Ünlü aktör onu 'yaşlandığı' için terk etmişti! Genç oyuncu kırmızı halıda göz kamaştırdı

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Bugüne kadar sayısız ünlü güzelle aşk yaşayan Leonardo DiCaprio Hollywood’da “uslanmaz çapkın” olarak ünlendi. Ünlü oyuncu ve modellerle aslında uzun sayılabilecek ilişkiler yaşayan yıldız oyuncu onlardan hep bu kadınlar 25 yaşına gelince ayrıldı.

Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Kelly Rohrback, Nina Agdal… Leo’nun aşk yaşadığı ve 25 yaşına basında terk ettiği sevgililerinin en ünlüleri. Bu halkaya eklenen son isim Camila Morrone olmuştu. 26 yaşındaki ünlü model ve oyuncu 2017’de ünlü aktörle sevgili oldu. 25 yaşına girdiği 2022’de ise bu ilişki bitti.

Çift birbirine çok yakıştırılmış ve bu sefer DiCaprio’nun artık uslanacağı ve son durağının ünlü model olacağı düşünülmüştü. Beklenen olmadı ve çift doğum günü geride kalınca ayrılıverdi. Ancak Camila Morrone büyük ününü aslında Leonardo DiCaprio’yla yaşadığı ilişkiye borçlu değil. Daha o zamanlar büyük bir şöhret elde eden genç yıldız aileden şanslı olanlardan.

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Camila Morrone, 47 yaşındaki Arjantinli eski model ve film yıldızı Lucila Sola’nın kızı. Güzelliğini annesinden miras alan genç kadın gerçek babası gibi sevdiği Hollywood efsanesi Al Pacino tarafından yetiştirildi. Lucila Sola ve Al Pacino yıllarca büyük bir aşk yaşamıştı. Usta oyuncu sevgilisinin kızı Camila Morrone’yu sahiplendi ve öz kızı gibi yetiştirdi.

Camila Morrone, modellik dünyasına adım attığında ve oyunculuğa başladığında Al Pacino’nun kanatları koruması altındaydı. Böylece hem sektöre çabucak girdi hem de girer girmez büyük bir üne kavuştu. Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone’nu bir araya getiren de efsane aktör oldu. Büyük bir aşkla dünyanın karşısına çıkan çift 5 yıl sonra “yaş engeline” takıldı.

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Ayrılığın ardından bir süre üzüntü çeken Camila Morrone, çevresindeki bu güçlü figürlerinde yardımıyla çabuk toparlandı ve kendini mesleğine verdi. Bunun mükafatını alması da geç olmadı. Bol sıfırlı reklam ve modellik sözleşmelerine imza atan güzel yıldız bir yandan da oyunculuğa ağırlık verdi. Camila Morrone usta aktör Willem Dafoe’nun yanında başrol oynadığı Gonzo Girl filmiyle Toronto film Festivali’ne katıldı.

Filmin prömiyerinde kırmızı halıda yürüyen Camila Morrone şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. DiCaprio’yla ilişkisinin bitmesinin üzerinden tam bir yıl geçmişken güzel model ayrılık acısını çoktan geride bırakmış gibi görünüyordu. Filmin yönetmeni Camila Morrone’yu başrole güzelliğinden ötürü seçtiğini itiraf etmişti.

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Öte yandan 26 yaşındaki yıldızın gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktığı söyleniyor. İlk deneyimini 2013’te gerçekleştiren Camila Morrone, son 5 yılda 4 yapımda oynadı ve son rolüyle Emmy’ye de aday gösterildi. Anlaşılan güzel oyuncunun adını ileride de sıkça duyacağız…