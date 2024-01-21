Ünlü aktör nişanlandığını duyurdu… Boşandığı karısı ise iki kızlarıyla geçim derdinde…

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Alice Evans ve Ioan Gruffudd ilk olarak 102 Dalmaçyalı filminin çekimleri sırasında tanıştı. Sette başlayan bu aşkın ardından 2006’da yılbaşı günü nişanlandılar ve 14 Eylül 2007'de Meksika'da evlendiler. Ünlü çiftin sette başlayan büyük aşkı son yılların en tartışmalı boşanma davasıyla sona erdi...

MUTLU ÇİFTİN EVLİLİĞİ BİR KÂBUS GİBİ BİTTİ

Çiftin 2009 ve 2013’te iki kızı oldu. Bu mutlu mesut süren evlilikse Ocak 2021'de Evans’ın Gruffudd'la ayrıldıklarını duyurmasıyla sona erecekti. Mart 2021'de Gruffudd, Evans'tan boşanmak için dava açtı.

Alice Evans ve Ioan Gruffudd birbirlerine inanılmaz suçlamalar yöneltmeye devam ediyor... Bu arada Ioan Gruffudd birkaç yıldır birlikte olduğu ve artık kırmızı halıya da el ele çıktığı Bianca Wallace ile nişanlandı

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Başta her ünlü ayrılığı gibi kızları ve servetleri konusunda velayet ve paylaşım anlaşması yapıp yollarına gidecekleri düşünülen iki ünlü oyuncu o zamanlardan beri bitmeyen kavgalar ve inanılmaz iddialarla gündemden düşmedi…

ESKİ KARISINA UZAKLAŞTIRMA EMRİ ÇIKARTTI

Şubat 2022'de Gruffudd eski karısı Evans'a karşı aile içi şiddet gerekçesiyle uzaklaştırma emri çıkarttırmak istedi. Ağustos 2022'de ünlü aktöre ayrıldığı karısı Alice Evans’a karşı üç yıllık kalıcı bir yasaklama emri verildi.

Alice Evans ve Ioan Gruffudd'un iki kızı var... Çiftin büyk kızları Ella babası ve onun sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyip mahkemeye gitmişti... Ancak mahkeme Ioan Gruffudd için kızı tarafından istenen uzaklaştırma emrini çıkarmayı reddetti

Ocak 2023'te Evans, kısıtlama emrini iki kez ihlal ettiği iddiasıyla suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çiftin büyük kızları Ella da mayıs ayında bu kez babası Ioan Gruffudd ve onun sevgilisi Bianca Wallace’ı polise şikayet etti. Bu arada gözü aşktan başka bir şey görmeyen Ioan Gruffudd Bianca Wallace ile niaşnlandığını duyurdu

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KIZI BİLE BABASINDAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

14 yaşındaki Ella, babasından ve onun kız arkadaşından şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye gitti ve onlar için uzaklaştırma emri çıkarılmasını talep etti. Tüm bu inanılmaz fırtınalı gelişmelerin arasında Alice Evans ve Ioan Gruffudd’un boşanma davası da bitmek bilmedi.

Alice Evans boşandıktan sonra iki kızıyla bir başına kaldı... Tüm birikimini mahkeme ve avukat masraflarına harcadığını söyleyen ünlü oyuncu geçim sıkıntısı çektiğini ve garsonluk dahil çalışabileceği bir iş aradığını itiraf etmişti

Eski karı koca temmuz ayında mahkeme tarafından yasal olarak boşanmış sayıldı. Ancak eski eşlerin velayet ve paylaşım anlaşmaları henüz tamamlanmadı. Alice Evans, Ioan Gruffudd’dan ayrıldığı ilk günlerde yıllardır psikolojik şiddet gördüğünü ve yıllardır ünlü aktörün kendisine eziyet çektirdiğini söylemişti.

