pek gözükmeyen yetenekli oyuncu şimdi ses getiren son filmi Don’t Look Up’tan sonra yeni filmi Causeway’le gündemde. Filminin gösterime girmesiyle birlikte galalar, etkinlikler ve bir dizi röportajla yeniden adından sıkça söz ettirmeye başlayan aktris son zamanlardaki açıklamalarıyla tepki toplamıştı. "İLK KADIN AKSİYON YILDIZIYIM" DEDİ, GAFI YÜNDEN ÇOK TEPKİ TOPLADI

Jennifer, katıldığı bir panelde “Ben ilk aksiyon yıldızı kadın oyuncuyum” demiş, bu tür rollerin geçmişte kadınlara değil erkeklere verildiğini, kendisinin ise bunu değiştirdiğini söylemişti. Lawrence’a göre erkek çocukları ve genç – yaşlı tüm erkekler aksiyon ya da süper kahraman filmlerinde hep erkek başroller görmek istiyor, kendilerini bu erkek oyuncularla özdeşleştiriyordu. İddiası da kendisini kahraman rolleri alarak bu önyargıyı kıran bir kadın oyuncu olduğuydu. Bu yorumlar elbette hemen çok büyük tepki topladı ve Lawrence hem Hollywood’da hem de sosyal medyada tüm eleştiri oklarının hedefi oldu. Lawrence, Marvel’ın X Men serisinde rol almış, sonra da Açlık oyunları serisinde başrol oynayarak tüm dünyada tanınmıştı. Lawrence, aksiyon filmlerine de, dramalara olduğu gibi, çok yakıştı, başarılı da oldu. Ancak bu sözleri sarf ederken unuttuğu birkaç isim vardı…

Kadın kahramanlı aksiyon filmlerini saysak bitiremeyiz herhalde... Tek bir fotoğrafa sığan efsaneler...

BU İSİMLERİ HİÇBİRİMİZ UNUTMADIK JENNIFER!

Birkaç yıl önce kaybettiğimiz büyük oyuncu Carrie Fisher, gencecik yaşında Star Wars sersiyle dünyayı kasıp kavurmuş, Star Wars’la hemen hemen aynı dönemlerde gösterime giren Ailen filmi Sigourney Weaver’ı, dünynın tanıdığı büyük bir oyuncu ve aksiyon filmi yıldızı yapmıştı. Bu isimlerden sonra da perdede kadın kahramanların oynadığı aksiyon kahramanlarıyla çok sık karşılaştık. Angelina Jolie efsane video oyunu Tomb Raider’ı beyaz perdeye taşıyıp hasılat rekorları kırdı, Uma Thurman Kill Bill filmleriyle nice dövüş ustası erkeklere taş çıkardı. Peki kim Linda Hamilton’ın Terminatör serisindeki efsane oyunculuğunu ve aksiyon yıldızlığını unutabildi? Milla Jojovich’i kaç kez Resident Evil serisinin filmlerinde başrolde izledik? Ya da Hong Konglu dev yıldız Michelle Yeoh’un kung fu yaparken sergilediği başarı ve zarafet unutuldu mu? Scarlett Johansson, Charlize Theron gibi isimleri de sayalım, eksik bırakmak olmaz.

Hey Jennifer Lawrence, thank you for allowing me the opportunity to thank the many boys/men who were allowed to completely identify with a strong female character long before you were even born. There are a couple of us…@StarTrek