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HİÇBİR ŞEY UMURUNDA DEĞİL: NİŞAN POZUNU PAYLAŞTI

Alice Evans cephesi bir yana, 50 yaşındaki Ioan Gruffudd 31 yaşındaki kız arkadaşı Bianca Wallace ile nişanlandı. Çiftin ilişkisi Alice Evans ve Ioan Gruffudd’un boşanma davası açıldıktan 7 ay sonra ortaya çıkmıştı. Boşandıktan sonra ciddi bir mali kriz yaşamaya başlayan Alice Evans ise bu ilişki açıklandıktan hemen sonra eski kocasını kendisinin de arkadaşı olan Bianca Wallace ile üç yıl süren bir ilişki yaşamakla suçladı. Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace haklarındaki iddialara aldırmadan aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor

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YENİ SEVGİLİYE “İYİ ŞANSLAR” MESAJI

Evans günlerce konuşulan açıklamasında "Kocam iki yıl boyunca bana kötü bir insan olduğumu, heyecan verici olmadığımı ve artık benimle seks yapmak istemediğini ve sadece yurtdışında sette olmak istediğini söyledikten sonra... Hepimizin arkasından yalan söyleyip ÜÇ yıldır bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı" sözlerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun büyük kızı babası hakkında mahkemeye şiddet uyguladığı iddiasıyla gitti ancak uzaklaştırma emri talebi reddedildi

“KOCAMIN BENİ TERK ETTİĞİNİ GAZETELERDEN ÖĞRENDİM”

Alice Evans, o günlerde kocası tarafından terk edildiğini basından öğrendiğini söylemiş ve Bianca Wallace da bir mesaj yollayıp "İyi şanslar Bianca" demişti. Evans sosyal medya hesabından "Üzücü haber. Sevgili kocam/ 20 yıllık hayat arkadaşım Ioan Gruffudd, önümüzdeki haftadan itibaren ailesini terk edeceğini açıkladı. Ben ve genç kızlarımız çok şaşkın ve üzgünüz. Bize 'artık beni sevmediği' dışında bir neden söylenmedi" yazmıştı. Alice Evans iki kızıyla zor durumda olduğunu, birikimlerini tükettiğini itiraf etti

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NİŞANLISINA PIRLANTA YÜZÜK ALDI AMA…

Bu olaylı ayrılığın ardından Alice Evans da Ioan Gruffudd da büyük bir mali krizin içine düştüklerini iddia ettiler. Ioan Gruffudd, ayrıldıklarından beri Alice Evans ve kızlarına maddi yardımda bulunduğunu ancak daha fazlasına gücünün yetmediğini iddia etmişti. Hatta ünlü aktörün kendi ifadesine göre oturdukları evin kirasını bile taze nişanlısı Bianca Wallace ödüyormuş… Bir zamanların peri masalı artık bitmeyen bir kâbusa dönüştü

ESKİ EŞ SIFIRI TÜKETTİ, İKİ KIZIYLA YAŞAM MÜCADELESİNE GİRİŞTİ

Alice Evans ise yakın zaman önce artık oyunculuktan para kazanamadığını ve iki kızıyla birlikte hayatlarını zor sürdürdüklerini itiraf etmişti. Eski eşiyle oturdukları evi satıp parasını bölüşen ünlü aktris bu evden gelen parayı ve tüm birikimlerini boşanma davası için avukatlara harcamak zorunda kaldığını anlatmıştı. Ioan Gruffudd da eski eşi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu... Gruffudd, Alice Evans'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını, ayrılmaları durumunda onun hakkında taciz, şiddet, uyulturucu bağımlılığı gibi şeylerle suçlayacağını söylediğini ve "kamuoyunda yanlış suçlamalarda bulunmakla" ve "kariyerini yok etmekle" tehdit ettiğini söyledi

İŞ BULAMIYOR, ZATEN BULSA DA ÇALIŞAMAZ…

Artık geçinemediği için garsonluk ya da tezgahtarlık da dahil olmak üzere çalışabileceği herhangi bir iş aradığını söyleyen ünlü oyuncu yaşı ilerlediği için iş bulmakta zorlandığını itiraf etti. Alice Evans, başka türlü bir iş yapmasına da menajerinin müsaade etmediğini, bu oyunculuk kariyerine zarar vereceği için çok zor durumda kaldığını açıklamıştı…